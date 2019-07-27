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الرئيسية | مجتمع | الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد

الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد

الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 23:51

قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن حزب العدالة والتنمية جاء لإنقاذ البلاد وليس بحثاً عن إعجاب الناس.

وأشار الداودي، في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة حول: "الاقتصاد المغربي وأسئلة الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، إلى أن البلاد "كانت على حافة الإفلاس عند قدوم حزب العدالة والتنمية لأول مرة إلى رئاسة الحكومة".

وأدت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، حسب الداودي، سنة 2012 مبالغ مالية ضخمة لإنقاذ مؤسسات مهمة كانت على حافة الإفلاس؛ من بينها المكتب الوطني للماء والكهرباء باستفادتها من 18 مليار درهم، كما تم صرف 9 مليارات درهم لفائدة الشركات التي تكلفت ببناء المدارس وصندوق المقاصة بـ56 مليار درهم.

وأكد الوزير قائلاً: "لو كان المغرب شركة لأفلس"، مشيراً إلى أن المالية العمومية كانت ضعيفة في السنوات التي تلت سنة 2012، وباتت الثقة في المغرب دولياً متدنية؛ وهو ما دفع الدولة إلى طلب ضمان من لدن صندوق النقد الدولي.

وذكر الداودي ما اعتبره إنجازات لحكومتي العدالة والتنمية من 2012 إلى 2019؛ من بينها رفع ميزانية الطلبة من 700 مليون درهم إلى ملياريْ درهم. كما أشار إلى أن المغرب سجل، لأول مرة في تاريخه، تراجع نسبة المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام خلال الفترة نفسها.

وزاد الوزير قائلاً: "ليس لدينا مشكل في المديونية في المستقبل، لأن 75 في المائة منها لها فائدة قارة غير متغيرة، و80 في المائة منها على المدى الطويل؛ لكن لا يجب أن نرهن الأجيال المقبلة بأداء هذه الديون، يجب أن نضمن استقلالية البلاد".

وفي حديثه عن الناتج الداخلي الخام، قارن الداودي بين سويسرا والمغرب لتبيان ضُعف ما تنتج في البلاد، وزاد موضحاً: "الدخل السنوي في سويسرا يبلغ 7000 مليار درهم سنوياً، وعدد سكانها 8 ملايين نسمة ما يعني 7 ملايين سنتيم لكل مواطن شهرياً". أما في المغرب، فيبلغ ما نُنتج، حسب الوزير الداودي، 1100 مليار درهم سنوياً، وإذا ما قُسمت على 35 مليون نسمة و12 شهراً تكون النتيجة 52 ألف سنتيم شهرياً لكل مغربي، وقال إن "هذا المستوى يبقى دون الطموح".

وأوضح الداودي قائلاً: "في المغرب لدينا صاحب الـ99 نعجة الذي يريد إكمال المائة"، في إشارة إلى أصحاب المصالح والأغنياء الكبار، وأكد أن "هدف الصراع السياسي الموجود حالياً في البلاد هو منح الذين يتوفرون على القليل بعضاً مما تنتجه البلاد وإلا فإن الآخرين سيأخذون كل شيء".

وأقر الداودي بأن ما تم إحداثه من مناصب شُغل في السنوات الأخيرة يبقى جيداً؛ لكنه غير كاف لامتصاص البطالة، لأن عدد المناصب أقل من الشباب العاطل، وأكد على الاستثمار الخاص يجب أن يساهم في الصدد ودعا إلى تشجيع المغاربة على المغامرة في الاستثمار إسوة بالأجانب.

