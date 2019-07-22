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الرئيسية | مجتمع | النهج الديمقراطي يدعو الحكومة إلى سحب "القانون التكبيليّ للإضراب"

النهج الديمقراطي يدعو الحكومة إلى سحب "القانون التكبيليّ للإضراب"

النهج الديمقراطي يدعو الحكومة إلى سحب "القانون التكبيليّ للإضراب"
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 يوليوز 2019 - 00:00

يستمرّ حزب النهج الديمقراطي في معارضة مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان منذ 6 أكتوبر 2016، إذ تفاعل مع ما عبّرت عنه المركزيتان النقابيتان الأساسيتان، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من رفض لمناقشة المشروع، باعتبار أن "هدف الحكومة من المصادقة عليه هو تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته، وبالتالي القضاء نهائيا على العمل النقابي العمالي بمفهومه الكفاحي".

وذكّر حزب النهج الديمقراطي بأنّه سبق أن "كشف المضمون العدواني على حق الإضراب لهذا المشروع الرجعي"، وعدّد مجموعة من النّقط التي ينتقدها، من بينها: "حرمان العديد من الفئات من ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني، منها المنجميّون، والبحّارة، والمشتغِلون لحسابهم الخاص، والطلبة"، و"منع العديد من أشكال الإضراب، من بينها الإضراب التضامني، والإضرابات الاحتجاجيّة والدائرية وغير محدَّدَة المدة، والإضراب مع الاعتصام في المؤسسة، والإضراب لأسباب سياسية".

وانتقد "النهج الديمقراطي" "تعقيد مسطرة اللجوء إلى الإضراب، عبر إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي لمدة طويلة قبل الإضراب، وإقرار مهلة للإخطار تصل إلى 15 يوما"، و"شرعنة الاقتطاع من أجور المضربين، حتى لو تم الإضراب للدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل".

ومن بين المضامين التي يعارضها الحزب الماركسي "معاقبة المضربين بقسوة، بذريعة عرقلة حرية العمل بمفهومها الفضفاض والمنحاز إلى الباطرونا"، و"سنُّ عقوبات مالية خفيفة ضد "الباطرونا" المنتهكة لمقتضيات قانون الإضراب، في حين أن المنظمة النقابية والنقابيين المضربين مستهدفون بعقوبات قاسية مالية وسالبة للحقوق؛ من قبيل الطّرد من العمل وتسخير الأجرَاء لإجبارهم على العمل، والعنف السلطوي لفض الإضراب، والاعتقال والحكم بعقوبة سجنية".

وأكّدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، في بلاغ لها، أنه "لا جدوى، في ظل موازين القوّة المختلة حاليا وتَغَوُّلِ المخزن والرأسمالية المتوحشة، من أي حوار مع الحكومة والباطرونا حول مشروع القانون التكبيلي"، منادية المركزيَّتَين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية المغربية للشّغل، وسائر التنظيمات النقابية والمهنية المناضلة، وكافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشبابية والجمعوية الغيورة على حقوق الشِّغِّيلَة، إلى "العمل المشترك من أجل سحب مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب من البرلمان، وتثبيت حق الإضراب، والحفاظ على الكرامة الطبقيَّة للعاملات والعمال وعموم الكادحين، وإنقاذ العمل النقابي العُمّاليِّ المغربي من خطر التحول إلى استجداء الحقوق بدل انتزاعها بالنضال الجماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Must الاثنين 22 يوليوز 2019 - 00:33
Oui, il est temps de mettre fin a ce desordre appele greve tenue par des syndicalistes qui n'ont aucun principe mais juste un moyen pour s'enrichir personnellement au depend des ouvriers, des emloyes et contre les activites economiques et la stabilite economique qui attire des investisseurs etrangers que le Maroc a grand besoin pour eradiquer tant soit peu la file interminable de jeunes chomeurs.
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2 - العلمانية الاثنين 22 يوليوز 2019 - 00:33
لم تنجح النقابات أبدا في انتزاع أي حقوق إلا بالمقاومة والتحالف تحت الطاولة مع الباطرونا والمخزن .أماحزب العدالة والتنمية (... يتضح أنه منقسم بشريا أو فكريا،))
قلنا ان هذا ما سيستغله بنكيران لقيادة الجناح الدعوي للحزب إن إنقساما او أغلبية.
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3 - Khalid الاثنين 22 يوليوز 2019 - 00:34
ان ارفض المؤسسات الموجودة برلمانا و حكومة و جماعات شيء مقبول اذا كنت لا اؤمن بشرعيتها لكن الشيء الذي لا يقبله العقل هو كيف لحزب النهج الديمقراطي الذي لا يؤمن بهذه المؤسسات و يعتبرها غير ذات جدوى لانها كذا و كذا و كذا حسب مقرراته و يطالب احدى هذه المؤسسات برفض قانون الاضراب التكبيلي .
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4 - سلام الصويري الاثنين 22 يوليوز 2019 - 00:35
كل الإشارات تدل الدولة العميقة تتجه الى اعادة تطبيق والرجوع الى سنوات الحكم المطلق رغم انه بقي تحت أساليب مختلفة ولم يتغير ابدا !!
فعليا وعلى ارض الواقع لا توجد حكومة مسؤولة ولا برلمان ناجع ولا قضاء مستقل فالكلمة الاولى والاخيرة ترجع للمخزن عبر قرارات خدام الدولة العميقة !! وما غير ذالك سوى اوهام
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5 - هذا النهج الديمقراطي... الاثنين 22 يوليوز 2019 - 00:37
...يريد الفوضى في البلاد.. فهل كل من شحنت أفكاره لأسباب حزبية أو تعجيزية اوتافهة بعض الأحيان يحرض لإهمال واجبه في العمل ليقوم بالإضراب والفوضى التي قد تستمر أياما عديدة بما يترتب عنها من أضرار للمواطنين والمجتمع والإقتصاد دون إجراءات تأديبية.. هذا غير معقول
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