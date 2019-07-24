مكفوفون ينتقدون "منجز حقوق الإنسان" والحكومة

أمال العتاق*

في أوّل ردّ لها على تقرير الرميد حول "منجز حقوق الإنسان"، قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المُعطّلين حاملي الشهادات إنّ الوزارة الوصية "عاجزة عن تطبيق ما تكتبه في تقاريرها، والوضعية التي يعيشها المكفوفون خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق، كالشغل والنقل وغيرهما".

وأوضح المكفوفون، في بيان، أن وزير الدولة المصطفى الرميد ومعه الحكومة "غير قادرين حتى على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود، وكذا الدفاع عن حقوق المعاقين ليتم الإفراج عن بطاقة المعاق"، مشيرين إلى أنهم "ليسوا بحاجة إلى تقارير ومؤتمرات، بل إلى أشخاص بضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الله".

وفي وقت أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن الحكومة خصصت 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في "مبادرة غير مسبوقة"، مُطالبا بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة لا يقل مبلغه عن 500 درهم، أكّدت التنسيقية أنها "لا تلتمس عطف الحكومة بمنحة 500 درهم أو غيرها"، وزادت: "نبحث عن حقنا الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي، وضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع، وليس حبرا يكتب في الأوراق".

وأوردت التنسيقية في البيان ذاته: "التحدث عن الإنسانية الحقة بعيد كل البعد عما تدعونه"، وتساءلت: "ماذا حققتم والحكومة ككل على أرض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولمً لم يتم الرد عليها ولو بالرفض؟".

ومُخاطبة الرميد، ختمت التنسيقية البيان ذاته بالقول: "نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل.. هذا الأخير، الذي يُمنع عنا ولطالما ساهمتم مع الحكومة في عدم إلزامية مجانيته"، داعية إيّاه إلى "التحلي بالجرأة على الاعتراف بكل هذا، وليس فقط الجرأة على الكذب والتحايل وصياغة التقارير لتضليل الرأي العام الوطني والدولي"، على حدّ تعبيرها.