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كُتّاب وآراء
الوالي خالد الزروالي: المغرب ليس دركيّا لأوروبا
اعتبر خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن بلدان الجنوب لا يمكن أن تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة لحماية الحدود.
وأوضح الوالي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس"، أن حماية الحدود أمر أساسي يجب أن يتم وفق منطق "رابح-رابح"، وأن تكون المسؤولية مشتركة، مشددا على أن "المغرب ليس دركيا لأوروبا".
وأبرز المسؤول الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها، ومحاربة الهجرة السرية، وكذا الفعالية ضد شبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية ورفع مستوى المراقبة البحرية.
وشدد الزروالي على وجاهة سياسة الهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس في 2013، ومكنت من حماية المهاجرين من شبكات الاتجار بالبشر، وذكر بأن المغرب اعتمد إستراتيجية ذات بعد إنساني وتحترم حقوق الإنسان، وتتسم في الوقت نفسه بالشمولية.
مضيفا أن هذه السياسة المحكمة في مجال الهجرة تتضمن تدابير مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجرة ومهاجر مقيمين بالتراب الوطني، وقال إن منح المهاجر تصريح الإقامة وتسوية وضعيته يتيح له الولوج إلى جميع الخدمات، مبرزا أن سياسة المغرب في هذا المجال خولت للمهاجرين الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة للمواطنين المغاربة.
وفي هذا السياق، أبرز خالد الزروالي استفادة المهاجرين من السكن الاجتماعي والتعليم المجاني لأطفالهم والتكوين المهني، وكذا من منح لاستكمال الدراسات الجامعية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بالمجان، مشيرا إلى أن المغرب، الذي كان ينظر إليه دائما كبلد مصدر للهجرة وبلد عبور، أصبح اليوم بلد استقبال للمهاجرين.
وذكر مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن "الملك محمد السادس منح للأشخاص العالقين، الذين لا يستطيعون العبور ولا العودة إلى بلدانهم، فرصة الاستفادة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يمتاز بها المغرب"، مشيرا إلى أنه تم قبول 85 في المائة من طلبات الحصول على وثائق الإقامة.
وحسب المسؤول المغربي فإن التحدي يكمن في حماية هذا الوجه النبيل للهجرة من الوقوع في براثين الشبكات الإجرامية، مضيفا أنه "لتفادي هذا الخطر تتضمن إستراتيجية المملكة الخاصة بالهجرة، أيضا، جانبا يتعلق بالأمن".
وشدد الزروالي على ضرورة تشجيع الهجرة الشرعية، مشيرا إلى أن الهجرة على صعيد القارة الإفريقية تفوق بكثير ما نراه على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وأن العناية بأوضاع المهاجرين وإدماجهم يشكل إثراء للمجتمع في المغرب.