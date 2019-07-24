24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:30
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة تتعقب عصابة إجرامية بين الرباط وتمارة
- إقرار "فرنسة التعليم" يسائل حصيلة 40 سنة من التعريب في المغرب
- لقجع: الشركة الرياضية ضرورية لانطلاق البطولة
- سامي راي والجيلالي هبل
- بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا
بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا (5.00)
صلاحيات جديدة للسلطات القضائية تمنع الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)
حامات مولاي علي الشريف .. مزار استشفائي يداوي المرضى بالمجان (5.00)
تجار يشرعون في تسويق الأضاحي عبر الإنترنيت بأسعار منخفضة (5.00)
- خطاب ديني وسلوك لا أخلاقي .. "سكيزوفرينية" تصيب المجتمع المغربي - (71)
- معطيات رسمية تضع المغاربة على رأس المجنّسين في الاتحاد الأوروبي - (69)
- مبروكي: صمت المغربيات وراء العنف الجسدي والاغتصاب الزوجي - (61)
- إقرار "فرنسة التعليم" يسائل حصيلة 40 سنة من التعريب في المغرب - (60)
- تجاوزُ اختصاصات الداخلية يدفع الرباح إلى التراجع عن قرار وزاري - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمال "تموين الطائرات" يحتجون بحمل الشارات
احتج عدد من العاملين بشركة "أطلس سيرفر"، المختصة في تموين الطائرات المغربية، أمس، بحمل الشارات ضد إدارة الشركة المشغلة.
وعن أسباب الاحتجاج، أشار بيان صادر عن العمال سالفي الذكر إلى "غياب الحوار مع إدارة الشركة التي تتجاهل مطالبهم، وترفض الاعتراف بنقابتهم"، كما طالب المحتجون بـ"سحب الثقة من نقيب يرون أنه لا يمثل العاملين".
وأضاف المحتجون، في البيان ذاته، أنه "ضد القرار الذي اتخذه النقيب المذكور، الذي حوّل تغطيتهم الصحية من شركة تأمين كانت توفر لهم كل العلاجات إلى مؤسسة AMO محدودة الخدمات في هذا المجال"، مشيرين إلى أن "قرارهم بالتصعيد ضد الشركة جاء أيضا كرد فعل على التنقيلات التي طالت مسؤولا نقابيا وممثلة للعمال".
وأكد المشاركون في الشكل الاحتجاجي أن "الإدارة ترفض الاستجابة إلى دعوات مندوب الشغل للجلوس مع الموظفين على الطاولة"، مضيفين أن "لقاء سيجمعهم بسلطات النواصر في القريب العاجل".