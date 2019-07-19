تخرّج فوج جديد للمحافظين القضائيين والمهندسين‎

هسبريس من الرباط

ترأس مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلسة أداء اليمين القانونية الخاصة بالفوج الجديد من المحافظين القضائيين والمهندسين الملتحقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقر محكمة النقض بالرباط.

وقد أعرب الرئيس المنتدب، في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، عن عظيم سعادته بانضمام هذه الفئة إلى أسرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تفوقهم في اجتياز مباراة الولوج وفق المنهجية التي يرتكز عليها المجلس والتي تقوم على معايير الكفاءة والشفافية والموضوعية، وقضائهم لفترة التدريب بكل انضباط والتزام ومسؤولية.

وأكد فارس، وفق بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، على أهمية هذا الحدث وتميزه، من خلال إشارته إلى استكمال بنية هياكل هذا المجلس في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة، وتذكيره بدور الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية وقدرتها على الإبداع والابتكار.

وذكّر الرئيس بدلالة اليمين المؤداة وحمولتها القانونية والأخلاقية، وهو ما يتطلب من المنتمين إلى هذه المؤسسة الدستورية ذات المكانة الرمزية الكبيرة والموكول لها مهام مرتبطة بالقضاء والقضاة والعدالة في كل أبعادها وشموليتها التحلي بالقيم الإنسانية والانضباط والجدية والتضحية والعطاء.

وشدّد مصطفى فارس، في كلمته، على أن شرف المساهمة في خدمة العدالة في البلاد يبقى هو المقصد والغاية، و"تحقيق ذلك رهين بالحرص على قيمة هذه المؤسسة المرموقة والتفاني في أداء رسالتها النبيلة. وذكّر الجميع بأن أبواب السلطة القضائية مفتوحة أمام كل الطاقات الواعدة والمبادرات الخلاقة".

وقد أدت الأطر الجديدة اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام الرئيس المنتدب بعد اجتيازهم لمباراة توظيف 26 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية و18 مهندسا من الدرجة الأولى، وقضائهم تكوينا بالمعهد العالي للقضاء ودورات تكوينية وتدريبية داخل هياكل المجلس وبعدد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية ووزارة العدل.

وقد عمل المجلس على مراعاة مقاربة النوع في هياكله التنظيمية محققا بذلك نسبة 68 % من النساء مقابل 32 % من الرجال، وفق البلاغ.