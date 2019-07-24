عمال "تموين الطائرات" يحتجون بحمل الشارات

هسبريس من الرباط

احتج عدد من العاملين بشركة "أطلس سيرفر"، المختصة في تموين الطائرات المغربية، أمس، بحمل الشارات ضد إدارة الشركة المشغلة.

وعن أسباب الاحتجاج، أشار بيان صادر عن العمال سالفي الذكر إلى "غياب الحوار مع إدارة الشركة التي تتجاهل مطالبهم، وترفض الاعتراف بنقابتهم"، كما طالب المحتجون بـ"سحب الثقة من نقيب يرون أنه لا يمثل العاملين".

وأضاف المحتجون، في البيان ذاته، أنه "ضد القرار الذي اتخذه النقيب المذكور، الذي حوّل تغطيتهم الصحية من شركة تأمين كانت توفر لهم كل العلاجات إلى مؤسسة AMO محدودة الخدمات في هذا المجال"، مشيرين إلى أن "قرارهم بالتصعيد ضد الشركة جاء أيضا كرد فعل على التنقيلات التي طالت مسؤولا نقابيا وممثلة للعمال".

وأكد المشاركون في الشكل الاحتجاجي أن "الإدارة ترفض الاستجابة إلى دعوات مندوب الشغل للجلوس مع الموظفين على الطاولة"، مضيفين أن "لقاء سيجمعهم بسلطات النواصر في القريب العاجل".