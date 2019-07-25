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كُتّاب وآراء
البراهمة: تمرير "القانون الإطار" للتعليم يكشف جُبن "العدالة والتنمية"
يستمرّ حزب النهج الديمقراطي في تأكيدِ رفضِه مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ انتقدت كتابته الوطنية التصويت عليه في مجلس النواب، ودعت إلى "إقرار تعليم عمومي مجاني وجيِّدٍ للجميع، يعتمد على اللغات الوطنية الرسمية في مختلف أسلاك التدريس".
مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال إن القانون الإطار "يدخل عمليا في السياسات النيوليبرالية بصفة عامة، التي تهدف في نهاية المطاف إلى خوصصة التعليم والصّحّة، بينما هما خِدمتان عموميّتان يجب أن تقدّما مجّانا لأنهما تدفعان من ضرائب المواطنين".
وشدّد البراهمة في تصريح لهسبريس على أن القانون الإطار رغم التعديلات التي طرأت عليه مازال يفتح الباب لإمكانية تأدية رسوم في التعليم، مضيفا أن مسألة اللغة أيضا سبب لرفض مشروع القانون هذا.
ويذكر الكاتب الوطني أن حزبه يلتقي، ربما، لأول مرّة في التاريخ، مع حزبَي الاستقلال والعدالة والتنمية، من حيث اللّغة الواجبِ التّدريسُ بها؛ لأن "كلّ الأمم تدرّس بلغاتها الأمّ إذا أرادت أن تكون لها هويّة وتتطوَّر".
ويرى البراهمة أن هناك إشكالا حقيقيا هو تدريس مواد العلوم باللغة العربية في الثانويات ثم تدريسها في الجامعات بلغة أجنبية هي اللغة الفرنسية، بينما "كان من المفروض السّيْرُ في التعريب حتى تكون العربية حاضرةً في المستوى الجامعي عند تدريس العلوم"، ثمَّ "تقوية اللغات حتى يكون من يريد الدراسة خارج المغرب مؤهَّلا"، مستحضرا في هذا السياق الأنظمة التعليمية "في كلّ دول الشّرق، مثل الأردن، وسوريا، والعراق ومصر".
ويشدّد البراهمة على أنّ قضية التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كشفت "الجبن الكبير للأحزاب السياسية، سواء التي في الحكومة مثل العدالة والتنمية، أو التي في المعارضة مثل حزب الاستقلال، بتنصُّلِهِما من مواقفهما وتصويتِهِمَا بشكل أو بآخر من أجل تمرير هذا القانون".
ويعتبر البراهمة حديث مشروع القانون الإطار في مادته الثانية عن التناوب اللغوي "إنشاءً موهِما"، ترجمته هي: "تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية". كما يبيّن الكاتب الوطني لـ"النهج" أنّ حلّ "الإشكال الحقيقي" الذي يطرحه الاستمرار في تدريس العلوم باللغة الفرنسية في المستوى الجامعي ليس في التنصُّل من اللغات الأمّ، بل في أن يدرَّس بهذه اللغات حتى على المستوى الجامعي.
كما أكّد البراهمة أن الحلّ المفترض كان هو أن يستمرّ التدريسُ باللّغة العربية في المستوى الابتدائي والمستويَين الثانويَين، على أساس أن يتمّ التدريس بهذه اللغة في المستوى الجامعي، ثم زاد متسائلا: "من بعد ذلك لم لا يتمّ التدريس، أيضا، باللغة الأمازيغية؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
علا مالهم طفروه ؟