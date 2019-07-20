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الرئيسية | مجتمع | وكالات أسفار وهمية تنصب على راغبين في الحج

وكالات أسفار وهمية تنصب على راغبين في الحج

وكالات أسفار وهمية تنصب على راغبين في الحج
هسبريس من الرباط
السبت 20 يوليوز 2019 - 20:15

نبّهت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الرباط إلى أن عددا من الوكالات الوهمية والسماسرة تعمل على "إيهام عدد من المواطنين بإمكانية حصولهم على تأشيرة مجاملة إلى الحج".

وقالت الجمعية، في بيان صحافي لها، إن "هذه الوكالات والسماسرة تبيع برامج الحج وتوهم بعض المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بإمكانية حصولهم على تأشيرة مجاملة مقابل مبالغ مالية مهمة".

وأعلن التنظيم الجمعوي سالف الذكر "عدم مسؤولية وكالات الأسفار عن مثل هذه الممارسات وما يمكن أن يترتب عليها من نصب واحتيال"، وأدان "بشدة هذه الأفعال التي تضر بسمعة وكالة الأسفار".

ودعت الجمعية "الحجاج إلى التعامل فقط مع الوكالات المرخص لها بتنظيم الحج، والتأكد من ذلك عبر اللوائح المتوفرة لدى الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار ولدى المندوبيات الجهوية لوزارة السياحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بسم ربك السبت 20 يوليوز 2019 - 20:40
إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نَوى.. نويتَ الحج.. لم تطلع في القرعة إن شاء حسبها الله سبحانه لك حجة.. من يحج بالسمسرة و الغش أولى له أن يبقى في بلاده خشية ألا يقبلها منه الرحمن الرحيم..
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2 - عبدو السبت 20 يوليوز 2019 - 20:46
حسبنا الله ونعم الوكيل ينادم ولى يدير اي حاجة على ود الفلوس فين غاديين مانعرف؟ ,الله يرد بينا للطريق
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5
3 - Kamal Deutschland السبت 20 يوليوز 2019 - 20:49
والله أنا أحيانا أسأل نفسي هل نحن مسلمون؟؟يعني المستوى الذى وصلنا إليه في الضلال والظلمات وموت الضمير وإقصاء الدين من الحياة اليومية تماما خطير جدا وحتى كفار قريش لم يكونوا هكذا.يعني الحج، ضيوف الرحمان والناس تقوم بمجهود ضخم لجمع المال والإستعداد لزيارة بيت الله والنصابين يمنعون هاته الزيارة؟؟؟واو على بشر .حاشا واش إكونو هادو بشر أو مسلمين.المسيحي واليهودي والمجوسي مايدروش هادشي.المغرب والله حتى كيخلع بالمجرمين والنصابة والغشاشة.بقات في هزان الدرابو في الكورة والبوسان ربعة البوسات من الحنك والتعناق، و الصلاة والدينار في الجبهة.ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.ٱتقوا الله.يعني المغرب ملي تخرج من دارك ونت في المعانات وستريس حتى الدخل لدارك،تهز السيارة تعذب في السياقة وفنما توقف يوقف عليك واحد داير جيلي صفر،صبطار العذاب الكمسيرية الجماعة المقاطعة العمالة المحكمة الماكلة مغشوشة،النصابة المجرمين......وكل عام كتكرر هاد القاضية ديال النصب على الحجاج.النصب على العقارات.ياربي ترحمنا يارب.
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4 - سمسم السبت 20 يوليوز 2019 - 20:53
تأشيرة المجاملة حلال واللعب فيها حرام فهم تسطى... في حين نجد القرعة مفروضة على المواطنين.
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0
5 - فرنسا السبت 20 يوليوز 2019 - 21:00
حسب رأيي الشخصي المتواضع اللذي يريد حج بيت الله سبحانه وتعالى أن يحج في بيته و يعطي الصدقة و يساند في بناء المساجد في مغربي الحبيب ولا يرمي أمواله للعصابات !!
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