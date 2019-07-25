إنكار وجود معتقلين سياسيين يضع بوعياش في قلب "زوبعة حقوقية"

هسبريس- عبد السلام الشامخ

انشغَلَ النّسيج الحقوقي المغربي، خلال اليوْمين السّابقين، بخرجة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعينة حديثا، التي نفتْ، في مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إفي"، وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وأنَّ "التّعذيب لم يعدْ يمارس في مقرّات الاعتقال".

المسؤولة الحقوقية، التي عيّنها الملك على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفتْ بلغة قطعية "وجود سجناء سياسيين في المغرب، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات أو أعمال عنف"، وقالت: "هؤلاء لا يتمُّ اعتقالهم بسبب آرائهم، ولكن بسببِ أعمال العنف التي تتخلّلُ هذه المظاهرات أو التّعبيرات العنيفة".

وصرّحت المتحدّثة ذاتها بأنّ "التّعذيب لم يعدْ يمارس في السجون أو في مراكز الاحتجاز. كما أن الإدارة العامة للأمن الوطني تستجيب لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية، من خلال القرارات الإدارية المتعلقة بتعليق المسؤوليات أو إحالتهم على المجالس التأديبية".

وانتقدَ حقوقيون مغاربة تصريحات المسؤولة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أنها تحاولُ "إخْفاء التّراجعات الحقوقية المسجّلة في البلاد، مع وجودِ مئات المعتقلين في سجون المملكة، والذينَ أدينوا بسبب مُشاركتهم في احتجاجات اجتماعية سلمية".

وفي السّياق، اعتبر الحقوقي إلياس الموساوي تصريحات أمينة بوعياش "مجانبة للصّواب، ولم تراع فيها الظّرفية والحساسية التي باتَ يمرُّ منها هذا الملف الشّائك".

وأضافَ: "هذا التّصريح يأتي بعدما طفتْ مجموعة من المؤشّرات الإيجابية التي من شأنها أن تساهم في حلحلته، خاصة العفو الملكي الأخير على مجموعة من المعتقلين مرورا الاستقبالات المتكررة لعائلاتهم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وأضافَ الفاعل الحقوقي من الحسيمة أنّ "خرجة بوعياش تُعكّر منسوب الثقة، وتُضْفي المزيد من الضبابية على الأجواء الإيجابية التي عرفها الملف خلال الشهرين الماضيين. كما أن شأن هذا النوع من التصريحات غير المحسوبة العواقب أن تزعزع اللبنات والجسور التي تم تشييدها بين المؤسسة الحقوقية وعائلات المعتقلين".

وبخصوص إضفاء صفة "الاعتقال السياسي" على معتقلي الحراك وغيرهم من معتقلي الرأي، يرى الموساوي أنه لا أحد يمكن أن ينزع عنهم هذه الصفة؛ "فالعودة إلى المحاضر التي حوكموا من أجلها ستوضح لنا أن جل التهم لها طابع سياسي محض.. وبالتالي، فإن تصريحات أمينة بوعياش هي مجرد "بروبغندا" للاستهلاك الإعلامي".

ويستطردُ الموساوي، في تصريحه، أن "هذا النوع من الكلام يمكن أن يفهم من جانب واحد؛ وهو أنها تنتمي إلى مؤسسة رسمية تسعى جاهدة إلى تلميع الصورة الحقوقية للمغرب على المستوى الخارجي، خاصة أن التصريحات تم الإدلاء بها لمنبر إعلامي أجنبي من الصعب أن يعترف فيه مسؤول رسمي أو شبه رسمي بعلة من العلل الحقوقية التي تعرفها بلادنا".