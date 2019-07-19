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الرئيسية | مجتمع | جريمة شمهروش الإرهابية .. النطق بالإعدام يثير ائتلافات حقوقيّة

جريمة شمهروش الإرهابية .. النطق بالإعدام يثير ائتلافات حقوقيّة

جريمة شمهروش الإرهابية .. النطق بالإعدام يثير ائتلافات حقوقيّة
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:00

بعد صدور أحكام بعقوبة الإعدام في حق المنفذين الثلاثة لجريمة شمهروش، أصدرت ثلاثة ائتلافات مغربية بياناً تدعو فيه إلى وقف هذه العقوبة، معتبرةً أنها غير مراعية لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة لكل إنسان.

البلاغ أصدره، اليوم الجمعة، كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وعنونته: "ضد الجريمة، ضد الإفلات من العقاب، وضد عقوبة الإعدام".

وأدان البلاغ الفعل الجرمي، الذي ارتكبه الجناة في حق الضحيتين الإسكندنافيتين، وقال إنه "سلوك همجي مرفوض ومدان".

لكن الائتلافات أكدت من جديد على موقفها الثابت الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، وقالت إن "مقتضيات الدستور وفلسفته تفرض على الدولة وعلى كل مؤسساتها التقيد التام بالمعاني السامية التي نص عليها المادة العشرون من الدستور والذي تتعارض في مبناها ومعانيها مع عقوبة القتل".

وأشار البلاغ إلى أن "سلطات الدولة والسلطة القضائية مقيدة بالتفسير العقلي والعميق لقيم الدستور وللحق في الحياة والمقيدة بروح المواثيق الدولية و المكتسبات الحقوقية".

وقالت الائتلافات الثلاث: "القتل جريمة بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام بشعة تستحق الإلغاء"، مضيفةً أنها "ليست فقط نقطة خلافية كما يصيح المحافظون الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية ويؤمنون بشق من الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر، يسبحون بالإعدام ويرفضون قطع اليد والرجم وغيرها من العقوبات".

وجاء في البلاغ أن "عقوبة الإعدام جريمة مستمرة وراء القانون؛ لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم، ومن هنا وجب إلغاؤها دون تردد وبصفة نهائية".

واعتبر الموقعون على البلاغ أن "إلغاء عقوبة الإعدام عنوان نضج سياسي وفكري وإنساني وحقوقي لا يقبل المساومة ولا الانتقائية والانتظار، كما أن المطالبة بإلغائها هو الموقف الذي يميز ما بين المؤمنين حقيقة بحقوق الإنسان وبمفهومها الكوني وما بين المتاجرين المرتزقين بها".

وأشار البلاغ إلى أنه ظهر، عبر التجارب، أن الإعدام لم يكن يوماً وازعاً لتقليص الجريمة ومخاطرها أو رادعاً لها. وعبّر عن "أسف الائتلافات الموقعة من استمرار البرلمان في قبول عقوبة الإعدام واستمرار المحاكم بالنطق والحكم بها كعقاب دون تقدير للدور الذي تلعبه هذه العقوبة في خلق الفتن مثل التأثر وصب الانتقام داخل المجتمع كما كان عليه الأمر إبان القرون الوسطى".

كما شدد الموقعون على أن "كل حكم بالإعدام عنوان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته، ولو كان قضاتها عادلون"، ودعوا "الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في قناعاتهم وفي ثقافتهم وفي متاهات التأويلات الخاطئة".

