تنسيقية تنادي بتحسين أوضاع "مستخدمي الكهرماء"

هسبريس من الرباط

كشفت التنسيقية الوطنية لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء عن "تتبعها باهتمام كبير كل ما يقال ويتسرب حول الحلول المقترحة لإقبار السلالم الدنيا"، مؤكدة أنها "تنتظر بصبر منقطع النظير مخرجات اللقاءات والحوارات حول الزيادات المرتقبة بقطاع الماء، إذ يعقد عليها المستخدمون، لا سيما الأعوان، آمالهم لتحسين وضعيتهم الاجتماعية".

وفي هذا السياق، أدانت التنسيقية، في بلاغ لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "كل أشكال التهميش الذي يتعرض له الأعوان بشكل جماعي أو فردي، من تعسفات البيروقراطية في كثير من المناطق".

وأضافت التنسيقية، في بلاغها، أنها "تُحمل كل إطاراتها النقابية مسؤوليتها التاريخية، وتستنكر هذا الصمت المريب والتخلي عن واجبها المقدس في الدفاع عن الشغيلة".

وحذرت التنسيقية "كلا من الإدارة العامة أو أي إطار نقابي أو زعيم نقابي، نصب نفسه للتكلم باسم المستخدمين أو التفاوض على حقوقيهم، من أي صفة أو هروب إلى الأمام بإبرام أي اتفاقية أو بروتوكول لا يضمن حقوقنا كمستخدمين، وخاصة كأعوان التنفيذ، عصب الإنتاج والقاعدة الصلبة لقطاع الماء".

وتطالب التنسيقية المدير "بوقف هذا الاستهتار بحقوق أعوان التنفيذ، الذي طال أمده وحان وقت إنهائه، واستمراره سيزيد من حالة الاحتقان داخل المكتب، والذي ستكون له تداعيات خطيرة وردود أفعال قوية، تهدد السلم الاجتماعي وسيرورة العمل داخل القطاع".

وتُسائل التنسيقية نفسها "رئيس الحكومة، الذي ترأس اجتماع المجلس الإداري، وصرح بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في وضعية جيدة، كيف يعقل ذلك وأعوان التنفيذ يعيشون المعاناة بكل تجلياتها المادية والاجتماعية والنفسية؟".

ودعا أعوان التنفيذ، في بيانهم، "كل المستخدمين الغيورين على حقوقهم بشتى انتماءاتهم، إلى الالتفاف حول التنسيقية، وتوحيد الصف، والنضال في كل محطاتها النضالية، التي سيعلن عنها قريبا".