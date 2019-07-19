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الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي: تعويضات ضحايا "سنوات الرصاص" تناهز ملياري درهم

تقرير رسمي: تعويضات ضحايا "سنوات الرصاص" تناهز ملياري درهم

تقرير رسمي: تعويضات ضحايا "سنوات الرصاص" تناهز ملياري درهم
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 19 يوليوز 2019 - 11:00

قال تقرير رسمي جديد إنّ العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم بلغ 27 ألفا و754 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي قدرهُ حوالي ملياري درهم، موزع ما بين المستفيدين من التعويض المالي بالنسبة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ولجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (19974 مستفيدا)، وعمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيدا).

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، أنّ "الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين مكنت من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة"، مشيراً إلى أنّه "لم تتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها الهيئة".

ويبلغُ عدد المستفيدين من التعويض المالي الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ 500. بمبالغ مالية تقدر بـ 5 مليارات سنتيم، إضافة إلى 101 ملف يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية عن وفاتهم ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.

وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي، قال التقرير الذي يصدره لأول مرة قطاع حكومي، إنه "من أصل 1417 حالة استفادت من توصيات الإدماج، تم إيجاد صيغ لإدماج بالنسبة لـ 1229 حالة؛ فيما اتضح أثناء عملية التنفيذ أن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها، بالنظر إلى كون أصحابها إما توفقوا في الاندماج أو وافتهم المنية، أو يتواجدون خارج أرض الوطن".

أما على مستوى تسوية الأوضاع المالية والإدارية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشف التقرير الحكومي أن عدد الأشخاص الذين صدرت توصيات بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهم 564 مستفيداً. ومكنت الجهود المبذولة من تسوية 358 ملفاً، فيما 44 ملفاً في طور التسوية، أما 4 ملفات الباقية فتم حفظها لأسباب ترتبط بوضعية أصحابها التي تحول دون ذلك.

وأشار التقرير ذاته إلى أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالإضافة إلى المؤمن لهم ذوو الحقوق من الأزواج (3172)، والأولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و400 شخص.

وحسب التقرير يقدر المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ما يفوق 120 مليون درهم، مؤكداً أنه "تم الكشف عن مصير معظم الحالات التي بقيت عالقة لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، والتواصل مع العائلات بخصوص النتائج المتوصل إليها، والمساعدة في الترتيبات والإجراءات المساعدة على إغلاق الملف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Aisa الجمعة 19 يوليوز 2019 - 11:18
المستفيدين بها الموظفين على حقوق الانسان ثانيا المحامين وثالثا اسماسريين والباقي زاءد او ناقص لاصحاب الضحية.
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15
2 - بائع القصص والبطيخ الجمعة 19 يوليوز 2019 - 11:18
الإنصاف والمصالحة ليست قضية مادية وإنما مبدأ تاريخي ومعاهدة مع الذات للقطع مع الماضي وكل ما له علاقة بذلك بل والى محاربة تكرار تلك الأخطاء.
من هنا أيضا هناك مصالحة وحيدة في الوجود وليس اثنان او ثلاث، الدولة خرقت عهد المصالحة بعد الاعتقالات التعسفية وقتل المتظاهرين "عماد العتابي، حافظ الحداد..ووو" بدايتا من حراك الريف وما طال النشطاء والصحافيين مثل حميد المهداوي وبوعشرين والحقوقيين مثل الكرطومي والتضييق على الحريات بالسجن بسبب تدوينات على الفيسبوك او باقي وسائل التواصل الاجتماعي.
المصالحة ليست مادية ولا تعويضات مالية انها ايمان واعتراف بالخطأ وهذا لم تفهمه الدولة العميقة والمخزن ووزير الداخلية والمجرور به السيد سعد الدين العثماني.
الإنصاف والمصالحة تعني أيضا تقديم المجرمين إلى العدالة كجزء من الملف. ليست هناك جرائم دون مجرمين!
أعيدوا النظر من فضلكم فنحن لا نتوفر على IQ أقل من 125 نقطة...؛-)
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13
3 - مكلخ مغربي قح الجمعة 19 يوليوز 2019 - 11:22
وماذا عن شعب يقدر ب40مليون شخص يريد تعويضاته وحقه من الثروة.من فوسفاط وذهب وفضة وسمك و وووو.
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