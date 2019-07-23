نقابة صحية تستنكر إعفاءات بسبب "فضيحة البق"

هسبريس من تطوان

وصف المكتب النقابي للإدارة المركزية بمديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، طريقة تعاطي مدير الموارد البشرية ومعالجته للملفات الإدارية للموظفين بالمماطلة والمتسمة بالتهرب ونهجه سياسة اللامبالاة تجاه حقوق الموظفين والموظفات، مستندا على عملية تدبير رش مبيدات حشرية خطيرة الأسبوع الماضي، خلال وقت الدوام الإداري وأثناء وجود الموظفين في مكاتبهم.

وكشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الوضعية المرصودة زادت حدتها بسبب ما أسمته "فضيحة البق" التي شهدتها مكاتب الموظفين بالطابق الثاني بمديرية الموارد البشرية، خاصة مصلحة الأطر شبه الطبية، والشلل الذي طال هاته المصلحة عقب هجوم حشرة على المكاتب بشكل أثر على السير العادي للعمل.

وأضاف مصدر من داخل وزارة الصحة، رفض كشف هويته، أن مشكل هجوم حشرة البق "عمر أزيد من شهر دون أن يتفاعل المسؤولون مع شكايات رئيسة المصلحة لحل المشكل قبل أن يتم رش مبيد بالتزامن مع موعد وجبة الغذاء بشكل استحال معه إتمام الموظفين لمهامهم".

واستنكر المصدر ذاته هذه العملية التي لم تراع السلامة الصحية والجسدية للموظفين وتعريض مكاتبهم لرش بمبيد خطير، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من الضروري أن تظل المكاتب مقفلة لـ48 ساعة بعد رش المبيد "الخطير" تفاديا لمضاعفات محتملة على صحة الإنسان إلى جانب ضرورة مسح المكاتب وتنظيفها قبل مباشرة العمل، واصفا الأمر بالعيب والعار.

في سياق متصل وجّه المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) رسالة إلى مدير الموارد البشرية قصد عقد لقاء لمناقشة النقط المطلبية المستعجلة التي صاغها المكتب النقابي للمديرية والمتعلقة أساسا بتحسين ظروف اشتغال الموظفين والموظفات وصرف المتأخرات المالية لمستحقيها.

وقال البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه وعوض الانكباب على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها مديرية الموارد البشرية وكذا على الملفات الحارقة التي تدبرها وتهم المسار المهني لعموم موظفي وموظفات وزارة الصحة، أقدم مدير الموارد البشرية على خطوة وصفها بـ"المتهورة للتغطية على فشله وقصوره عملا بالمثال الشعبي "طاحت الصمعة، علقو الحجام"، وفق صياغة الوثيقة النقابية.

واعتبر التنظيم النقابي نفسه توقيع وزير الصحة على قرار إعفاء "تعسفي" في حق رئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين ورئيس مكتب الانتقالات مفتقدا لسند قانوني، لتغطية الفشل الذريع وتقديم أكباش فداء وكبح نضالات الموظفين، داعيا المعنيين بالأمر إلى رفع دعاوى قضائية لإلغاء هذه المقررات المعيبة وإجبار الإدارة على الامتثال إلى القانون.

وأعلنت النقابة الصحية نفسها عن تشبثها بالدفاع باستماتة ودون هوادة على حقوق موظفي وموظفات مديرية الموارد البشرية التي صاغها مكتبهم النقابي؛ وفي مقدمتها الحصول على مستحقاتهم المالية وتحسين ظروف عملهم، مقررة الشروع في خوض برنامج نضالي تصاعدي بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية يوم الأربعاء المقبل، مع البقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ باقي محطات البرنامج النضالي التي سيتم الإعلان عنها في حينه.