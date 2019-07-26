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كُتّاب وآراء
مصدر يوضح بخصوص لوائح ماستر "كلية أكدال"
قال مصدر من شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال إن ما وقع في التسجيل بلوائح ماستر "حقوق الإنسان والقانون الإنساني" مجرد خطأ تقني مرتبط بالتسجيل الإلكتروني، وقع فيه طالبان موظفان عندما تسجلا ضمن اللوائح المخصصة للطلبة العاديين.
وحسب المصدر الذي تحدّث لهسبريس، ضمن تفاعله مع مادة حول شبهات تطوّق ولوج "ماستر حقوق الإنسان" بالرباط، فإن الطالبين تقدما إلى اللجنة ملتمسين قبولهما ضمن لائحة الطلبة الموظفين أثناء اجتياز الامتحان الشفوي، بعدما نجحا في الكتابي ضمن لائحة الطلبة العاديين.
وأوضح المتحدث أن الطالبين تم إزالة اسميهما من فئة الطلبة العاديين، وإدراجهما ضمن الموظفين بعدما قبلا شروط اللجنة التي تسري على جميع الموظفين، مبرزا أنه بعد نهاية الامتحان تمكن فقط ثلاثة طلبة موظفين من النجاح في الامتحان الشفوي، ضمنهم الاثنان، ليتم إلحاقهما بالمقبولين بشكل نهائي في الماستر.