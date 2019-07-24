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الرئيسية | مجتمع | ‪نقابة التعليم العالي تعلن رفض "قانون الإضراب"‬

‪نقابة التعليم العالي تعلن رفض "قانون الإضراب"‬

‪نقابة التعليم العالي تعلن رفض "قانون الإضراب"‬
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 15:15

أعربت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها المشروع الحكومي حول قانون الإضراب، معتبرة أنه "خطوة إلى الوراء على درب الردة الحقوقية، والتراجع عن المكتسبات، الذي تسلكه الحكومة"، داعية مختلف المركزيات النقابية إلى "مواجهة ما يُحاك ضد حرية العمل النقابي الهادف والمسؤول".

وعبّرت النقابة الوطنية، في بيان توصلت به هسبريس، عن "تضامنها المطلق مع الأساتذة الأطباء الموقوفين"، مؤكدة أن "التوقيف قرار جائر في حقهم، واستخفاف بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة، وشطط في استعمال السلطة"، ومطالبة بـ"السحب النهائي والفوري لقرار التوقيف التعسفي".

كما جددت النقابة مطالبتها بـ"الأجرأة الفورية لمضامين الاتفاق بين النقابة والوزارة في شأن الملف المطلبي، بما يضمن تحقيق الانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين، ويسترجع بعضا من المصداقية في العمل التشاركي، ويهيئ الظروف لإنجاح أي محاولة للإصلاح الشمولي الذي تستوجبه منظومة التعليم العالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 15:52
ما كرهتوش كون ديرو الإضراب العام كامل، باطيتو ركورد العالم في الإضراب باميتكم وتعنتكم، انتما لي غادي تخرجو على هاذ البلاد باضراباتكم وليتو تخلعو المستتمرين الصغار والكبار ، رجليكوم خرجو من الشواري لانكم تتحالفون مع الظالم والمظلوم او ما بقينا فاهمين حتى زفتة وماهي الأيديولوجية ديالكم.
غير المشكل ديال التعاقد ، اين هو المشكل؟ في العالم بأسره ادا تعاقدتي مع شركة او اي وزارة او إنسان لا رجوع فيها والقانون يحمي العقدة والخاسر هو الدي لن يحترم العقدة ، هادشي باين للاعمى ويفهمه الانسان القاري او الامي.
الحاصول راكم شبعتو خبز ومستواكم ضعيف جدا.
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