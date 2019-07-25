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الرئيسية | مجتمع | وزارة الأوقاف تحدد موعد إحرام الحجاج في الطائرات

وزارة الأوقاف تحدد موعد إحرام الحجاج في الطائرات

وزارة الأوقاف تحدد موعد إحرام الحجاج في الطائرات
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:25

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداء من مساء يوم الأحد 28 يوليوز 2019، فصاعدا، إلى الإحرام في الطائرات حين بلوغ "ميقات رابغ".

وأنهت الوزارة، في بلاغ، إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة، ابتداء من مساء يوم الأحد القادم فصاعدا، سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة، وعليه يتعين على هؤلاء الحجاج أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ "ميقات رابغ".

المصدر نفسه أورد أن آخر رحلة يتوجه حجاجها إلى المدينة المنورة هي التي ستنطلق يوم الأحد 28 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا من مطار فاس ـ سايس .

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