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الرئيسية | مجتمع | كاميرات المراقبة بالفضاءات العامة تثير قلق حماية المعطيات الشخصية

كاميرات المراقبة بالفضاءات العامة تثير قلق حماية المعطيات الشخصية

كاميرات المراقبة بالفضاءات العامة تثير قلق حماية المعطيات الشخصية
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:00

استأثر موضوع استعمال كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة وفي أماكن العمل بحيز كبير من النقاش في ورشة العمل التي نظمتها رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول "تقنيات البحث المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".

وكشفت مداخلات المشاركين في الورشة وجود فراغ قانوني، يطرح إشكالا أمام مراقبي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو المُعطى الذي أكده إدريس بلماحي، عضو اللجنة، بقوله: "هناك فراغ قانوني في هذا المجال، ما يجعل تدخّلنا جزئيّا".

ويَشهد المغرب، في السنوات الأخيرة، استعمالا واسعا لكاميرات المراقبة، سواء في المحلات التجارية أو أماكن العمل. ويتطلب هذا الوضع، حسب بلماحي، إعادة تأهيل المنظومة القانونية، من أجل ضمان حماية الحياة الخاصة للأشخاص، مشيرا إلى أنّ "استعمال كاميرات المراقبة في المجالات التي تتعدى النطاق الشخصي، كاستعمالها داخل البيوت، يتطلب الحصول على إذن أو تصريح من طرف الجهات المعنية".

استعمال كاميرا المراقبة، ولو لأغراض شخصية، كمراقبة البيت، قد يؤدّي إلى مخالفة قانونية. وقد تدخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في حالات من هذا النوع، وأصدرت قرارات بإزالة كاميرات مراقبة بأحد المنازل، بعد أن توصلت بشكاية من جار المعني بالأمر، حسب إفادة نزهة مهندز التلمساني، مسؤولة عن شعبة الخبرة والمراقبة باللجنة سالفة الذكر.

وعللت المسؤولة في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القرار بكون تركيب الكاميرات، "رغم أنّ الهدف منه ذو طابع شخصي، الغرض منه مراقبة مدخل البيت، فيه اعتداء على الحياة الشخصية للجار".

وأوضحت المتحدث ذاتها أنّ من بين المخالفات التي تتم معاينتها أثناء إنجاز اللجنة للخبرة بشأن استعمال كاميرات المراقبة إنجاز معالجي المعطيات التي يتمّ رصدها بواسطة الكاميرات لملفات تتضمن معطيات ذات طابع شخصي، وعدم إعلان الغاية من المعالجة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع ولوج الغير إلى التسجيلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - غير داوي الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:13
سبحان الله العظيم في البعض ! اش من معطيات خاصة الله يهديكم !!!؟
الاغلبية من المغاربة تنادي باكثار من كاميرات المراقبة و الامن للتصدي للمجرمين و اقلية تغني خارج السرب لا يهما لا كاميرا و لا باميلا فقط تعمل بنظرية " خالف تعرف "
عند كل عمل اجرامي في الشارع الكل يعاتب الدولة عن عدم وجود كاميرات مراقبة في حين ان البعض يراها تعد على حرية الاشخاص !
سبحان الله في البعض !!!
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11
2 - abdel jalil الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:15
واش بغيتو حماية المعطيات الشخصية اولاحماية الممتلكات و المواطنين وقلة الاجرام. لي في راسو العجينا لن يوافق. انا اتمنى الاكثار من هذه الكاميرات النافعه
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11
3 - كمال الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:24
كن منضبط في عملك وحياتك و سلوكك فلن تضرك حتى الف كاميرا بالعكس هي لصالحك (يفوتو غير الطواليط وبيت النعاس ومرحبا)
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8
4 - Ismail Tétouan الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:24
كامرات المراقبة نعمة و شيئ ضروري في الوقت الحالي

