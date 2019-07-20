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الرئيسية | مجتمع | رابطة نسائية تنتقد تجريم الإجهاض والإبقاء على عقوبة الإعدام

رابطة نسائية تنتقد تجريم الإجهاض والإبقاء على عقوبة الإعدام

رابطة نسائية تنتقد تجريم الإجهاض والإبقاء على عقوبة الإعدام
هسبريس - أمال كنين
السبت 20 يوليوز 2019 - 19:00

رفعت فيدرالية رابطة حقوق النساء مذكرة حول مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية، تتضمن رؤيتها للسياسة الجنائية للبلاد.

وتتعلق أغلب ملاحظات الفيدرالية حول عدم تجريم الإجهاض، ومناهضة التمييز، وكذلك عدم إقرار عقوبات بديلة كافية، ناهيك عن الإبقاء على عقوبة الإعدام.

وفيما يتعلق بعقوبة الإجهاض، انتقدت الهيئة سالفة الذكر الإبقاء على صيغة الغموض التي يعرفها تحديد مفهوم ما تستوجبه "ضرورة المحافظة على صحة الأم"، قائلة إن "مفهوم الصحة لا يشمل أبعادها النفسية والجسدية والاجتماعية الإبقاء على ضرورة إذن الزوج وهو الشرط الذي يطرح القيود".

وقالت الفيدرالية، ضمن مذكرتها، إن "المشروع وعوض الانطلاق من معالجة موضوع الإجهاض من زاوية حماية الحقوق والحريات الفردية والحقوق الإنسانية للنساء واعتماد مقاربة النوع للتعامل مع إشكالية الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه باعتباره حادثة تستدعي المعالجة الطبية سلك اتجاه الوصاية على النساء وعلى التقرير في الحالات التي يسمح بها الإجهاض الطبي بنوع من اللبس".

واستنكرت الفيدرالية أيضا إبقاء المشروع على عقوبة الإعدام، مكتفيا بتخفيض عدد حالاتها إلى "نطاق ضيق"، معتبرة أن الأمر يطرح "نفاقا تشريعية كون أن العقوبة لا تتفذ".

ونص المشروع على العقوبات البديلة عوض تلك السالبة للحرية إلا أن الفيدرالية ترى أنها "محدودة اقتصرت على العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية على خلاف عدد من التشريعات المقارنة التي عمدت إلى تنويع العقوبات البديلة لتشمل الوضع تحت المراقبة الالكترونية وتدابير المواطنة والمتابعة السوسيوقضائية".

وتوصي الفيدرالية بضرورة ملاءمة التعريف الوارد في نص المشروع لباقي المعايير الدولية المعنية بمناهضة مختلف أشكال التمييز، منبهة إلى وجوب إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز القانون الجنائي وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكرا وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق، ومسؤولية المرأة وأسرتها ضمنا على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها.

وتشدد المذكرة على وجوب تصدير القانون الجنائي بديباجة تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي وعلى أساس الجنس.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تغيير بنية القانون الجنائي بشكل يعيد ترتيب الأولويات، بإعطاء أهمية للحقوق والحريات الفردية وإفراد جزء من القانون الجنائي في شقيه الموضوعي والإجرائي لجرائم النوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربي حائر السبت 20 يوليوز 2019 - 19:18
عجبا لكن بغيتو الاعدام يزول من القانون الجنائي وتشجعن الاعدام بواسطة الاجهاض. كلكم تناقض. وباز
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2 - ADAM السبت 20 يوليوز 2019 - 19:19
نعم لعقوبة الإعدام و نعم لتجريم الأجهاض الدي يشجع على الزنى و الفساد و ننعم الإجهاض الدي يكون للضرورة القصوى بمعنى أن يكون الحمل يشكل خطر على المرأة الحامل يرخص بتقرير مفصل مكتوب من طرف الطبيب أما هده الجمعيات التي تسمي نفسها تعمل من أجل النساء فأقول لهم نساء و فتيات هدا الوطن بريئات من ما تدعون إليه
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11
3 - محمد السبت 20 يوليوز 2019 - 19:20
يقول الله عزوجل "قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
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8
4 - Moha السبت 20 يوليوز 2019 - 19:24
و آ الرابطة النسائية ماشفتوش دوك نساء لي كيتكرفصو في لحدود ديال مليلية و سبتة وسماوهم في أحد البرامج الأسبانية بالبغلات ولا شنو .
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6
5 - ادم الزراري السبت 20 يوليوز 2019 - 19:29
دابا غير قولوا ليا
من اولى بحماية حياته
الطفل المجهض او القاتل الدي يستوجب عليه القتل
وهي كعما يتولد البشر كع و للقى شي كلبة و للقات شي كلب تقضي معاه الغرض و تجهض و ما بينة باس
اش هاد التخرميز ..قاتل معترف بقتله و مصور نفسوا و عندوا سوابق و قام بتعديب لا يموت
وحياة انسان تجهض
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6 - Hassane السبت 20 يوليوز 2019 - 19:32
نحن مع الابقاء على عقوبة الإعدام بعد عقوبة جد قاسية يتلقاها المجرم كما نطالب بإلغاء الاعفاء عن أصحاب الجرائم الجنائية لأن الإعفاء سبب رئيسي في تفشي الجريمة و تكرارها.
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7 - omar السبت 20 يوليوز 2019 - 19:34
سبحان الله يطالبون بإعدام جنين ورفع الإعدام عن المجرميين وزينة هدي
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8 - ماجوج السبت 20 يوليوز 2019 - 19:35
الظاهر أن الزمن الذي قيل فيه سيفقد فيه الإنسان عقله قد حل، أما الله فهو ضد أي نوع من انواع الإجهاض لكونه اجرام كما أنه ضد عدم الإعدام ومن شك عليه بالقران، ولا داعي لإدخال الغرامة.
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1
9 - لاحول ولا قوة الا بالله السبت 20 يوليوز 2019 - 19:42
نساء كبرو فالسن وربما جد متحررات و لا يعشن حياة عائلية مستقرة حتى أن الكثيرات كبرو فالسن ولسن متزوجات. و همهم الوحيد هو الدفاع عن الحرية المطلقة و الدفاع عن حقوق المجرمين في العيش لان من يدافع عن قتلة اكديم ازيك او الإرهابيين ديال شمهروش و سوف تراهم يدافعون عن المجرم الذي قتل الفتاة مؤخرا بإدخال قراعي في احشاءها. هؤلاء يدافعون عن الجريمة وعن الإرهابيين.
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