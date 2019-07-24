غالي: هذه خروقات تجديد أعضاء "مجلس بوعياش"

هسبريس - يوسف لخضر

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تجديد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تشرف عليه أمينة بوعياش قبل أيام عرف عدم احترام بعض مقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الرسمية.

وقد تداولت الجمعية مستجدات هذه التعيينات في اجتماع مكتبها المركزي الأخير، وقررت على إثر ذلك إصدار بلاغ مفصل في غضون أيام حول هذا الموضوع لتوضح فيه بشكل مستفيض موقفها.

وأشار غالي، في حديث لهسبريس، إلى أن التعيينات الأخيرة خالفت مقتضيات المادتين 37 و45 من القانون سالف الذكر، بحيث إن المادة الأولى تنص على أن يكون الأعضاء المعنيون في المجلس من الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة وأورد أن "هناك أشخاصاً ثبت في حقهم جرائم الفساد وهم اليوم أعضاء في المجلس".

أما مخالفة المادة 45 في هذه التعيينات، فتتجلى، حسب غالي، في عدم استشارة الجمعية العامة للمجلس قبل تعيين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بحيث جرى تعيينهم دفعة واحدة دون احترام مقتضيات المادة سالفة الذكر.

ويذهب رئيس الجمعية إلى القول إن "مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تستجيب لمعايير باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالاستقلالية"، وقال إن "الرئيس لا يزال يُعين من رئيس الدولة ويقدم له التقرير قبل نشره للعموم".

وتساءل الحقوقي قائلاً: "إلى أي مدى نجد أن الاستشارات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ تأسيسه إلى اليوم، قد أخذت بها الحكومة؟ طبعاً لا يتم ذلك، ونورد من ذلك رؤيته حول المساواة في الإرث والمرأة وما إلى ذلك من القضايا".

وحول علاقة جمعيته بـCNDH، قال غالي: "الجمعية تأخذ دائماً مسافة مع المجلس منذ التسعينيات، نعتبرهم شركاء لنا حين يتم استدعاؤنا إلى أنشطتهم ونحضرها، لكن لا نُمثل داخل هذه الأجهزة لا على المستوى الوطني ولا الجهوي، وقد حافظنا على موقفنا أي أننا لن نمثل فيها".

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أوردت، في بلاغ لمكتبها المركزي اليوم الاثنين، أنها "تجدد موقفها من الصيغة الجديدة لهذه المؤسسة التي ستظل مؤسسة رسمية تغض الطرف عن الانتهاكات السافرة للحقوق والحريات ما دامت غير مستقلة عن الدولة، وغير متبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة في عملها".

يأتي هذا الموقف عقب تجديد أعضاء المجلس بتعيين الملك محمد السادس لمنير بنصالح أميناً عاماً للمجلس إلى جانب الرئيسة أمينة بوعياش، كما جرى تجديد أعضاء المكتب الآخرين وتعيين رؤساء اللجان الجهوية الاثني عشر.