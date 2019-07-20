24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:43
|06:27
|13:39
|17:19
|20:41
|22:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كابوس العطش" يعود إلى جماعات تنغير .. واحتجاجات على الأبواب
- مغنية أمريكية عاشقة للمغرب
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
- قاضٍ ماليّ: اختلالات ونواقص تشوب العلاقة بين الدولة والجمعيات
- شاطئ زرارع بطنجة
إدامين: تقرير "رايتس ووتش" يدس السمّ في العسل ضد وحدة المغرب (5.00)
جريمة اغتصاب وقتل حنان تُخرج عشرات المحتجين أمام البرلمان (5.00)
تنسيقية "لا للقرقُوبي": مليون مغربي يتناولون الحبوب المهلوِسة (5.00)
- المنتخب الجزائري يهزم نظيره السنغالي ويحرز لقب كأس إفريقيا 2019 - (247)
- حزب "الأحرار" يشترط الحصول على وزارة الصحة في الحكومة المقبلة - (119)
- والدة حنان تبكي دماً: قاتل ابنتي مجرم خطير ينتظره عذاب أليم - (104)
- الملك محمد السادس يهنئ الأشقاء الجزائريين: أداء رفيع وتتويج مستحق - (83)
- النصب والاحتيال بمراكش يخدش صورة عاصمة السياحة المغربية - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وكالات أسفار وهمية تنصب على راغبين في الحج
نبّهت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الرباط إلى أن عددا من الوكالات الوهمية والسماسرة تعمل على "إيهام عدد من المواطنين بإمكانية حصولهم على تأشيرة مجاملة إلى الحج".
وقالت الجمعية، في بيان صحافي لها، إن "هذه الوكالات والسماسرة تبيع برامج الحج وتوهم بعض المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بإمكانية حصولهم على تأشيرة مجاملة مقابل مبالغ مالية مهمة".
وأعلن التنظيم الجمعوي سالف الذكر "عدم مسؤولية وكالات الأسفار عن مثل هذه الممارسات وما يمكن أن يترتب عليها من نصب واحتيال"، وأدان "بشدة هذه الأفعال التي تضر بسمعة وكالة الأسفار".
ودعت الجمعية "الحجاج إلى التعامل فقط مع الوكالات المرخص لها بتنظيم الحج، والتأكد من ذلك عبر اللوائح المتوفرة لدى الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار ولدى المندوبيات الجهوية لوزارة السياحة".