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مصدر يوضح بخصوص لوائح ماستر "كلية أكدال"

مصدر يوضح بخصوص لوائح ماستر "كلية أكدال"
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:20

قال مصدر من شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال إن ما وقع في التسجيل بلوائح ماستر "حقوق الإنسان والقانون الإنساني" مجرد خطأ تقني مرتبط بالتسجيل الإلكتروني، وقع فيه طالبان موظفان عندما تسجلا ضمن اللوائح المخصصة للطلبة العاديين.

وحسب المصدر الذي تحدّث لهسبريس، ضمن تفاعله مع مادة حول شبهات تطوّق ولوج "ماستر حقوق الإنسان" بالرباط، فإن الطالبين تقدما إلى اللجنة ملتمسين قبولهما ضمن لائحة الطلبة الموظفين أثناء اجتياز الامتحان الشفوي، بعدما نجحا في الكتابي ضمن لائحة الطلبة العاديين.

وأوضح المتحدث أن الطالبين تم إزالة اسميهما من فئة الطلبة العاديين، وإدراجهما ضمن الموظفين بعدما قبلا شروط اللجنة التي تسري على جميع الموظفين، مبرزا أنه بعد نهاية الامتحان تمكن فقط ثلاثة طلبة موظفين من النجاح في الامتحان الشفوي، ضمنهم الاثنان، ليتم إلحاقهما بالمقبولين بشكل نهائي في الماستر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - طالب ليس من الإثنان الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:38
وكيف يتم إقصاء أي طالب آخر وقع في "خطأ تقني"؟ وكيف يتم التسطير على أنه في حالة تم الإدلاء بأي معلومة خاطئة أو إرتكاب أي خطأ عند التسجيل الإلكتروني فالملف يعتبر لاغيا؟ المرجو فتح تحقيق في الخروقات الموسمية التي ترتكب في كل جامعات ومدارس الوطن. (( للإشارة، لا أشكك في أحقية الإثنان بكرسي بقسم الماستر ولا عِلم لي لا بمستواهما الأكاديمي. ))
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2 - ملاحظ الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:16
أعتقد أنه يجب فتح تحقيق دقيق لكشف المستور لأنه كيف لنظام معلوماتي أن يخلط بين الطالب الموظف و الطالب العادي في لائحة مخصصة بفئة معينة؟ ولمذا لم يتم الانتباه إلا في مراحل متؤخرة ؟ ولمذا هذان الطالبان الموظفان بالضبط تم قبولهما؟ في الدول التي فيها مؤسسات تحترم نفسها تكون حالة الموظفان خارج الإطار لأنها محاولة إقرار بمعلومات زائفة أو مضللة لذا يكون رفض الطلب أقل العقوبات في حالة اثبات حسن النية٠تبريرغير معقول بتاتا!
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