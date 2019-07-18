ائتلاف العربية: التصويت على "فرنسة التعليم" يهدد الثوابت المغربية

هسبريس - وائل بورشاشن

استنكر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بقوَّة "التفاف النواب أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار التي تسعى لترسيم الفرنسية لغةً لتعليم وتعلِّمَ الموادّ العلمية من السِّلك الابتدائي إلى الثانوي بسلكيه"، رافضا ما أسماه بـ"الترويج الإعلامي المغلوط الذي اعتبر التصويت قد تم بواسطة الأغلبية؛ لأنه تزييف مكشوف للحقيقة، وانقلاب كامل الأركان على خيارات الشعب المغربي وصوته".

وحمّل ائتلاف اللغة العربية المسؤولية الكاملة لتمرير المشروع إلى نواب الأمة، "الذين يفترَض أن يمثِّلوا طموحاتِها، ومستقبلَ أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها"، ورأى في تصويتهم لصالح القانون الإطار "تآمرا على مصالح الأمة التي يمثلون أفرادها، وانحرافا خطيرا عن المنهجية الوطنية السليمة".

وعبّر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن تفاجئه بتمرير أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 2 و31 اللتين "تنتَهكان بشكل صريح وبيِّن" المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية، وتهدّدان ثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ.

وجدّد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رفضه لمشروع القانون الإطار، واعتبره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمدّ الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة.

وأكّد الائتلاف "استمراره في خوض نضالاته الفكرية والقانونية بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية، تنطلق بتنظيم محاكمة رمزية يشارك فيها كل المهتمين بالقضية، من محامين، وخبراء قضاء، ونخب ثقافية، وأدباء، وباحثين، وأكاديميين"، سيتم "نشرها وترسيخها في كل الفضاءات العلمية والبحثية وقنوات الإعلام والصحافة ومواقع الدفاع عن لغة الضاد".

كما عبّر الائتلاف عن "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي يهدّد الذات الوطنية، ويمسّ بقيم المشترك الوطني وبمستَقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب"، داعيا "جميع القوى الحية، التي نافحت عن وجوب تبوؤ اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة التي منحها لهما الدستور، إلى التصدي لهذا المنحى التراجعي الخطير والمضرِّ بالمدرسة المغربية ومستقبل الأجيال".

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإطار المتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعرّف في مادته الثانية التناوب اللغوي بكونه "مقاربة بيداغوجية وخيارا تربويا متدرّجا يستثمر في التعليم متعدّد اللغات، بهدف تنويع لغات التّدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية"، وهو المبدأ الذي يدعو إلى إعماله في المادة 31 من القانون نفسه.

وعرف تصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17، معارضةَ عضوين من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع ثلاثة أعضاء من فريق حزب الاستقلال، فيما صوّت 25 نائبا برلمانيا لصالحه.