مع ما نشاهذ من كثرة الجرائم في المجتمع المغربي ...
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7
5 - مواطن مغربي الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:25
رغم كترت هذه الكاميرات في الاماكن العمومية إلا أنها في اللحظات التي تقع فيها الجريمة أو السرقة تكون مغيبة..
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3
6 - المعطى الهاص والعام الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:27
في المجال العام او الفضاء العام ليس هناك معطيات خاصة او شخصية، فأنا لا أخرج للشارع بمنامة أي بيجاما للنوم مثلا ، لمعرفتي المسبقة ، بأن المجتمع هو شعور المواطن الخارجي وليس اللاشعور الخاص، فلا مجال للكلام عن معطيات شخصية او خاصة وسط أماكن عامة..
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5
7 - saad الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:28
عدم الأمن والأمان هو الدافع الأساسي وراء وضع هذه الكاميرات في الأحياء والمحلات فلولا هذه الكاميرات لما عرف الكتير من المجرمين مع العلم أن هذه الخدمة من المفرود أن تنجزها وزارة الداخلية لحماية المواطنين وتقلل من الأمنيين كما نشاهده في أوروبا وأنت تجوب في ازقتها لن تلاحظ رجال الأمن ولكن بمجرد أن ترتكب أي جرم يبعتون معك لأنك مراقب من كل الجوانب وهذا هو الأمن والآمان ولكن حكومتنا تجتهد التفرغ جيوب المغاربة وخصوصا سائقي السيارات باقتنائها رادارات وكاميرات متطورة لتسجيل المخالفات ولن يفلت منها من ارتكب ابسط المخالفات حبدا لو تكون هذه التقنية في حفظ امن المواطنين من الإجرام والمجرمين اللدين يغتصبون ويسرقون ويشرملون ويقتلون يوميا عددا كبيرا من المواطنين
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6
8 - أمينة أمينة الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:31
ماذا عن الأشخاص اللذين يتسللون إلى بيوت أصحابها بهذف التجسس عليهم و كشف أسرارهم العائلية والشخصية من أجل تشويه سمعتهم ...؟
هل هناك من طرق لكشف هذه الكاميرات ؟
هل هناك ترسانة قانونية تجرم وتعاقب على هذه الجريمة وبأية وسيلة يمكن إثباتها ؟؟
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-1
9 - Karim Usa الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:32
المغاربة كايعرفوك باش تغديتي وتعشيتي، ومع من تتصلقط، وعلى من تلوطتي، وكايعرفو باك وختك، وعمتك وطاسيلتك..... رآه الكاميرات غير مسألة أمنية لحماية الناس.... أما المعلومات الشخصية والخصوصية رآه غير هدرة ديال الأفلام.... الخصوصية منعدمة بالمغرب
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2
10 - فرانز كافكا الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:34
اﻹشكال الكبير هو ان اغلب اصحاب الكاميرات ماتيعرفوش ان الدخول للتسجيلات ممنوع ... بل اكثر من ذلك يقتطعون جزء من التسجيل و يبثونه على مواقع اﻷنترنيت ...
اﻷمن الوطني هو الوحيد المخول له الدخول للتسجيلات بأمر من النيابة العامة ... و غير ذلك فهو فوضى و جريمة يعاقب عليها القانون بحرمانك من وضع الكاميرات ...
هاد الشي للي تنقول راه ف الدول المتحضرة و المتقدمة في القوانين ... و لا اتكلم عن دول العالم الثالث و ااسابع
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-1
11 - الله على التقنية الجديدة الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:35
كامرات المراقبة في الشوارع والاًماكين الحساسة وحتى على ابواب المنازل شيء جيد مثلا هنا في هولاند اًنا شخصيا كنت لا استطيع مغادرت منزلي وحتى في العطلة كنت اخطار العطلة زوجتي في الصيف اما انا في وقت اًخر ، مرتين اللصوص يدخلون بيتي والاً الحمد الله من بعد تنصيب كمرة المراقبة
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