وكانت محكمة سلا قد قضت، أمس الخميس، بالإعدام في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ "جريمة شمهروش" التي راحت ضحيتها سائحتين إسكندنافيتين نهاية العام الماضي نواحي مراكش، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس أوزايد ورشيد أفاطي. كما قضت هيئة الحكم ذاتها على عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد، وقضت في حق الآخرين بأحكام بالسجن النافذ بمدد تتراوح ما بين 5 سنوات و30 سنة؛ في حين قضت لذوي الحقوق من الطرف النرويجي بمليوني درهم، سيؤديها المتهمون الثلاثة الرئيسيون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - محمد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:15
من قتل يقتل ولو بعد حين و ليكن عبرة للآخرين
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92
2 - Ahmed الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:16
اليابان فيها الاعدام
لشينوا فيها الاعدام
المريكان فيها الاعدام

السؤال هل نحن أكثر عدلا ورفقا بالناس من هذه الدول؟
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89
3 - الحق هو الله .تطوان الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:17
الكلمة للعدالة والجرائم كهذه لاعقوبة إلا الإعدام. النفس بالنفس. ويجب مراعاة ظروف المظلوم لا الظالم. والحقوقيون يجب أن يدافعوا على الإهتمام بحق المواطن في الصحة والتعليم والعيش الكريم وشكرا.
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90
4 - مواطن الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:17
الشعب راضي على عقوبة الإعدام لكل مجرم تثبت إدانته ثبوتا غير مشكوك فيه. فمن ثمثلون ؟
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120
5 - رشيد من المانيا الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:18
في الحقيقة وبدون رأفة بجب إعدام هده الجمعيات التي لا تستوعب بعد ان الضحايا كان لهم حق في العيش الى ان يشاء الله كسائر البشر فهده الجمعيات فيروس خطير يفكك الشعوب ويدمر الأمم
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119
6 - سميرة الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:19
من قتل يقتل وباراكا من الفلسفة. احنا غنكونو زعما أحن من الله الذي شرع القصاص. وعاد فين هو الحق في الحياة ديال هادوك اللي تقتلو ظلما وعدوانا. أودي الرجوع الله ،السكوت عن الحق شيطان أخرس وهذا ماشي غي السكوت هذا الحياد التام عن الحق. الله يهدينا على أنفسنا.
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40
7 - رشيد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:20
حقيقة الحكم بالاعدام يثلج القلب لكن يجب ان يسري هذا الحكم على الحالات التي يكون فيها الضحايا مواطنين مغاربة كقضية طفل مكناس او قضية حنان يجب التعامل مع ضحايا السياح الاجانب بالتساوي و ابناء هذا البلد دمهم ليس اغلى من دمنا
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36
8 - صابر الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:20
كل من ينادي من هؤلاء الجمعيات بعدم تطبيق الاعدام في كل من استحق الاعدام فلياءخد كل مجرم ويسكنه معه في مسكنه و يحظنه مع من يحب ...
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25
9 - ابو ملاك الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:21
انتم وبلاغاتكم إلى الجحيم واين حق الحياةبالنسبة للضحايا ماذا قدمتم لرضا وضحية الرباط... واخرين... انتم تؤيدون الاجرام وتدافعون عليه... قل انتم تعلم ام الله وهو شرع من شرع الله. وكفى عبثا....
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31
10 - المغربي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:22
اسف.. .الامرر يتعلق بكائنات عدوانية لا تمت للبشر بصلة...اذن انتم خارج النص يا معشر مناضلي العبث و البلادة
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29
11 - محمد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:23
فقدان الإستقرار في كل المجالات بدأ زمانه والقادم أو الباقي اكثر فقدانا للعقل لدى الإنسان تماما كما خبر بهذا رسول الله ص. في حديث له.
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10
12 - Hassan الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:23
