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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تنفي تمتيع أساتذة بتعويض جزافي
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- إمكانية استفادة الأساتذة المجازين فوج 1989/1990/1991 من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر.
وأكد بلاغ للوزارة، ردا على ما يتم الترويج له ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إمكانية استفادة هؤلاء الأساتذة من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر، أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة".
وأوضحت الوزارة أنه "تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 115 مكرر أربع مرات من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، فقد استفاد جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.742، وذلك ابتداء من 27 دجنبر 2011، من أقدمية اعتبارية أقصاها سنتين من أجل الترقي في الدرجة والرتبة في آخر وضعية إدارية".
وأضاف البلاغ أن "الوزارة، إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تدعو نساء ورجال التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء أكاذيب، ليس من شأنها سوى الإساءة إلى المجهودات المبذولة بهدف الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية، كما تجدد دعوتها إلى الأخذ فقط بالوثائق الصادرة عن مصالحها والمنشورة بموقعها الرسمي، وبصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي".