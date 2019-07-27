ظاهرة الوساطة للزواج في تنغير .. بيع وشراء العرسان بثمن بخس

محمد ايت حساين من تنغير

عرفت مدينة تنغير، على غرار عدد من مناطق الجنوب الشرقي للمغرب، في السنوات الأخيرة، انتشار عدة ظواهر اجتماعية غريبة وخطيرة؛ أبرزها ظاهرة خدمة "السمسرة" أو الوساطة التي يقدمها بعض "الأشخاص" للراغبين في الزواج من الجنسين "الإناث والذكور" بمقابل مادي يتراوح ما بين 1000 درهم و30 ألف درهم، حسب نوع الطلب.

وتعد ظاهرة الوساطة أو "السمسرة" من أجل جلب العريس أو العروس ظاهرة قديمة جديدة بمدينة تنغير وكذا بمختلف مناطق الجنوب الشرقي؛ إلا أنها، وعلى الرغم من خروجها إلى الواقع ولم تعد قيد الكتمان والسرية، تبقى طابوها من الطابوهات المسكوت عنها، خصوصا أن الظاهرة أصبحت تنتشر بشكل خطير.

ظاهرة الوساطة من أجل جلب الزوج للشابات أو الزوجة للشباب، بمقابل مادي، صارت حديث العامة بمدينة تنغير ونواحيها، وتحولت إلى نقاش عمومي بين مؤيد ورافض. كما أن عددا من الشابات في مقتبل العمر أصبحن ضحايا لهذه الظاهرة الخطيرة، التي يجب أن يفتح بشأنها تحقيقا.

جريدة هسبريس الإلكترونية التقت، خلال إعدادها لهذه التحقيق، بمجموعة من الشابات كانوا ضحايا هذه الظاهرة، واستمعت لهن ولمشاكلهن؛ إلا أنهم يرفضون الكشف عن هوياتهم للعموم، خوفا على "الفضيحة" وفق تعبيرهن.

حكايات واقعية

فاطمة من مدينة تنغير، أول شابة وافقت البوح لهسبريس بتجربتها مع الزواج بالوساطة، أكدت أن الظاهرة يعلمها الجميع ولم تعد تكتسي الكتمان والسرية، مشيرة إلى أنها مرت بدورها من هذا الزواج بالوساطة؛ لكن زواجها كان فقط لمدة قصيرة، بعد أن اكتشفت أن زوجها يعاني مشاكل عدة، ولا يستطيع تحمل مسؤولية بيت الزوجية، وفق تعبيرها.

المتحدثة قالت: "ذات يوم التقيت مع إحدى السيدات صدفة بحفل زفاف، وعرضت عليها خدمتها في الوساطة. كما أخبرتني أنها بإمكانها إيجاد لها زوجها المستقبلي بمقابل مادي"، مشيرة إلى أن "السيدة المعنية أكدت لي حينها أن لكل رجل ثمنه انطلاقا من عمله ووضعه الاجتماعي، والثمن يبدأ من 1000 درهم إلى 15 ألف درهم و30 ألف درهم".

نعيمة، الذي رفضت الكشف عن اسمها العائلي، أكدت أنها مرت بدورها في هذه التجربة، مشيرة إلى أن امرأة تمتهن الوساطة جلبت لها زوجا بضواحي الخميسات، مقابل 2500 درهم، وبعد الزواج بأيام معدودة اكتشفت أن زوجها منحرف والعيش معه من المستحيلات، مضيفة: "منذ ذلك الحين، أوصي جميع الصديقات بأن لا يتعاملن مع الوسيطات اللواتي يبحثن فقط عن الربح المادي"، وفق تعبيرها.

وبنبرة حزينة وبدموع تنهمر من عينيها، قالت سيدة تبلغ من العمر 50 سنة من تنغير: "لي عظو الحنش كيخاف من القنبة"، مشيرة إلى أن جهلها دفعها إلى البحث عن زوج لابنتها البالغة من العمر 36 سنة، مضيفة: "الوسيطة طلبت مني مبلغ مالي يقدر بـ 7500 درهم مقابل جلب زوج لابنتي يعمل موظفا وله سكن خاص؛ لكن، بعد الزواج بها، اكتشفنا أنه لم يكن موظفا وأن المنزل الذي يقطنه يكتريه فقط"، ملتمسة "ضرورة وضع نهاية لهذه الظاهرة التي تخلف مآس اجتماعية خطيرة".

وأجمعت متحدثات جريدة هسبريس الإلكترونية، خلال جوابهن عن سؤال "لماذا لم تقدموا شكايات ضد هذه الوسيطات أو فضحهن؟"، على جهلهن آنذاك للقانون، مشيرات إلى أن ممتهنات الوساطة وبعض ممتهني الوساطة أيضا يغيرون أرقام هواتفهم ومقرات سكانهم من حين إلى آخر، والغريب هو أن بعض الوسيطات هم بدورهن غير متزوجات، وفق تعبير المتضررات ذاتهن.