جاء في المقال(.... معتبرةً أنها غير مراعية لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة لكل إنسان)
هذه الجمعيات تتناقض. من نفس المنطلق وهو الحق في الحياة يجب إعدام هؤلاء لأنهم حرموا المقتول من الحياة.
من قتل إنسان عمدا وليس خطأ يجب قتله.
خصوصا ان أغلب المجرمين لا يؤثر فيهم السجن. فكم من قاتل خرج من السجن وارتكب مرة أخرى جريمة القتل لأنه لم يتأثر بالسجن.
خلاصة من العدل ان يقتل القاتل المتعمد للقتل
والسلام
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25
13 - عبد العزيز الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:24
ماذا يريدون ان يحاكمو بالبراءة وما ذنب الضحية اليس من حقه ان يعيش كذلك وكثير من المجرمين من سجن بتهم القتل ويخرج ثم يقتل من جديد لو طبق عليه الاعدام لما اقترف الجريمة الثانية
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18
14 - متشائم الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:24
هاد الناس اللي ضد عقوبة الاعدام بغيت نطرح عليهم واحد السؤال ويجاوبو عليه بلا نفاق بلا هاد الشي ديال الدستور والمواثيق و ...الى كان ولدك وقع ليه كيف ماوقع لهداك الوليد الله يرحمو ويصبر والديه ملي شدو هذاك الوحش واغتاصبو وحرق ليه راسو واش هاديك الساعة غادي تقول ليهم خليوه حتى هو عندو حق في الحياة . هداك راه خاصو شي حاجة اكثر من الإعدام
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18
15 - البهجة الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:24
ايها ااحقوقيون هل الضحيا ليس لهم ليس لهم الحق فااحيات الاحكام الصادرة في حق الجنات عادلة السن بالسن والبادي اظلم لاتساندوا الظالم وتتركوا المظلوم
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15
16 - محمد الفاسي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:24
أتمنى تطبيق في حق هؤلاء المجرمين والوحوش عقوبة أكثر من الإعدام فالإعدام رحمة لهم حسبي الله فيما اقترفت أيديكم فالإسلام الذي هو دين الرحمة والسلم حتى مع الأعداء برئ منكم ومن أفعالكم فعقاب الدنيا أهون فماذا عساكم تقولون لله تعالى يوم تعرضون عليه
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9
17 - عبدو من الرباط الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:25
وأين هي حقوق ذلك الإنسان الذي دخل بسببه مججرمكم السجن أليس حري بكم ان تدافعوا عن حقوق الإنسان عوض الدفاع عن حقوق الوحوش والمجرمين أتمنى لو يحصل لكم ما حصل لهم كي تتذوقوا المعاناة التي عانت منها اقرباؤهم هاته الجمعيات هي سبب هذا التسيب الحاصل في مجتمعاتنا
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11
18 - مراكشي امازيغي. الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:26
ما دام احد منكم او افراد عاءلاتكك لم يمس فمن حقكم الادانة،حيث لا يحس بالمرارة والحزن الشديد الا دوي الضحايا والمتضررين من هذه العمليات الهمجية،اذن فلتدهبوا انتم وجمعياتكم وكل من يساندكم الى الجحيم،ونحن لا نعترف بكينونتكم.
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13
19 - Samir الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:27
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ 
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10
20 - محمد سلا الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:28
أقول للجمعيات الحقوقية حتى السائحتين لهم الحق في الحياة كما سلبوا لهم الحياة يجب أن يطبق عليهم القانون بسلب ارواهم حتى يكونوا عبرة للمجرمين الذين يقررون قتل ارواح الابرياء والتلدد بتعذيبهم حتى الموت اكبر الدول الديمقراطية تطبق الاعدام لماذا لا يتم تنفيذه في المغرب.
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11
21 - متتبع الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:28
ماذا سيقول هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ب الحقوقيين عن الإعدام لو أن ابنهم أو بنتهم تعرضت للذبح من طرف هؤلاء المجرمين.هل سيرفضون إعدامهم ام سيصرون وبكل قوة على إعدامهم بأسوء طريقة في الإعدام. أم ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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12
22 - حاميدو الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:29
