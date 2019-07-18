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الرئيسية | مجتمع | الفضائح تجلب ملايين المشاهدات في "محكمة" التواصل الاجتماعي

الفضائح تجلب ملايين المشاهدات في "محكمة" التواصل الاجتماعي

الفضائح تجلب ملايين المشاهدات في "محكمة" التواصل الاجتماعي
هسبريس - شيماء الصغير*
الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:10

عكست الأحداث والوقائع المتتالية طوال الفترة الأخيرة توجها عامّا لدى المغاربة، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي، ينحو صوب التشهير بالأشخاص دون استحضار التبعات القانونية المرصودة في النظام المغربي، حيث صارت المنصات الاجتماعية عبارة عن "محكمة" تصدر فيها الأحكام الجاهزة من قبل المجتمع دون التأكد من صحة الأخبار المنتشرة فيها.

الشعباني: فراغ قانوني

في هذا الصدد، قال علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "التشهير الذي يطال الأشخاص عبر في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن جنحة يعاقب عليها القانون، لكن هناك من يستغل الفراغ القانوني الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بالأفراد وانتهاك حرمتهم وكرامتهم".

وأضاف الشعباني أن "هناك فرقا بين التشهير والدعاية والرغبة في الإشهار للأشخاص"، مؤكدا أن "التشهير هو ما يمس بعض الحالات الشخصية، لاسيما ما يتعلق بكرامة وحرمة الإنسان"، مبرزا أن "التشهير الذي يطال الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي يمس بالتوازن الاجتماعي والعلاقات"، مشددا على أنه "عندما يتعرض الشخص للتشهير، فإن كرامته تنحط أمام المجتمع وتنتقص قيمته".

جعفر: البحث عن الفضيحة

من جهته، صرح سعيد جعفر، باحث في علم الاجتماع، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التشهير الذي يطال الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي "لا يمكن عزله عن المستوى النفسي المرتبط بالغريزة الدفينة لدى الأفراد في السيطرة على الآخر وتعريته اجتماعيا، وكذلك تملك الأشخاص لحد معين من النفاق الاجتماعي، والبحث عن الفضيحة".

وأضاف الأستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام أن "التشهير بالآخر في مواقع التواصل الاجتماعي ليس بالشيء الجديد على المجتمع، بحكم أنها ظاهرة زامنت الإنسان تاريخيا"، مبرزا أن "حالة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب احتكت بوجود أفعال يقوم بها الإنسان المغربي كـ (التبركيك، الحضية، الوشاية)، بغية التشهير بالأشخاص، وتشويه سمعتهم".

وعزز جعفر قوله بالتأكيد أن "ظاهرة التشهير أخذت بعدا سياسيا يكمن في تشويه السياسيين بعضهم البعض، من أجل الحط من قدراتهم التنافسية ومن تنافسهم الانتخابي"، مضيفا أن "من بين أشكال التشويه التي تطال السياسيين، الاتهام بالعمالة للخارج، والاتهام بالشذوذ الجنسي، والكفر، والتطرف".

وأورد جعفر أن "ما انضاف في السنوات العشر الأخيرة، هو توظيف منصات التواصل الاجتماعي للاستفادة من سرعتها ومن تأثيرها كأيقونات، ومن حاجة نفسية للأشخاص لتلقيها، من خلال الشبكة العنكبوتية التي تضمن وفرة تتبع وتبادل المعلومات والصور".

بنزاكور: تبعات نفسية

أما محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، فقد أبرز أن "التشهير الذي يطال الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي هو في الأصل استغلال للعالم الافتراضي من أجل انتقام الأشخاص بين بعضهم البعض"، مشيرا إلى كون "التشهير ينقسم إلى عدة مستويات، أهمها التشهير بالمشاهير أو الوجوه المعروفة، والتشهير بين المراهقين، أو بين أشخاص من نفس العمل، أو من نفس الأسرة".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التشهير "يمس كل الطبقات الاجتماعية وكل الفئات العمرية"، مبرزا أن "مفهوم التواصل الاجتماعي تغير؛ إذ أصبح وسيلة للبحث عن الفضائح وليس للتعارف"، مردفا أن "الناس ولات كتقلب غير على نسب المشاهدات، وكطريقة لجلبها هي الفضائح".

وأورد المتحدث أن "خطورة مواقع التواصل الاجتماعي تكمن في سرعة انتشار المعلومة، وكذا الصورة والفيديو"، مشيرا إلى أن الأبعاد النفسية للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتجلى في "فقدان الشخص قبول وتقدير المجتمع، فيدخل في دوامة الانعزال والخوف من مواجهة الآخر ونقص المبادرة الذاتية، ثم عدم الثقة بالنفس، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الاكتئاب، والانتحار".

