مرضى أزيلال وبني ملال يستفيدون من حملة مجانية

حميد رزقي من بني ملال

شهد المركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال إجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء من العيون (الجلالة)، بالإضافة إلى فحوصات أخرى للبصر، لفائدة العشرات من الأشخاص في وضعيات هشة، المتحدرين من مراكز وقرى أزيلال الجبلية.

وتنظم هذه الحملة، التي انطلقت في الـ 15 يوليوز وتختتم اليوم، مندوبية وزارة الصحة بأزيلال بشراكة مع مؤسسة ELENA BARRAQUER ومؤسسة CIONE RUTA DE LA LUZ وشركة للمشروبات الغازية؛ وهو ما يكشف أهميتها البالغة في إقليم جبلي ظل يعاني، على الرغم من الجهود المبذولة من هشاشة العرض الصحي، تقول مصادر طبية.

د. مكرم نور الدين، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه الحملة الطبية المجانية لإزالة الجلالة تدخل في إطار دعم الجهود المبذولة لمحاربة الأمراض التي تصيب العيون، مع تحسيس الساكنة، وخاصة الفئات الفقيرة، بأسباب هذه الأمراض وسبل الوقاية منها؛ وهي مبادرة تشكل حافزا قويا للفريق الطبي من أجل بذل جهد أكبر لإجراء هذه العمليات المكلفة ماديا للمرضى الذين يوجدون في حالة عوز أو الذين يصعب عليهم الظفر بمثل هذه الفرص التي لا تكرر إلا قليلا.

وأشار المندوب الإقليمي للصحة إلى أن محمد عطفاوي، عامل الإقليم، أشاد، خلال زيارة له للمستشفى، بروح الشراكة بين وزارة الصحة وبين باقي الشركاء، وبجهود الأطباء الذين تمكنوا من إجراء 319 عملية جراحية لمرضى من مختلف الأعمار خلال خمسة أيام فقط؛ فيما بلغت عمليات تصحيح النظر بواسطة النظارات أزيد من 500 حال.

وارتباطا بالموضوع ذاته، كشف هشام الشوبي، مسؤول التواصل والإعلام بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، أن خمسة مرضى من حاملي بطاقة راميد استفادوا من عمليات جراحية صعبة في تخصص الكلوم والجبارة همت بالخصوص تقويم وتغيير كلي للورك والركبة بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وذكر المسؤول ذاته أن عمليات أخرى تمت برمجتها خلال الأيام القليلة المقبلة، سيشرف عليها نفس فريق متخصص من الأطباء إلى جانب الطاقم التمريضي لمصلحة طب وجراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الجهوي.

وأوضح المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العمليات الجراحية مجانية على الرغم من صعوبتها وتكلفتها الباهظة، ويستفيد منها أشخاص معوزون، وتندرج في إطار تفعيل مبادرة "صفر موعد للعمليات الجراحية في المستشفيات العمومي، وتبقى الغاية منها، تحقيق هدف "صفر موعد" في جميع العمليات الجراحية.

وأشاد المسؤول الأول عن الصحة بالجهة بجهود جميع الأطر الطبية التي تسهر على السير العادي لهذه العمليات التي يقول إنها لا محالة ستخفف من عبء الانتظار على المرضى في وضعية هشة.