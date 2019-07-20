وكالات أسفار وهمية تنصب على راغبين في الحج

هسبريس من الرباط

نبّهت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الرباط إلى أن عددا من الوكالات الوهمية والسماسرة تعمل على "إيهام عدد من المواطنين بإمكانية حصولهم على تأشيرة مجاملة إلى الحج".

وقالت الجمعية، في بيان صحافي لها، إن "هذه الوكالات والسماسرة تبيع برامج الحج وتوهم بعض المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بإمكانية حصولهم على تأشيرة مجاملة مقابل مبالغ مالية مهمة".

وأعلن التنظيم الجمعوي سالف الذكر "عدم مسؤولية وكالات الأسفار عن مثل هذه الممارسات وما يمكن أن يترتب عليها من نصب واحتيال"، وأدان "بشدة هذه الأفعال التي تضر بسمعة وكالة الأسفار".

ودعت الجمعية "الحجاج إلى التعامل فقط مع الوكالات المرخص لها بتنظيم الحج، والتأكد من ذلك عبر اللوائح المتوفرة لدى الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار ولدى المندوبيات الجهوية لوزارة السياحة".