بنيوب: "خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان" تتصدى للاتجار بالبشر‬

هسبريس - مصطفى شاكري

قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية النساء كانت "تعتبر حلم إدريس بن زكري، الذي تقلد منصب رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة".

وأبرز بنيوب، في سياق حديثه عن دور خطة العمل الوطنية في محاربة الاتجار بالبشر، لا سيما الذي تكون المرأة ضحية له، أن "الاتجار في البشر جريمة ضد الإنسانية، لكن جوهر الموضوع يتجسد في كيفية حماية الضحايا".

وأضاف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، الجمعة، تحت عنوان: "قانون الاتجار بالبشر.. المقاربات المعتمدة جهويا لحماية ومساعدة الضحايا"، أن "الخطة قد اعتمدت الآن، بعدما حظيت باعتراف الدولة، ويوجد المخطط التنفيذي قيد الاعتماد، اليوم، من خلال إعداد مخططات ذات طبيعة جهوية، من أجل ربط الخطة ببعدها الجهوي".

وأوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن "الخطة تضمن نظرية عامة في الحماية، ومقتضيات ذات طبيعة خاصة، بحيث انتقلت من التوصيات إلى التدابير، ما يجعلها تتوفر على مداخل من شأنها المساعدة على التصدي لمحارب الاتجار بالبشر"، موردا المثال ببعض التدابير؛ من قبيل "تفعيل هيئة المناصفة ورفع المشاركة في المجالس التمثيلية، فضلا عن إلزام المنظومة التعليمية والأمنية بوضع كاميرات للمساعدة في مكافحة الجريمة وحماية الممتلكات، وكذلك مواصلة تجريم كل الأفعال التي تنتهك حقوق الإنسان، وإحداث مرصد وطني للإجرام".

من جهته، أكد عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن "المغرب يعتبر البلد الوحيد الذي يستعمل مفهوم الاتجار بالبشر؛ لأن البشر في القانون الجنائي ليس له أي مضمون فلسفي، بحيث يُحيل على أشياء أخرى، بينما الاتجار بالأشخاص هو المفهوم الصحيح، لأن له حمولة قانونية وحقوقية"، مشددا على أن "المغرب مرّ بثلاث مراحل؛ أولاها هي التحسيس بالمعطى الجديد لحقوق الإنسان، ثم المرحلة الثانية التي انتقلت إلى تطبيق هذه الحقوق، والمرحلة الثالثة المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة".

المحامي طبيح، الذي استعرض السياق التاريخي لقانون الاتجار بالبشر في المغرب، حاول الإجابة عن سؤال محوري هو: هل شهد المغرب تحولات في حقوق الإنسان بصفة عامة وفي حقوق المرأة بصفة خاصة؟، منبها إلى ضرورة "خروج المغرب من المرحلة الأولى، التي استنفدت الآن، بينما يجب الانتقال صوب مرحلة المحاسبة؛ أي مدى تطبيق الدولة لحقوق الإنسان، والأمر نفسه ينطبق على المواطنين، لأن حقوق الإنسان ليست سياسات عمومية فقط، وإنما سلوكات فردية أيضا".

"قانون الاتجار بالبشر يندرج في خانة المساءلة"، يورد المتحدث، الذي نفى كون "تاريخ قوانين حقوق الإنسان بدأ بعد الحرب العالمية الأولى، بل يعود إلى الاتفاق الدولية لسنة 1904، الذي تحدث عن تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض أو الجنس اللطيف، ليتم بعدها إدخال مصطلح النساء والأطفال في القانون الدولي سنة 1921، ثم تحريم الاتجار بالنساء البالغات في 1933، فضلا عن حظر الاتجار واستغلال دعارة الغير في 1942".

التحولات التي مسّت التشريعات الدولية، بحسب طبيح، تسائل مدى مواكبة المغرب لها، معتبرا أن "الملك محمدا الخامس أصدر ظهائر الحريات العامة وظهير النقابات وظهير قانون المسطرة الجنائية، لكن تراجع المغرب عنها حاليا مع الأسف؛ فعلى سبيل المثال الصحافي لم يكن يُطبق عليه القانون الجنائي، بينما وقع العكس مع الحكومة الحالية".

مرحلة الحسن الثاني "سوف تُدشن مغربًا آخر بجيل جديد، تحديدا في سنة 1994"، بتعبير المحامي، بينما الملكية الثالثة (محمد السادس) عملت على "التحكيم بين الدولة والمجتمع؛ من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم التحكيم بين المجتمع والمجتمع (مدونة الأسرة)، إلى جانب التحكيم بين الدولة والدولة (دستور 2011)"، داعيا إلى "تغيير كيفية التفكير تجاه المرأة، لا سيما النظرة الاستغلالية تجاهها".