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الرئيسية | مجتمع | مضامين "القانون الإطار" ترسّخ مجانية التعليم العمومي في المغرب

مضامين "القانون الإطار" ترسّخ مجانية التعليم العمومي في المغرب

مضامين "القانون الإطار" ترسّخ مجانية التعليم العمومي في المغرب
أمال العتاق*
الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:00

يستمرُّ النّقاش حول استهداف حكومة العثماني للمدرسة العمومية بالمغرب، إذ تُروَّج مؤخّرا مغالطات متعدّدة حول مضامين القانون الإطار في الشق المُتعلّق بمجانية التعليم؛ وهو ما أثار جدلا واسعا بين صفوف المراقبين والمتتبعين للشؤون السياسية والتربوية.

الشائعُ لدى العديد من رُواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ القانون الإطار بصيغته الحالية سيُلغي مجانية التعليم، وستُجبَر بموجبه الأسر على أداء رسوم مقابل الاستفادة من خدمات التعليم؛ إلاّ أنّه بعد التعديل الذي طال مجموعة من المواد، اتفقت الحكومة بمعية مجلس النواب على البحث عن مصادر تمويل جديدة بعيدة عن "جيوب المغاربة"، تتمثل أساسا في مساهمة جميع الشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مُلغية بذلك مساهمات الأسر.

النُّسخة النهائية من القانون الإطار نصّت في مادتها 45 على أنّ "الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات"؛ وهو ما يُفنّد الادّعاءات التي تتحدّث عن إنهاء مجانية التعليم.

المادّة 48 من القانون سبق أن أكّدت أنه سيتم "بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسّسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية"؛ وهو ما أثار جدلا واسعا بين الفرق البرلمانية والذي أسفر عن إلغاء هذه المادّة بصفة نهائية.

وفي هذا السياق، أكّد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنّه "لا وجود لإنهاء مجانية التعليم، بل هناك مقتضيات مهمّة مُرتبطة بتحمّل الدّولة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين لتكاليف إصلاح المنظومة التعليمية".

وأشار الصمدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ "النّقاش الذي أثارته المادة وكذا إجماع كل الفرق البرلمانية على الإشكاليات التي كانت ستطرحها؛ تأتي على رأسها إشكالية تحديد ماهية الأسر الميسورة ورسوم التسجيل، أدّى في نهاية المطاف إلى إلغاء المادّة 48 بالنّظر للتأويلات المتعدّدة التي كانت ستخضع لها".

من جهته كان سعد الدّين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكّد أن "الدولة لا يمكن أن تتراجع عن مجانية التعليم، بل لا يوجد أي حديث نهائي عن الموضوع بخلاف ما يتم ترويجه"، وزاد: "الحكومة لها إرادة ووعي بضرورة استمرار مجانية التعليم، لأن الرأسمال الأساسي للبلاد هو الاستقرار والأمن".

ومُعاتبا منتقدي تصويت حزبه لصالح القانون الإطار نفسه، قال رئيس الحكومة أمام شبيبة حزبه في ملتقاها الوطني الخامس عشر إنّ "هؤلاء ينطلقون من عدم معرفة بمضامينه، ولم يقرؤوا نصه، على الرغم من أنه متوفر في الأنترنيت ومتاح للجميع".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - المدرسة الوطنية الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:06
اي حاجة عرضها بن كيران عرفوا راها فيها خير للشعب وأولاده
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-41
2 - سلم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:18
مجانية التعليم العمومي قد لا يرضي أصحاب المؤسسات التعليمية كالسيد بنكيران من هنا معارضته لقانون التعليم
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10
3 - ابو المكارم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:19
الدائرة الرباعية:- الدفاع, الأمن العام, التعليم والصحة هذه من صميم مسئوليات الدولة ولا مجال للمتاجرة فيها مهما كانت المبررات وإلا فحسب التسلسل ستتحمل الدولة مسئولية اي عدوان يقع على اراضيها او اخلال بالامن العام او انتشار واجتاح الامراض الوبائية كما ستتحمل الدولة مسئولية الهدر المدرسي نتيجة عدم قدرة الاسر على الدفع لابنائها فتزيد نسبة الجهل وترتفع نسبة الامية ولا اظن ان اي مسئول عاقل يوصي بالتفريط في احد اركان الدائرة الرباعية...
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18
4 - زهير الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:20
مغربة التعليم مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية، هذا ما كان يجب القيام به .. إنه الإختيار الصائب و المستدام لحلحلة المشاكل التعليمية بصفة نهائية .. لكن أكثرهم لا يعلمون.
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7
5 - غريب الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:20
يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يالوقاحتهم !!” ― غسان كنفاني
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16
6 - FARHAT الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:21
مصادر التموين متواجدة ولكن بلادة عقلية الحكومة هي من يعرقل المسار التنموي باكمله
يكفي نقص عدد البرلمانيين الذي ينهك خزينة الدولة و كذلك عدد السيارات لذى الادارة العمومية . والموظفين الاشباح
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13
7 - سعيد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:21
ادا كانت مجانية التعليم ستساهم فقط في رفع وثيرة مداخيل صناع الكتب البدائية و الضلامية والبؤس الاجتماعي والاوعي و لخوانجية ورداءة التعليم و المعرفة والتربية والرياضة والفن و ارتفاع الاقتراض من البنك الدولي ...فهذا ليس حلا...إنها ديماغوجية هدامة لاطفالنا وشبابنا و أسرنا و مجتمعنا. لا مستقبل فيها...
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0
8 - محمد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:27
قانون عار على من وضع و صوت عليه. قانون خرق نص الدستور بتجاهله للغة الوطنية للبلد. هويتنا أمازيغية عربية مسلمة و لن نسمح إن شاء الله بتغيير هويانا. مجلس نواب فيه ناس ليست لديهم البكالوريا و يصوتون على قانون للتعليم قمة الإفلاس و العبث بالوطن و مستقبل أولادنا.
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9 - مكلخ مغربي قح الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:31
رحمة الله علي التعليم بالمغرب سواء بمجانيته او بعدم مجانيته .العشواءية في التسيير في انزال البرامج وذلك كله يصب في مصلحة الدولة العميقة الي وهو تجهيل ابناء هذا الوطن .قد تصير النتاءج معكوسة في المستقبل وينقلب السحر علي الساحر.
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10 - سعيد الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:36
اتفقت الحكومة بمعية مجلس النواب على البحث عن مصادر تمويل جديدة بعيدة عن "جيوب المغاربة"، تتمثل أساسا في مساهمة جميع الشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مُلغية بذلك مساهمات الأسر.

