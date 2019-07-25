24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. كتاب جديد يوصي الجامعات المغربية بولوج عصر "التعليم الرقمي" (5.00)

  2. مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات (5.00)

  3. مستشار جماعي: فندق المامونية "يبيض ذهبا" (5.00)

  4. دعم فرنسا لمغربية الصحراء في الأمم المتحدة يُغيض "البوليساريو" (5.00)

  5. وهبي: بنكيران انتهى سياسياً .. وبراغماتية العثماني تقود "الإخوان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | البراهمة: تمرير "القانون الإطار" للتعليم يكشف جُبن "العدالة والتنمية"

البراهمة: تمرير "القانون الإطار" للتعليم يكشف جُبن "العدالة والتنمية"

البراهمة: تمرير "القانون الإطار" للتعليم يكشف جُبن "العدالة والتنمية"
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:00

يستمرّ حزب النهج الديمقراطي في تأكيدِ رفضِه مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ انتقدت كتابته الوطنية التصويت عليه في مجلس النواب، ودعت إلى "إقرار تعليم عمومي مجاني وجيِّدٍ للجميع، يعتمد على اللغات الوطنية الرسمية في مختلف أسلاك التدريس".

مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال إن القانون الإطار "يدخل عمليا في السياسات النيوليبرالية بصفة عامة، التي تهدف في نهاية المطاف إلى خوصصة التعليم والصّحّة، بينما هما خِدمتان عموميّتان يجب أن تقدّما مجّانا لأنهما تدفعان من ضرائب المواطنين".

وشدّد البراهمة في تصريح لهسبريس على أن القانون الإطار رغم التعديلات التي طرأت عليه مازال يفتح الباب لإمكانية تأدية رسوم في التعليم، مضيفا أن مسألة اللغة أيضا سبب لرفض مشروع القانون هذا.

ويذكر الكاتب الوطني أن حزبه يلتقي، ربما، لأول مرّة في التاريخ، مع حزبَي الاستقلال والعدالة والتنمية، من حيث اللّغة الواجبِ التّدريسُ بها؛ لأن "كلّ الأمم تدرّس بلغاتها الأمّ إذا أرادت أن تكون لها هويّة وتتطوَّر".

ويرى البراهمة أن هناك إشكالا حقيقيا هو تدريس مواد العلوم باللغة العربية في الثانويات ثم تدريسها في الجامعات بلغة أجنبية هي اللغة الفرنسية، بينما "كان من المفروض السّيْرُ في التعريب حتى تكون العربية حاضرةً في المستوى الجامعي عند تدريس العلوم"، ثمَّ "تقوية اللغات حتى يكون من يريد الدراسة خارج المغرب مؤهَّلا"، مستحضرا في هذا السياق الأنظمة التعليمية "في كلّ دول الشّرق، مثل الأردن، وسوريا، والعراق ومصر".

ويشدّد البراهمة على أنّ قضية التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كشفت "الجبن الكبير للأحزاب السياسية، سواء التي في الحكومة مثل العدالة والتنمية، أو التي في المعارضة مثل حزب الاستقلال، بتنصُّلِهِما من مواقفهما وتصويتِهِمَا بشكل أو بآخر من أجل تمرير هذا القانون".

ويعتبر البراهمة حديث مشروع القانون الإطار في مادته الثانية عن التناوب اللغوي "إنشاءً موهِما"، ترجمته هي: "تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية". كما يبيّن الكاتب الوطني لـ"النهج" أنّ حلّ "الإشكال الحقيقي" الذي يطرحه الاستمرار في تدريس العلوم باللغة الفرنسية في المستوى الجامعي ليس في التنصُّل من اللغات الأمّ، بل في أن يدرَّس بهذه اللغات حتى على المستوى الجامعي.

كما أكّد البراهمة أن الحلّ المفترض كان هو أن يستمرّ التدريسُ باللّغة العربية في المستوى الابتدائي والمستويَين الثانويَين، على أساس أن يتمّ التدريس بهذه اللغة في المستوى الجامعي، ثم زاد متسائلا: "من بعد ذلك لم لا يتمّ التدريس، أيضا، باللغة الأمازيغية؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مستغرب الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:13
مافهمتش أنا هادو اللي كيهضرو على الحفاظ على الهوية، واش تلاميذ الاعدادي و الثانوي هما المطالبين بالحفاظ عليها؟؟؟؟ والدكاترة و المهندسين و و و اللي كيقراو كلشي بالفرنسية هانية ماشي مشكل، طالما التعليم العالي بالفرنسية يجب توحيد لغة تدريس العلوم و التقنيات حتى لا يجد الطلبة صعوبة في التعليم العالي خاصة ان الدولة لم تقم باي مجهود في ترجمة الكتب العلمية الى العربية، ماكراهناش يكون التعليم بالانجليزية لكن دابا الاساتذة ماشي مكونين اذا على الاقل التقليل من الخسائر و تدريس هذه المواد بالفرنسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - علي ولد حمو الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:18
حزب ما يُسمّى " العدالة و التنمية ) لا قَرارَ له فهو آلية من آليات السلطة المخزنية تسيٍرهُ كيف شاءت و متى شاء تُملي عليه ما يجب أن يقوم به هذا " الحزب " و غيره من " الأحزاب " المغربية متاجر الانتخابات الفارغة المشكوك فيها ... المهم مسرحيات هزلية بطلها " المخزن " و لا قدرة ل"للأحزاب " أن تعصي أوامره ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - maurisso الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:18
هاد أذناب حزب البعث واش عنهوم شي منطق ولا غي لي قرا شوية ديال تاشتراكيت بالعربية إيجي إهدر على التعليم. لغة تدريس العلوم خاص إهدرو فيها ناس ديالها من أساتذة الرياضيات والفيزياء ولي عندهوم علاقة بالمادتين وكايفهم فيها. هادو هوما الرويبضة وخلاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سام الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:24
لا جبن و لا تخوف انه احترام الواقع ما دامت اللغة العربية لم تستطيع تجاوز ترجمة المواد العلمية عند مرحلة الباكالوريا فكان لابد من فرنسة المواد العلمية لأحداث الانسجام بين الدراسة الجامعية و تلك الأولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مواطن الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:24
"في كلّ دول الشّرق، مثل الأردن، وسوريا، والعراق ومصر".
علا مالهم طفروه ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - المتتبع الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:28
لاول مرة اتفق معك هذه قمة الجبن ولكن لا تياس ف 2021 على الابواب وسيعرف الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.