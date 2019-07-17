"ESTEM" تحقق نتائج لافتة في مباريات 2019

هسبريس من الرباط

نجحت المدرسة العُليا للهندسة في الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال والهندسة المدنية البيضاء بالدار ESTEM في تحقيق نتائج لافتة في مباريات المدارس العليا للمهندسين والتجارة في فرنسا لسنة 2019.

فعلى مستوى المدرسة الفرنسية المرموقة HEC PARIS نجح في اجتياز مباراتها أربع تلاميذ تابعوا دراستهم في الأقسام التحضيرية لـESTEM، فيما وصل معدل القبول في مدرسة Grenoble إلى 49 في المائة بـ14 تلميذاً.

وبالإضافة إلى تم قبول ثلاث تلاميذ من المدرسة المغربية الخاصة في مدارس للهندسة ذات سمعة عالية وهي: «CENTRALE-SUPELEC» و «MINES TELECOMS».

وقد ساهمت هذه النتائج في رفع مكانة الأقسام التحضيرية للتحضيرية لـESTEM، بعدما تم تصنيف المدرسة خلال العام الماضي في المرتبة الثانية عالمياً في تخصص التكنولوجيا للأقسام التحضيرية الاقتصادية .

وتوفر المدرسة عدة تكوينات متخصصة عبر مؤسساتها الثلاث والتي تمنح فرصة للتلاميذ للحصول على دبلومات تؤهلهم لدخول سوق الشغل عبر أبوابه الواسعة.

وتحظى مدرسة ESTEM الخاصة باعتراف الدولة بدبلومات مؤسساتها، وهي مدرسة المهندسين مع تخصصات في المعلوميات والصناعة والهندسة المدنية،ل جازة الإ و والماسترمدرسة التجارة مع تخصصات في التمويل والحسابات وإدارة الأعمال والتسويق، إضافة إلى الأقسام التحضيرية العلمية والاقتصادية.

وتؤكد المؤسسة أن اعتراف الدولة، على الرغم من أنها خطوة استراتيجية لإتاحة الفرص للتلاميذ، ليس غاية في حد ذاتها، مشيرةً إلى أن اهتمامها ينصبُّ على ما يتعلق بعائد الاستثمار، تماماً كما هو اهتمام التلاميذ وأولياء أمورهم و لهذا السبب أعلنت المؤسسة عن فخرها بتحقيق أعلى نسبة إدماج في سوق الشغل لخريجيها الذين يشغلون اليوم مناصب ذاتمسؤولية هامة في مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية في المغرب وخارجه.

وتُتيح الأقسام التحضيرية بصفة عامة الانضمام إلى مدارس كبرى معترف بها وذات سمعة عالية تضمن الوصول إلى وظيفة بأجور عالية، وميزة هذه الأقسامأيضا أنها توفر لخريجيها الحصول على مناصب إدارية هامة أو تدبير مقاولة أو خلق مقاولة خاصة بهم في نهاية المسار الدراسي

وتؤكد مدرسة ESTEM أن أقسامها التحضيرية توفر للتلاميذ فضاءً لتعلم الكثير، منها العمل الجماعي وبشكل تضامني وفي جو عائلي، إضافة إلى تعليمهم كيف يصبحون أكثر فعالية لضمان نجاحهم في المباريات العالمية.