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الظالمون صدق الله العظيم.....فهل بعد كلام الله هناك كلام للحقوقيين.
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13
23 - الإعدام الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:30
أصدرت ثلاثة ائتلافات مغربية بياناً تدعو فيه إلى وقف هذه العقوبة، معتبرةً أنها غير مراعية لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة لكل إنسان. زوينة هادي كون جرا ليكم ما جرليهم غادين تحسو بن عقوبة الإعدام قليلة في حقهم...جمعية حقوق المجرمين
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6
24 - عبدالاله الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:30
السلام عليكم:
لحد الساعة هناك نطق بالحكم بالاعدام،وطبعا ماننتظره هو تطبيق هذا الحكم،نعرف جميعا ان لم ينفد هذا الحكم خلال ثلاثين سنة فالحكم يتغير الى المؤبد!
ما يطلبه المغاربة الغيورين،هو تعميم هذا الحكم على كل المجرمين،يوميا يذبح مواطنون ويحكم على القتلة بأحكام مخففة،بل يستفيدون من العفو،اذا كفى من هذا التناقض.
الاعدام لكل من سولت له نفسه ترهيب الأبرياء.
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4
25 - نسيم الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:30
الاعدام بالمغرب هو المؤبد وليس القتل أو السجن الانفرادي فلو قبع المجرم في غرفة انفرادية مدى الحياة سيح بأنه في مقبرة منتظرا يوم القيامة ليحاسب على أفعاله وبالتالي تكون هذه العقوبة أحسن من الاعدام وبمثابة موت بطيء تجعل مرتكب الجريمة يفكر في الذي لايأتي.
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0
26 - الأندلس الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:30
الحقوقيون رفعوا بيانا ضد عقوبة الإعدام بدليل ضمان حق الحياة لكل إنسان . ما هذا التناقض ومن وكَّلَ الحق لمجرمي شمهروش بسلب حق الحياة لشابتين. أنا أظن يجب رفع قضية ضد هاته الجمعيات التي تدافع عن إرهابيون يرهبون البلد والعباد وهم المساهم الأكبر في تفاقم الجرائم . وكذلك هم ضد حكم الله في القصاص بين البشر.
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27 - Aziz الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:31
"ضد الجريمة، ضد الإفلات من العقاب، وضد عقوبة الإعدام".يجب إضافة عدم حماية المجرمين القتلة. وهذه افعالكم مع الاسف الشديد. حماية القتلة الذين سلبوا الابرياء حقهم في الحياة و فرضوا علينا ماكلهه ومشربهم و رعايتهم و حمايتهم في السجون من خلال دفع الضرائب حتى ياتيهم العفو.
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28 - مشرع بلقصيري الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:31
السلام عليكم من يريد إلغاء عقوبة الإعدام ومن سولت لهم انفسهم فسوف تكون له حسرة يوم القيامة لقد أصبح مجتمعنا هدا كترت فيه القتل العمد ألم تتدكرو طفل مكناس فتاة الرباط التي اغتصبت حتى الموت بجميع أنواع التعديب انا شخصية اريد عقوبة الإعدام لمن قتل الأبرياء بدون دنب
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29 - wald baba الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:32
الدستور هو اسمى قانون في البلاد ويستفيد من مقتضياته المغاربة كلهم وإذا كانت فلسفة الدستور تتعارض مع الإعدام كعقوبة تقع على المجرمين على اعتبار أنه ينص على الحق في الحياة فأين حقوق الضحايا اللذين لهم نفس الحق؟ أي الحق في الحياة . وبالتالي الأولى بالحماية هو الضحية وليس المجرمين لذلك ادعو تجارة الاتفاقيات الدولية المناهضة الإعدام إلى أعادة النظر في توجههم وأن الله سابق في الوجود وسباق للقصاص في كتابه الحكيم وهو ارحم بعباده من أي مخلوق في الكون.
مع احترامي للرأي الآخر
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30 - أبو جنات الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:32
ضمان الحق في الحياة لكل شخص شيء جميل. ...لكن أنا شخصيا مع عقوبة الإعدام لكل شخص قام بسلب حياة شخص آخر عن قصد مع عقوبة الإعدام لكل مجرم قام باغتصاب طفلة أو طفل صغير هنا تطبق العدالة أين المشكل. .....المجرمين اللذين قامو بدبح السائحتان في مراكش المجرم الذي اغتصب طفلا و قتله في مكناس أو القنيطرة المجرم الذي قام بقتل شابة مواطنة في الرباط أليس حكم الإعدام جائز في حقهم بحكم الشريعة الإسلامية و قوة القانون الجنائي يا سادة أنتم بكل آسف لا تهمكم حياة الناس أنتم كجمعيات حقوقية تدعون. ....همهم الوحيد هو جمع المال و لو على أرواح العباد