يجبدوها من هنا ويحسبوها هنا ...!! بحال الشكل ديال التكوين المهني ؛ المقاولات كتخلص فيه نسبة واحد % والمتدرب كيخلص 1000 درهم للعام من بعد ما كان كيخلص 60 درهم من قبل ..:

عالعموم الحكوم فاش كتقولك هادشي وكتقولك انه مكايناش الغاء لمجانية التعليم فانها تستبغل المواطنيين ...!!
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11 - محسن الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:40
إن قطاع التعليم العمومي يعتبر من بين المؤسسات العمومية التي يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها وتسيير مرافقها على أحسن وجه.
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12 - Bernoussi الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:41
Pour plus de justice et d'égalité des chances, il serait souhaitable que les enfants scolarisés et d'origine modeste puissent bénéficier d'une bourse d'étude. Il est injuste et anormal que des familles pauvres soient dans l'obligation de faire quitter l'école ou le collège ou le lycée à leurs enfants par manque de moyens. L'intelligence n'est pas le monopole des gens aisés. Plein d'esprit vifs et aux capacités intellectuels énormes sont sacrifiés sur l'autel de l'injustice sociale due à la pauvreté de leurs parents.
Le développement humain est aussi à ce prix. La discrimination positive doit fonctionner dans ce domaine de façon urgente sinon, l'accès à l'éducation restera réservé aux plus nantis dans ce pays
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4
13 - علي او عمو الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:45
التعليم لم يَكُنْ يوماً مجّانياً ، فالميزانية التي تُرصدُ كلّ سنةٍ لوزارة التعليم هي مِنْ أموال الشعب المغربي و لا أحد يمنُّ على أبناء الشعب بشيء .. التعليم يُمَوّل من مداخيل البلد يعني من الأموال العامة... و يجب على السلطات أن تلتزم الصمت لأنها السبب في تدهْوُرِ تعليمنا و انحطاطه إلى أسفل الترتيب العالمي مع و غيرها من الدول التي لا يُعرَفُ حتى موقعها في خريطة العالم .. فنهب أموال الشعب هي المشكل الحقيقي أمام أيّ تقدم و في أيّ ميدان و ما يُسمّى ( البرنامج الاستعجالي) لخير دليل على ذلك ..
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14 - الحسن العبد بن محمد الحياني الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:55
قال عز من قائل :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " سورة الحجرات آية (6)؛ قيل الكثير هذه الأيام عن " القانون الإطار " للتربية والتعليم؛ منهم من يؤيد ومنهم من يعارض ولكل منهما نبأ؛كمتتبعين لم يتسن لنا التبين إلا بعد هذه الخرجة من طرف وزارة التربية والتعليم؛رحم الله أحد مدرائي الأعزاء في ثمانينيات القرن الماضي حيث قال لي بالحرف حينها :" والله ما ابقينا نعرف في من نثيق ".
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15 - عمر 51 الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 12:56
مجانية التعليم لا تناقش، الكلام فيها مضيعة للوقت فقط. المسألة الأساسيية هي: فرنسة التعليم. من أجل تجهيل أبناء . أبناء الذين يريدون الفرنسة كلهم جميعهم مفرنسون من ألفهم إلى يائهم. هم في البعثات الفرنسية أو الإنجليزية أو......
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-1
16 - Bernoussi الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 13:02
suite commentaire 12
Et je ne parle pas seulement des bourses de l'enseignement supérieur mais d'aides qui commenceraient dès le primaire: gratuité des fournitures et une symbolique pour les repas des ces élèves ainsi que pour leur habillement.
Un peu plus au niveau du collège: gratuité des transports en commun, aide au repas de midi car certains habitent trop loin de chez pour rentrer manger et retourner aux cours ( ce temps ils pourraient l'utiliser pour réviser) et gratuité des fournitures , la même chose pour les lycéens. cela encouragerait beaucoup d'entre ces élèves à ne pas quitter l'enseignement et leur donnera plus de chances d'accéder à des fonctions ou à des emplois qualifiés et ainsi bousculer cette pyramide figée où la plupart des emplois non qualifiés ou peu qualifiés ont un lien direct avec les revenus de la famille d'origine. peut-être que c'est trop demander à ces responsables qui préfèrent subventionner des festivals, des camps d'été luxueux pour leur progéniture !
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0
17 - غاضب الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 13:06
رغم أن الفرنسية في التعليم تمددت واحتلت مواقع جديدة ولكن العربية على الأقل بقيت محافظة على بعض مواقعها. بينما الأمازيغية لم تربح شيئا من القانون الجديد الذي ينص على التناوب اللغوي بين العربية والفرنسية دون الاشارة الى الامازيغية.
نستنتج أن الفرنسية احتلت المكان ااذي كان من المفروض أن يكون للأمازيغية. فبدلا من ازدواجية العربية والأمازيغية صرنا أمام ازدواجية العربية والفرنسية.
هذا قالب صحيح
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