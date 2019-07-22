الجامعي: جريمة "شمهروش" النكراء لا تقتضي الحُكم بعقوبة الإعدام

هسبريس – نور الدين إكجان

قال عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن "المغرب مطالب بوقف ثلاثة أمور أساسية ضمن المنظومة الجنائية، أولها الجريمة ثم الإفلات من العقاب، وعقوبة الإعدام كذلك".

وأضاف الجامعي أن "الجريمة مرفوضة على الدوام، بينما يقوض الإفلات من العقاب دولة القانون، أما عقوبة الإعدام فتظل وحشية متنافية مع حقوق الإنسان، كما أنها مقوض حقيقي للسياسة الجنائية".

وأوضح رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة "شمهروش" نواحي مراكش "تقتضي العقاب، لكن ليس بالإعدام والقتل غير المشروع"، مشددا على أن "التستر عن الأحكام بلغة الدين وعمامة الشريعة مجرد تهرب من نقاش فلسفة العقاب".

ولفت النقيب السابق الانتباه إلى أن "العقوبة تظل اختيارا مجتمعيا، لكن لا يمكن أن تكون سالبة في الحياة، والمطلوب حقيقة هو خلق الفرص أمام المجرم للانتباه إلى فعله وإصلاح نفسه".

ورفض الجامعي أن "يكون القضاء جزءا من المعضلة الحالية وأن يصدر أحكاما بالإعدام"، مشيرا إلى "وجود نصوص قانونية تحكم بالعقوبة السالبة للحياة، لكن القضاء هو الذي يجتهد ويقيس، كما أنه هو الذي يستنجد بالقانونين الدولي والفقهي".

وأردف المتحدث أن "مثل هذه الأحكام تؤثر في النهضة، وجدية المحاكمة العادلة، فكل حكم صدر وانتهى بالإعدام هو عنوان للمحاكمة غير العادلة"، مسجلا أنه "لا يراعي الإغفال والنسيان والظروف الاجتماعية والنفسية للمجرم"، وفق تعبيره.

وأكمل الجامعي: "هناك عديد الأمور التي تبين للقاضي أن حكم الإعدام ليس صائبا"، مشددا على أنه "من المستحيل أن ينطق القاضي بحكم الإعدام ويقتنع بأنه عادل، وإلا فذاك حكم إلهي"، وزاد: "لا حكم للبشر يوازي حكم السماء".

ودعا النقيب السابق من "يطمئنون لعقوبة الإعدام داخل المغرب إلى تغيير وجهة نظرهم، والالتفات نحو ما يجري في العالم؛ فالمؤبد والإعدام لم يقلصا من معدل الجريمة في شيء، وهذا ما أثبته الدراسات العلمية المنشورة"، مشددا على أن "أي قناعة ضد العلم والمنطق غير سليمة".