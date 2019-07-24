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الرئيسية | مجتمع | البرلمان ينهي الجدل بين المبصاريين وأطباء العيون

البرلمان ينهي الجدل بين المبصاريين وأطباء العيون

البرلمان ينهي الجدل بين المبصاريين وأطباء العيون
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 14:25

أنهى البرلمان جدل المبصاريين وأطباء العيون، إذ تم تمرير مشروع القانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي بتصويت أغلبية النواب، دون أي تعديل في المواد التي تمنع المبصاريين من قياس النظر.

وبموجب هذا النص سيمنع المبصاريون من ممارسة قياس البصر، معتبرا أن الأمر مرتبط بممارسة طبية خاصة بأطباء العيون دون غيرهم.

النص لقي انتقادا واسعا من قبل المبصاريين، الذين يعتبرون أن الأمر سيمنع فئة كبيرة من المواطنين من الولوج إلى قياس البصر أمام ضعف التغطية الصحية وعدم وجود أطباء العيون في عدد من المناطق؛ ناهيك عن ارتفاع تسعيرة هؤلاء.

وانتقدت ليلى أحكيم، عن الفريق النيابي الحركي، إن "الحكومة لم تستحضر توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تكوين تقنيي مهن الصحة، خاصة في ما يتعلق بقياس البصر، لتمكين سكان المناطق النائية والقروية من الاستفادة من هذه العلاجات الطبية؛ هذه المناطق التي تعتبر فيها التغطية الصحية ضعيفة جدا أو منعدمة".

وقالت البرلمانية: "في وقت نؤكد على أهمية هذا المشروع التشريعي، فإننا في المقابل نؤكد على ضرورة استحضاره مصلحة المواطن، فنحن لا نرجح كفة مهنية على أخرى، ولا نريد أن يستغل هذا المشروع ذو الحمولة الاجتماعية من قبل بعض الهيئات لأغراض انتخابوية ضيقة؛ فمهن الصحة هي مهن متكاملة ومتناغمة ومتشابكة، وكلها مهن وطنية يضطلع بها مواطنون مغاربة".

وطرحت أحكيم عددا من التساؤلات قائلة: "هل ستوفر الحكومة غدا بعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ العدد الكافي من أطباء العيون في المستشفيات العمومية أو في القطاع الخاص؟ هل ستراعى تكاليف العلاج للساكنة المعوزة والفقيرة؟ كيف ستتعامل مع الطرف الآخر، أي المبصاريون والنظارتيون، وغيرهم من مهنيي الصحة، لاسيما أنهم استثمروا في هذا الميدان ويتحملون مسؤوليات اجتماعية ويوفرون فرص الشغل، بل هم طرف من هذا المجتمع الذي يستدعي منا أخذ أوضاعهم بعين الاعتبار باعتباهم مواطنين مغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زعزع الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 14:47
الملاحظ للأسف ان نواب الامة الذين نختارهم من اجل الدفاع عن مصالح الشعب هم من يقف ضده لصالح الطبقات الغنية. صاجقو اليوم بمنع المبصرين من قياس النظر لتمتلأ جيوب الأطباء اللذين جلهم لا يفقهون شيئا في مجال طب العيون لي تجربة خاصة مع طبيب للعيون حيث قمت بالفحص و قياس النظر و بعدما اخدت نتيجة القياس و جدتها غير ملائمة تماما لي بحيث اشعر بدوار شدبد طيلة 3 اشهر و بضبابية عند القراءة فقام احد المبصرين جزاه الله خيرا من تصحيح و تدارك الامر و الان الحمد لله. فعن اي اطباء نتحدت عن جزارين هدفهم الاول ملا حساباتهم البنكية. تخيل ان طبيب العيون يقضي معك لفحص العيون 5 دقائق مقابل 300 درهم لجزء حساس من الجسم يلزمه يوم كامل من الفحص لياتي الطبيب و يحدد لك النتيجة في 5 دقائق. و لمدا هذا البرلمان لا يلزم الاطباء على خفض التسعيرة او على الاقل فحص عدد قليل من الزبائن المجان. بلد الغرائب.
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2 - grue الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 14:51
من الناحية العلمية قرار صائب وجب تطبيقه فرغم المصادقة عليه سيبقى رهينة الرفوف
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3 - صاحب ضمير الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 15:01
هذا القانون لن يغير في واقع الامر شئ وسيبقى المواطن سيد نفسه وحر في اتخاذ قراراته باللجوء الى من يختاره هو وكل قوانين الدنيا لن تجبره الى اللجوء حصرا الى اطباء العيون لان كل ما في الامر هو ارتفاع كلفة الاستشارة الطبية التي تتجاوز ضعف القيمة التي حددتها الدولة.....
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4 - خالد الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 15:03
للاسف ..بعض اطباء العيون لا يفقهون شيىءفي القياس والتمن 250 حتى 300درهم..
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