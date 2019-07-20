حافيظي يستعرض سلبيات تدبير الاحتجاج العمومي

هسبريس - مصطفى شاكري

قال إحسان حافيظي، أستاذ جامعي خبير في السياسات الأمنية، إن "السياسات الأمنية غير متوفرة في التجربة المغربية بالمعنى المعياري، الذي يفترض وجود توجه قائم على بناء سياسة عمومية بالمعنى المتعارف عليه، حيث تخضع لمراحل الإعداد والإنجاز والتشخيص والتقييم"، مؤكدا أن "غياب التراكم بخصوص السياسات العمومية الأمنية ينعكس سلباً على تدبير الاحتجاج العمومي".

وأضاف حافيظي خلال مداخلته التي ألقاها في مائدة مستديرة نظمت بمدينة الدار البيضاء، عشية الجمعة، حول تيمة "السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية"، أن "محركات الاحتجاج العمومي غالبا ما تكون رديفة للاحتجاج العمومي الاجتماعي الذي يحيل مباشرة على فشل السياسات العمومية في تدبير بعض القطاعات".

وتساءل المتحدث: "هل المؤسسة الأمنية مسؤولة عن فشل السياسات العمومية للدولة؟ وهل كل مقاربة أمنية بالضرورة مقاربة قمعية؟"، في إشارة إلى تدخل القوات العمومية لفض الحراك، قبل أن يجيب على تساؤلاته عن طريق تضمين جوابه لمحددين يجيبان عن الإشكالية، يتعلق الأول بـ "ثقافة الاحتجاج؛ أي احتلال الفضاء العام".

وأبرز عضو المركز المغربي للديمقراطية والأمن، المُشرف على تنظيم الحدث الأكاديمي، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبر في كثير من الحالات أنه يتم تجاوز الفضاء القانوني، أو لا يتم استيفاء الشروط الضرورية، المتمثلة في التصريح بالاحتجاج، الأمر الذي يسائل ثقافة الاحتجاج لدى المغاربة"، مشيرا إلى أن المحدد الثاني يرتبط بـ "تخلف الإطار التشريعي المنظم للاحتجاج، حيث لم يعد يغطي كافة تعابير الاحتجاج الحالية".

"مرحلة العشرية الأخيرة في التدبير الأمني تميزت بكون مختلف التجمعات المنظمة لا تستوفي الشروط القانونية، لكن ذلك لم يمنع من التظاهر"، يورد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، موضحا أن "أغلب حالات الاحتجاج حافظت على طابعها السلمي، لكنها تتحول إلى العنف حينما يمسّ التدبير الأمني النساء أو القاصرين".

وسجل الأكاديمي "ضعف التواصل لدى السلطات الأمنية أثناء الأحداث، ما يسبب الاحتقان، لاسيما في حالة الإشاعة التي تنتشر عبر تطبيقات التواصل، ثم تعطيل آليات الوساطة الجماعية"، لافتا الانتباه إلى كون "السياسة العمومية الناجعة تقتضي أن يكون استعمال الأمن مقروناً بطبيعة التحدي المطروح، فلا يمكن مثلا استعمال القوة العمومية التي تخصّ محاربة الظاهرة الإرهابية في تحديات محدودة الأثر، ما يستدعي تعزيز الشفافية الأمنية".

وأشار حافيظي إلى "التحول التدريجي في بعض آليات المراقبة على المؤسسة الأمنية، ولو في الشق التشريعي، حيث بدأت تخضع تشريعات أمنية لرقابة المؤسسة البرلمانية في اتجاه أن تكون الحكومة مسؤولة عن كل العمليات الأمنية التي تُباشرها".