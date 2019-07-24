24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. خروقات واختلالات في مشاريع السدود تهدد الأمن المائي للمغاربة (5.00)

  2. ابتسامة العثماني (5.00)

  3. مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات (5.00)

  4. الرميد: لسنا دولة مستبدة .. والمغرب يسير نحو الملكية البرلمانية (2.33)

  5. بنكيران يلوم العثماني والرميد بسبب "فرنسة التعليم" (1.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لقاء نقابي يخمد غضب موظفين في وزارة الصحة

لقاء نقابي يخمد غضب موظفين في وزارة الصحة

لقاء نقابي يخمد غضب موظفين في وزارة الصحة
أمال العتاق*
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:37

بعدما كان مقرّرا أن يُنظّم موظفو وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وقفة وطنية، تراجع المكتب النقابي للإدارة المركزية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، عن هذه الخطوة بالنّظر إلى الاتفاق الذي توصل إليه بمعية مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة خلال آخر اجتماع له مع المكتب النقابي.

وقالت مصادر من المكتب النقابي إنّ "الاجتماع، الذي استمر حتى ساعات متأخّرة من مساء الثلاثاء، مرّ في أجواء إيجابية. كما تمّ خلالها مناقشة النقط المطلبية المستعجلة التي صاغها المكتب النقابي للمديرية، والتي تتعلّق أساسا بتحسين ظروف اشتغال الموظفين والموظفات وصرف المتأخرات المالية للمستحقين لها".

وأضافت المصادر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "سيتمّ التوزيع العادل لمكافأة نهاية السنة بين جميع الموظّفين طبقا للغلاف المخصّص للمديرية. كما سيتم الرفع من عدد الموظّفين المكلفين بتغطية الامتحانات المهنية ومباريات التوظيف بتنسيق مع مديرية التخطيط والموارد المالية".

وأكّدت المصادر أنّه سيتم "وضع جدولة زمنية ولجنة محددة من شأنها أن تتكلّف بتتبع مدى تحقيق النقط المُتّفق عليها بين مديرية الموارد البشرية والمكتب النقابي لمديرية الموارد البشرية،" موردة أنّ "الحوار مُستمرّ إلى غاية تحقيق كل نقاط الملفّ المطلبي".

من جهته، أكّد المكتب النقابي، في محضر اتفاق مع مدير الموارد البشرية، أنّ "الاجتماع خلُص إلى جبر الضّرر بالنسبة للمسؤولين الذين تم إعفاؤهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى العمل على الصرف الفوري لمتأخرات مكافأة نهاية سنة 2018 لفائدة موظفي قسم التأهيل المتضرّرين".

وكانت النقابة قد اتهمت مدير الموارد البشرية في وزارة الصحة بدفع أنس الدكالي، وزير الصحة، إلى التوقيع على "إعفاء غير قانوني، وتعسفي لرئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين، إلى جانب إعفاء رئيس مكتب الانتقالات دون سند قانوني".

وقد رفضت النقابة مقررات هذا الإعفاء واصفة إياه بغير القانوني؛ والذي همّ أساسا كل من الكاتب العام للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، ورئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين، ورئيس مكتب الانتقالات. كما سبق لها أن اتهمت مدير الموارد البشرية بـ"التماطل في معالجة الملفات الإدارية للموظفين، وسوء تدبير الإدارة لعملية رش مبيدات حشرية خطيرة، خلال وقت الدوام الإداري".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.