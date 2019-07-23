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كُتّاب وآراء
مضامين "القانون الإطار" ترسّخ مجانية التعليم العمومي في المغرب
يستمرُّ النّقاش حول استهداف حكومة العثماني للمدرسة العمومية بالمغرب، إذ تُروَّج مؤخّرا مغالطات متعدّدة حول مضامين القانون الإطار في الشق المُتعلّق بمجانية التعليم؛ وهو ما أثار جدلا واسعا بين صفوف المراقبين والمتتبعين للشؤون السياسية والتربوية.
الشائعُ لدى العديد من رُواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ القانون الإطار بصيغته الحالية سيُلغي مجانية التعليم، وستُجبَر بموجبه الأسر على أداء رسوم مقابل الاستفادة من خدمات التعليم؛ إلاّ أنّه بعد التعديل الذي طال مجموعة من المواد، اتفقت الحكومة بمعية مجلس النواب على البحث عن مصادر تمويل جديدة بعيدة عن "جيوب المغاربة"، تتمثل أساسا في مساهمة جميع الشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مُلغية بذلك مساهمات الأسر.
النُّسخة النهائية من القانون الإطار نصّت في مادتها 45 على أنّ "الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات"؛ وهو ما يُفنّد الادّعاءات التي تتحدّث عن إنهاء مجانية التعليم.
المادّة 48 من القانون سبق أن أكّدت أنه سيتم "بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسّسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"؛ وهو ما أثار جدلا واسعا بين الفرق البرلمانية والذي أسفر عن إلغاء هذه المادّة بصفة نهائية.
وفي هذا السياق، أكّد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنّه "لا وجود لإنهاء مجانية التعليم، بل هناك مقتضيات مهمّة مُرتبطة بتحمّل الدّولة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين لتكاليف إصلاح المنظومة التعليمية".
وأشار الصمدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ "النّقاش الذي أثارته المادة وكذا إجماع كل الفرق البرلمانية على الإشكاليات التي كانت ستطرحها؛ تأتي على رأسها إشكالية تحديد ماهية الأسر الميسورة ورسوم التسجيل، أدّى في نهاية المطاف إلى إلغاء المادّة 48 بالنّظر للتأويلات المتعدّدة التي كانت ستخضع لها".
من جهته كان سعد الدّين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكّد أن "الدولة لا يمكن أن تتراجع عن مجانية التعليم، بل لا يوجد أي حديث نهائي عن الموضوع بخلاف ما يتم ترويجه"، وزاد: "الحكومة لها إرادة ووعي بضرورة استمرار مجانية التعليم، لأن الرأسمال الأساسي للبلاد هو الاستقرار والأمن".
ومُعاتبا منتقدي تصويت حزبه لصالح القانون الإطار نفسه، قال رئيس الحكومة أمام شبيبة حزبه في ملتقاها الوطني الخامس عشر إنّ "هؤلاء ينطلقون من عدم معرفة بمضامينه، ولم يقرؤوا نصه، على الرغم من أنه متوفر في الأنترنيت ومتاح للجميع".
*صحافية متدربة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
يكفي نقص عدد البرلمانيين الذي ينهك خزينة الدولة و كذلك عدد السيارات لذى الادارة العمومية . والموظفين الاشباح
يجبدوها من هنا ويحسبوها هنا ...!! بحال الشكل ديال التكوين المهني ؛ المقاولات كتخلص فيه نسبة واحد % والمتدرب كيخلص 1000 درهم للعام من بعد ما كان كيخلص 60 درهم من قبل ..:
عالعموم الحكوم فاش كتقولك هادشي وكتقولك انه مكايناش الغاء لمجانية التعليم فانها تستبغل المواطنيين ...!!
Le développement humain est aussi à ce prix. La discrimination positive doit fonctionner dans ce domaine de façon urgente sinon, l'accès à l'éducation restera réservé aux plus nantis dans ce pays
Et je ne parle pas seulement des bourses de l'enseignement supérieur mais d'aides qui commenceraient dès le primaire: gratuité des fournitures et une symbolique pour les repas des ces élèves ainsi que pour leur habillement.
Un peu plus au niveau du collège: gratuité des transports en commun, aide au repas de midi car certains habitent trop loin de chez pour rentrer manger et retourner aux cours ( ce temps ils pourraient l'utiliser pour réviser) et gratuité des fournitures , la même chose pour les lycéens. cela encouragerait beaucoup d'entre ces élèves à ne pas quitter l'enseignement et leur donnera plus de chances d'accéder à des fonctions ou à des emplois qualifiés et ainsi bousculer cette pyramide figée où la plupart des emplois non qualifiés ou peu qualifiés ont un lien direct avec les revenus de la famille d'origine. peut-être que c'est trop demander à ces responsables qui préfèrent subventionner des festivals, des camps d'été luxueux pour leur progéniture !
نستنتج أن الفرنسية احتلت المكان ااذي كان من المفروض أن يكون للأمازيغية. فبدلا من ازدواجية العربية والأمازيغية صرنا أمام ازدواجية العربية والفرنسية.
هذا قالب صحيح