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31 - حسن الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:32
يجب متابعة هذه الجمعيات لأنها هي من تحث على الجريمة.
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32 - ام سلمى الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:34
وماذا عن حق هاتين السائحتين في الحياة.من تمثلون وعمن تدافعون.ولكن لاغرابة .فمن عاند الله سهل عليه معاندة البشر.
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33 - سؤال الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:36
لدي سؤال، في خضم الاستفاضة التي قمتم بها و التي تصف الراي الاخر بالخطأ و الغارق في متاهات التؤويل، دون بيان الكيف و نقصان الاستدلال، فيتبادر الى ذهني سؤال و هو: ما هي العقوبة البديلة التي ترونها مناسبة في حق من ثبت عليه جرم القتل بالنية المسبقة مثل حالة هؤلاء الذين قتلوا السائحتين، و لا تقولوا لي ان هذا الدور مناط بالمشرع و ذوي الاختصاص، فاللذي استفاض في النفي، لابد ان يقدم رايا بديلا احسن من الاعدام في مثل هذه الحالات !! فما هو جوابكم ؟!
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34 - مغربية الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:36
اين كانت الجمعيات الحقوقية حين قتل الناس وحين اغتصب الاطفال وحين قتلت النساء وحين نهب حق اليتيم وحين تسرق النساء في الشوارع ومن خارجات للعمل ويعتدى عليهن . من قتل يقتل العين بالعين كيف سولت لهم انفسهم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق انا كمغربية لا احس بالامن مع لاعدام الاعدام ان امكن حرقا لكل من اغتصب وقتل ابرياء.
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35 - زكريا الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:36
الحق في الحياة كجميع الحقوق حقوق مكتسبة، لكن عندما يتجاوز الإنسان عقله و يسلب حق إنسان آخر في العيش فلا مناص من سلبه ذلك الحق هو الآخر ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه إرتكاب مثل هذه الأفعال، و إلا أصبح الإنسان حتى تحت عتبة قانون الحيوان.
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36 - مغربي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:36
و هل هؤلاء المجرمين اعتبروا هذا الحق الدستوري للحياة بفعلهم هذا، اخد الحياة من الضحيتين؟
أظن لا ، إذن يستحقان هذه العقوبة.
و اقول لهذه الجمعية لو كانت الضحيتان مهما كانت ديانتهما من عائلتكم ما كان عساكم فعله؟؟؟؟؟؟
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37 - marocain الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:36
ضمان الحق في الحياة لمن قتل باعدام القاتل هدا هو الصواب لهم الاعدام الاعدام ولو كنت انا الاعدام لا مناقشة الا الاعدام
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38 - ملاحظ الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:38
لقد هزمنا حججكم غير المنطقية في تبرير الغاء عقوية الاعدام عن المجرمين القتلة وقلنا ان هذه العقوبة تستند الى مبادئ العدالة والا نصاف الفطرية والعقلانية وليست ثارية لكن اصراركم على مواقفكم المتخلفة يضع العديد من علامات الاستفهام
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39 - السفير الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:38
على هذه الجمعية التي تدافع عن حقوق الانسان إن كانت طبعا تدافع عن الانسان المغربي او تريد فقط ان تثير انتباه الشعب عليها ان تعرف ان الإرهابي نهايته الإعدام او القتل فالشعب المغربي يريد ان يخرج من مشكلة الگريساج والسرقة والسيوف وياتي أناس ارهابيين ليقتلوا أبرياء بطريقة بشعة فماذا لو كان احد أفراد هذه الجمعية هو الضحية فما هو ردها عليكم اولا ان تدافعوا عن الذين ينامون في الشوارع او المسجونين ظلما
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40 - عبدالله الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:39
جمعيات اخر الزمان يريدون نشر الجريمة في البلاد وهم يعيشون في اوروبا .
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41 - مصطفى الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:39