الوسيطة تعترف

ظاهرة الوساطة في مجال الزواج تعد من الظواهر الجديدة، وهي من الظواهر التي يمكن أن تصنف في خانة "الظواهر السوداء" نظرا إلى المشاكل الاجتماعية التي تخلفها في صفوف ضحاياها، خصوصا أن العديد من الرجال والنساء أصبحوا يمتهنون هذه الظاهرة الغريبة ويجنون منها أموالا طائلة دون حسيب أو رقيب.

خلال إعداد هذا التقرير حول هذا الطابو الاجتماعي، اتصلنا بإحدى ممتهنات هذه المهنة "الوساطة"، قدمنا أنفسنا إليها عبر الهاتف بصفتنا زبونا يريد الاستفادة من خدمتها ومساعدته لإيجاد "زوجة المستقبل".. وبعد جهد طويل ومراوغات عدة، وافقت على تقديم المساعدة بشرط تمكينها من مواصفات "الزوجة التي نبحث عنها".

وكشفت الوسيطة المعنية، التي تقطن بأحد الأحياء بمدينة تنغير، أنها تتوفر على تجربة طويلة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها كانت فأل خير على عدد من الشباب والشابات في حصولهم على نصفهم الآخر، مضيفة "أن الأثمان مختلفة من شخص إلى آخر من مستوى تعليمي إلى مستوى اجتماعي"، وفق تعبيره.

وذكرت الوسيطة ذاتها أن هناك شبابا يبحثون عن زوجة موظفة أو ميسورة الحال؛ فغالبا ثمن الوساطة يصل إلى أزيد من مليون سنتيم، فيما هناك أشخاص عاديون يمكن أن يبدأ الثمن من 1000 درهم إلى 5000 درهم.

وبخصوص نتائج هذا الزواج، أكدت السيدة المعنية أن ذلك لا يهمها، خصوصا أنها تقف مع الأشخاص إلى يوثقان زواجهما قانونيا، لافتة "داكشي لاخر كيبقى مكاتب وأرزاق".

وكشفت المتحدثة ذاته أن هناك مجموعة من النساء والرجال متخصصون في هذه المهنة، موضحة أن لكل واحد معارفه والأفضل هو من ينال شهرة كبيرة وسط الراغبين في الزواج، مشيرة إلى أن مهنة الوساطة تعد حلا لمشاكل الزواج في المنطقة، التي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة العنوسة، وفق تعبيرها.

الاتجار بالبشر

فاطمة لحسن، فاعلة جمعوية وحقوقية بمدينة تنغير، أكدت أن ظاهرة الوساطة في الزواج في تنغير وبعض المناطق الأخرى هي حقيقة ولا يمكن إنكار وجودها، موضحة أن الظاهرة منتشرة غالبا في صفوف النساء وهن من يلجأن إلى الوساطة للبحث عن الزوج، مشيرة إلى أن الإقبال عليها من طرف الرجال ضعيف.

وأضافت فاطمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ممتهنة "السمسرة" أو الوسيطة تأتي إلى الفتاة العازبة وتخيرها بين الرجال وتضع الثمن لكل واحد منهما، مضيفة: "مثلا، الرجل الحرفي أو من يمتهن إحدى الحرف المتعلقة بالبناء والصباغة والنجارة ثمنه منخفض جدا ويبدأ من 1000 درهم، فيما ثمن الموظف أو صاحب الشركة ثمنه مرتفع قليلا ويبدأ من 5000 درهم، والمهاجر ثمنه غالبا يصل إلى 30 ألف درهم"، وفق إفادة الجمعوية ذاتها.

ووصفت المتحدثة هذه الظاهرة بالمعضلة، خصوصا أنها تمس بكرامة المرأة وكرامة الرجل، ومن خلال يتم استرخاص إنسانية الإنسان، لافتة إلى أن "الجمعيات تتحدث كل ثامن مارس عن حقوق المرأة؛ لكن لا جمعية نسوية قادرة على الخوض في هذا الطابو أو طرحه في ندوة"، وطالبت بضرورة تصنيف هذه الظاهرة ضمن جريمة الاتجار بالبشر.

وشددت فاطمة لحسن على أن المجتمع بدأ يفقد مبادئ الإنسانية، خصوصا أن الظاهرة سهلت اليوم للفتاة شراء الزوج وسهلت على الشاب شراء الزوجة، مشيرة إلى أن الظاهرة يجب أن يفتح بشأنها تحقيق وتقديم المتورطين للعدالة، مؤكدة أن بسبب هذه الظاهرة أصبحت نسبة الطلاق مرتفعة بشكل خطير في المجتمع، وأصبحت مشاكل بين الزوجين مستفحلة، وفق تعبيرها.