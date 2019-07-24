وزارة التربية الوطنية تكشف تعيينات خريجين جدد

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية نتائج تعيينات خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2019، والتي أسفرت عن تعيين ما مجموعه 616 خريجة وخريجا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الخريجين يتوزعون بين مركز التوجيه والتخطيط التربوي (90 من المستشارين في التخطيط التربوي و30 من المستشارين في التوجيه التربوي)، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (496 في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي).

وتوجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الأطر المعنية بمتمنياته الخالصة بكامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم وكل ما يتوفرون عليه من طاقات من أجل المساهمة في النهوض بالمنظومة التربوية، تماشيا مع التوجيهات الملكية، الذي ما فتئ يولي أهمية خاصة لمنظومة التربية والتكوين من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الجودة المنشودة، حسب البلاغ.

وأشاد سعيد أمزازي بجميع المتدخلات والمتدخلين من المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، من أجل إنجاح جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية وتعيين خريجات وخريجي مراكز التكوين، والسهر على توفير الشروط الملائمة لبداية موفقة للموسم الدراسي 2019 - 2020.

ودعت الوزارة المعنيات والمعنيين بالأمر إلى الاتصال بالأكاديميات والمديريات الإقليمية التي تم تعيينهم بها من أجل تتبع الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتعيينهم، وأعلنت أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، موضحة أنه يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تم تعيينه بها، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون في إرسالية واحدة إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، قبل 03 شتنبر 2019.