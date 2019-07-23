إصابة رضيعة بتشوه خَلقي تحوّل حياة أسرة وئام إلى "قطعة جحيم"

أيوب صدور من وزان

لم يدر عبد الكريم الرداحي أن فرحته بقدوم ابنته ستتحول إلى كابوس يقض مضجعه ويواجه مرارة الحياة وحيدا وسط دوامة من التعقيدات والإجراءات زاد من حدتها قصر ذات اليد، وفاقة جعلته في وضعية لا يحسد عليها وهو الذي يشتغل إماما بمسجد بنظام الشرط.

لم تدم فرحة والديْ الطفلة التي اختارا لها اسم وئام طويلا، بعد صرختها الأولى وولادتها بتشوه خلقي على مستوى العمود الفقري، وهو مرض شخصه الطبيب بأنه "spina bifida"، يقول عبد الكريم، موضحا أنه زار أكثر من مستشفى بالمملكة، إلا أن الأطباء جميعا أكدوا أن علاج ابنته والتدخل الجراحي متوقف على نتائج الفحوصات والكشوفات الطبية، فيما حددت مصاريف العملية في 5 ملايين سنتيم.

وسط بيت ترابي لا يحمل من مواصفات المنزل سوى الاسم، تعيش أسرة عبد الكريم الرداحي (46 سنة) مكونة من 3 بنات ووئام آخر العنقود، بدوار بوحامو وسط جماعة مصمودة بإقليم وزان.

يقول أب الرضيعة، التي لم تتجاوز بعد شهرها الثاني، إن وئام تعاني من مرض يتمثل في تشوه خلقي على مستوى العمود الفقري وبروز كتلة لحمية ملتهبة.

هسبريس اطلعت على نسخ من الملف الطبي للرضيعة وئام التي تحتاج إلى تدخل جراحي لا طاقة لأبيها بمصاريفه. وبالرغم من توفره على تأمين "سهام"، إلا أن إمام المسجد يشكو في هذا الصدد تماطل مسؤولي التأمين في تسجيل ابنته، ويؤكد أنه لا يملك مبلغ التحاليل والعملية، وأن كل ما يرغب فيه اليوم هو علاج ابنته الصغيرة، مبرزا أنه قام بكل ما بوسعه من أجل ذلك إلا أن ظروف الحياة كانت أقوى منه.

أن تسمع ليس كأن ترى، وحتى لو رأيت قد لا تجد كلمات مناسبة تصف بها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المعدمة لأسرة الرداحي.

ملفات حبلى بتقارير طبية ووصفات دوائية وعملية جراحية تكلف الملايين.. وراتب لا يتجاوز 1400 درهم في الشهر!

عبد الكريم يناشد أصحاب الأيادي البيضاء قصد إعانته على تخليص فلذة كبده من إعاقة حركية ستلم بها لا محالة مستقبلا.