بآختصار ماذا لو قدر الله و كانت الضحية واحدة من قريبات هؤلاء المنادون بالرحمة على القتلة لا أظن أنه سيبقى هذا هو رأيهم .
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42 - عادل الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:40
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام ونعم القرار الصحيح ماتقولي لا غسل الادمغة لا والوا هاذ و اللي ضد الاعدام راهوم ضد شرع الله كون هاد المجرمين دبحوا ليهوم ولادهوم بنفس الطريقة وطبقوا عليهوم الاعدام غادي يتثبتوا بنفس الكلام ؟؟؟ وشكون نتوما اصلا اللي ترفضو قرار الاعدام ؟؟ المغاربة اجمعين يطالبون باعدام هؤلاء الوحوش ونتوما مالكوم ...
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7
43 - بشير الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:40
قال تعالى"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق"
وقال عز من قائل"النفس بالنفس"
الحكم بالإعدام على هؤلاء القتلة حكم عادل. لن تاخدنا رحمة بهم.
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4
44 - الإعدام الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:42
أدعوا القضاء بأن لا يلتفت إلى هذا الائتلاف المغربي الذي يريد إلغاء عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين الثلاثة اللذين حرموا حق الحياة للضحيتين الانسانيتين لهذا يتوجب كذلك حرمانهم بدورهم من الحق في الحياة وتنفيذ عقوبة الإعدام بالشنق اواطلاق النار المنصوص عليه في الدستور وللمحكمة الموقرة واسع النظر .
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45 - الاعدام توبة . الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:43
اذا تم تنفيذ حكم الاعدام في هذه الشرذمة من الارهابيين فانه سيكون في صالحهم لان عقوبة القتل عند الله هي القتل واذا ما اعدم القاتل فسيكون قد كفر عن جريمته ولا يطالبه المقتول يوم القيامة بشيء، لهذا السبب يجب الحكم عليهم بالمؤبد فقط لكي تبقى مسؤولية قتلهم للسائحتين قائمة عليهم في المحكمة السماوية العليا المنتظرة .
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46 - Maroc الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:44
سآل إلا دوك الجمعيات، واش هادوك لي ماتو معندهمش الحق في الحياة ؟
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47 - مواطنة 1 الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:49
ليس استعمالا للشرع والشريعة ، فعقوبة الاعدام موجودة عند الدول الغير مسلمة . لا يمكن ان تزهق روحا بوحشية وعمدا وليس دفاعا عن النفس وتسجن لتخرج بعد سنين وتعيش حياة هنية بينما أسرة المقتول تعيش في جحيم فقدانه وتتصور كيف تعذب قبل موته أو تشاهد فيديو قتل ابنها أو بنتها وهي تصرخ مستنجدة بوالديها . الاعدام لكل من قتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد وتعذيب القتيل قبل موته . والله لو كانت هذه الجمعية فقدت احد اولادها بهذه الطريقة لباركت الاعدام !!!
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48 - MCO الجمعة 19 يوليوز 2019 - 17:59
القتل "العمد" لا عقوبة له غير الإعدام و هذا قانون الكون الذي خلقه الله تعالى.

لكن هناك أنواع أخرى من القتل العمد و التي وجبت فيها عقوبة الإعدام كذلك : سرقة المال العام و الكذب السياسي الذين قتلوا و مازالوا يقتلون عمدا أجيالا و أجيالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة...إذن : وجب إعدام الكثييييير منذ "استقلال" الوطن.
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49 - مدوخ الجمعة 19 يوليوز 2019 - 18:03
* ".......غير مراعية لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص
على ضمان الحق في الحياة لكل إنسان."
* و هل ضمن الدستور حياة السائحتين ؟
* ربما الدستور يضمن حياة الإنسان لما يكون حياً ،
و تنتهي هذه الضمانة عند قتله .
* وهذا منطقي جداً ، لأن المقتول ميت، والميت لا حياة فيه ،
إذن لا ضمانة له من طرف الدستور .
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50 - عبدو الجمعة 19 يوليوز 2019 - 18:04
لقد اخذ العدل حقه واقول لهؤولاء ماذا لو كانت احدى الضحيتين من احد افراد عاءلتك هل ستكون نفس ردة فعلكم على الحكم؟
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