الكلاع: عقوبات قانونية

من الناحية القانونية، أوضحت عائشة الكلاع، محامية بهيئة الدار البيضاء الكبرى، أن "القانون المغربي يعاقب على التشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بأية وسيلة، سواء بالصور أو الفيديوهات أو التدوينات، باعتباره جريمة من الجرائم الإلكترونية التي نظمها التعديل الجديد للقانون الجنائي، ونص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 447، القاضي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات".

أما بالنسبة للفقرة الأولى والثانية من الفصل 447، بحسب لكلاع، فإن "العقوبة، تمتد من ستة أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة مالية، سواء كانت الأخبار التي تم التشهير بها صحيحة أو لا، باعتبارها تدخل في انتهاك خصوصية الغير التي ناقشها قانون مناهضة العنف ضد النساء 103.13".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - من المغرب الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:26
باينة هادو كيقصدو هديك لي دارت فضيحة للوالدين ديال الزوج ديالها و هو حداها يسمع لا يحرك ساكنا واخا يكونوا لوالدين كفار مايستهلوش ديك المعاملة و كملاتها مشات لفندق 5 نجوم دير ليه إشهار و تكيد لوالدين ديال راجلها بشي لبس و واحد لحالة كولشي هاد شي على ود لفلوس إوا باز باعدا هادشي ما يبشرش بالخير في هاد البلاد نطلب من الله الستر فوق الأرض و تحت التراب، أنشري هسبريس خاص الناس يتوعاو شوية و الله حشومة الوالدين يرجعوا رخاص لهاد الدرجة.
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2 - علي بابا الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:30
لان سياستكم كلها كذِب و لا تهم الشعب في شيء، اللهم الفضائح لانها عبارة عن قصص يروح بها المغلربة المقهورين على انفوسهم في انتظار الربيع لعله يجتاز الحدود من الجزائر الى المغرب ، الله المستعان
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2
3 - صاحب رأي الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:32
الملاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الفضائح وتوثيق الممارسات العنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا دليل على توجه فئة من المجتمع إلى زرع مثل هذه التصرفات من أجل زعزعة الأخلاق والقيم التي تربينا عليها ، ومع وجود القانون الذي يحمي خصوصيات الأفراد إلا أن ذلك لم يكن رادعا لهذه الأفعال ، بالإضافة إلى ذلك يلاحظ توثيق الجرائم ، فهل هذا التصرف يعاقب عليه القانون ؟ المرجو من ذوي الاختصاص التدخل لتنوير المجتمع . مع أن هذه الصور والفيديوات مكنت الأمن الوطني من التدخل وتحديد الجناة .
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4 - الخرتشيف الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:33
فضح أعراض الناس من أجل الحصول على دريهمات.يجب نص قانون يعاقب هؤلاء. قذف العباد ليس بالأمر الهين
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5 - متتبع الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:35
just warning for fbers don't download faceapp it will get your privacy away
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6 - القنيطري الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:35
مواقع التواصل عرت عورات من ينهبون هذا البلد كذالك الأمن والعدالة و الأحزاب المتواطئة مع من ينهب هذا البلد كذالك الإعلام متواطئ والدليل القاطع نقرأ كل يوم الإشهار عن الأمن " الشرطة عملت كدا الدرك أوقف مروج المخدرات هنا وهناك !!! بالله عليكم هل شغل الشرطة أو الدرك هو أمن المواطن أم الرقص !!؟؟
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7 - أبو ريناد الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:35
أرى في أحاين كثيرة يريد أن يركب على موجة الفضائح وكل يؤول على طريقته كيفما يشاء ويعمل كأنه واعظ ومقدم الحلول وغالبيتهم نصابة كايقلبو على لي لايك مقابل ( مقابل مادي)
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8 - لهيب الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:35
التشهير بالغير وتتبع زلات وأخطاء وسوءات الآخرين دليل ومؤشر على تفشي الجهل والأمية في المجتمع . والنتيجة : ساهمنا جميعا في تلطيخ وتدنيس صورة المغرب وعلينا جميعا أن نعمل على تنظيفها وتلميعها .
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9 - الشامل الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:39
زيد عليهم هادوك لي كيعلقو أسفل كل فيديو ‘‘من يحب الله ورسوله فليضغط لايك‘‘أو ‘‘عار أن ترى اسم الله ولا تضغط لايك‘‘أو ‘‘أن لم ترسلها فسترى خبر سيئا‘‘الاسترزاق باسم الدين
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