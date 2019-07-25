حرفيون يُقلقون راحة ساكنة بأحياء في آيت ملول‬

رشيد بيجيكن من أكادير

طالبت ساكنة بكل من شارع محمد المختار السوسي وشارع عبد الله إبراهيم في الجماعة الترابية آيت ملول السلطات المحلية والمنتخبة بـ"رفع الضرر الناجم عن تحويل جنبات منازلهم إلى حي صناعي، مما يُقلق سكينتهم وراحتهم".

وقالت شكاية مذيّلة بتوقيعات الساكنة، تتوفر عليها جريدة هسبريس، "إننا نعاني من الأضرار الناجمة عن نشاط عدد من الحرفيين على طول الشارعين، محوّلين إياه إلى حي صناعي، مما ينتج عنه إقلاق راحتنا واستمرار إزعاجنا ليلا ونهارا".

وأضاف الموقعون على العريضة سالفة الذكر أن "الانتشار اللافت لورشات الميكانيك والحدادة والنجارة أثّر سلبا على المنظر العام، إلى جانب خلق مطارح عشوائية تسيل منها زيوت المحركات المستعملة، فضلا عن تلويث البيئة والفضاء العام".

وطالبت ساكنة الشارعين سالفي الذكر الجهات المعنية، لا سيما الجماعة الترابية لآيت ملول والسلطات المحلية والإقليمية، بالتدخل لرفع الضرر عنهم "أمام استمرار المحلات المذكورة في تعذيبنا، وتوفر المدينة على حي صناعي من الممكن استيعاب هذه الشريحة، بعيدا عن الأحياء الآهلة بالسكان".

الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية لآيت ملول، أورد، في تصريح لهسبريس، أن جماعته توصلت بهذه الشكاية وبشكايات مماثلة في نفس الموضوع، موضحا أن "محلات تجارية مكتراة للحرفيين ويعملون بشكل فوضوي، حيث الضرر قائم بالنسبة للقاطنين، علما بأنهم هم من قاموا بالكراء".

وعن الإجراءات المتخذة من أجل رفع الضرر عن الساكنة، قال المسؤول الجماعي ذاته إنه "بتنسيق مع السلطة المحلية، قمنا بتنفيذ الإجراءات القانونية دون استصدار قرارات الإغلاق، حتى نتمكن من إيجاد بدائل لهذه الفئة التي عمرت بهذا الحي كعدد من الأحياء بالمدينة".

وزاد الرئيس الجماعة الترابية لآيت ملول أن "المجلس أنجز حيا حرفيا، لم يستوعب جميع المهنيين، وقد تم إحصاء العدد المتواجد داخل الأحياء السكنية، إذ كان في حدود 400 حرفي، لكن اليوم العدد ازداد. وكحل لهذه المعضلة، قمنا بتنسيق مع جهة سوس ماسة في إعداد دراسة جدوى لخلق منطقة حرفية جديدة كما هو مسطر في برنامج عمل الجماعة".

وختم المسؤول الجماعي تصريحه لهسبريس بقوله إن "المسألة تتطلب وقتا، ولكن تفعيل دور الشرطة الإدارية بتنسيق مع السلطة ضروري من أجل احترام الملك العام واحترام أوقات العمل، إلى حين إيجاد حل بديل لترحيلهم من الأحياء السكنية وحفاظا على النشاط الاقتصادي وعدم قطع أرزاق الحرفيين".