وعلاقةً بالجدل الدائر حول اللغات في التعليم، جدد الوزير دفاعه عن اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة المستقبل، وخاطب أعضاء شبيبة حزبه قائلاً: "من لا يعرف الإنجليزية من الشباب يمشي يحفر القبر ديالو وينعس تما لأن العالم كله متجه إلى الإنجليزية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - منطقي السبت 27 يوليوز 2019 - 00:00
ا قديمة العب غيرها المغرب راكم وصلتوه للحضيض انت غير عاقل اعلى شي مغرب الزوجة اجنبية الابناء خدامين في مناصب عليا برا عندك معرت شحال من جنسية بالله عليكم اعلامن تايظحك هدا
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51
2 - الشطاري السبت 27 يوليوز 2019 - 00:04
على حافة الإفلاس ولدينا الفوسفاط والصيد البحري والفلاحة والذهب ووووووووو.ياترى لو لم يكن لدينا هاذا الخير ربما المغرب في خبر كان.
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30
3 - بيجيدي سابق السبت 27 يوليوز 2019 - 00:04
العدالة والتنمية اغرق البلاد في الديون و رهن مستقبل الأجيال القادمة من خلال العمل على تسديد الديون بفوائدها المتزايدة مع مرور السنوات.
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36
4 - مواطن مقهور السبت 27 يوليوز 2019 - 00:07
عندك الحق!! أنقد النظام من ثورة محتملة.. جيتو بردتو الطرح.
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35
5 - ابن سوس المغربي السبت 27 يوليوز 2019 - 00:08
المغرب سا يظل يقترب من حافة الإفلاس بسبب الطبقة السياسية والاقتصادية الفاشلة المسيرة للشأن العام لانها لا كفاءة لها سوى البحث عن المصالح الشخصية على حساب الشعب المقهور
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24
6 - سعيد السبت 27 يوليوز 2019 - 00:09
لا أدري كيف يفكر وزير سنترال ،
عجبا له والله.
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21
7 - Saad السبت 27 يوليوز 2019 - 00:10
جات ونقدات البلاد من إفلاس وزادة في لمواد الغذائية وزادو في ساعة ودسرو صحاب لقطاع الخاص ولا كيستعبدو للمواطن ورفعو من بطالا وخرجو على تعليم وصحة وزادو في فتنة ديال لغنا والمهرجانات بأموال ضخمة وخداو قروض من بنك مركزي وخليتونا نخلصو في لكريديات والفوائد هدشي كامل باش نجيبو سياحة ولا كدرو دعايات لفنادق لمعارف
كتبقا اذل وابشع فترة دازت فيها حكومة شعارها الإسلام وهدفها موازن وشطيح واموت ليبغا يموت مزال من نسيت نهار متو نساء على دقيق مزال من نسيت ريف شقيق مزال ماشفت استاد ديالي كي ياكل لعصا نها كنت عندو لهيبة........ لك الله ياوطني
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14
8 - Adil السبت 27 يوليوز 2019 - 00:10
لدي اليقين التام ان هؤلاء ليسوا على علم بماذا يجري لاقتصاد البلاد
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12
9 - الباعمراني السبت 27 يوليوز 2019 - 00:11
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لم يسبق لها ان كانت بهذا السوء في المغرب حتى وصول حزب تجار الدين ، وهده الحقيقة اعتقد لم تعد خافية آليون على احد ..

ان لم تستحيي فقل ماشءت..
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18
10 - sir awd lhoum السبت 27 يوليوز 2019 - 00:11
vous avez mr daoudi sauvé le Maroc á cause des prélèvements des salaires des couches sociales défavorisées.il faut avoir honte des bêtises que vous crachez á chaque instant
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10
11 - مغربي مقهور السبت 27 يوليوز 2019 - 00:13
أنتما أسباب الأزمة اجماعة الشلاهبية، الجماعة المنافقين و الفساد باسم الدين. مكانش شي تمساح أو شي عفاريت قدكم. كليتوا اموال الشعب، غدا عند.الله الحساب، و الله منسمحولكم
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10
12 - ملاحظ السبت 27 يوليوز 2019 - 00:13
اعتقد ان صاحب99 نعجة معفى من الضريبة واذا اكمل المائة نعجة سيصيح ملزما بادائها لذلك فهو يفضل امتلاك اشياء اخرى غير النعاج للتحايل على القانون الضريبي
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9
13 - المطلب السبت 27 يوليوز 2019 - 00:13
ما بقينا عارفين والي حتى اصبحا واعين لان كثرة التامل تؤدي الى الحقيقة واش لولا البيجيدي لافلس المغرب او لولا الحمامة او لولا الميزان ...او لولا الملك او لولا خدام الدولة ...؟؟؟اذن سبب افلاس المغرب هو شعبه وانتم المنقذين فعلا وصلت رسالتك يا سيد الداودي الشعب هو سبب الافلاس ما دمتم تضحكون عليه والا ما كنتم لتقدروا على هذه الخرجات غير المحسوبة وليكن في علمك انك تضرب في المؤسسة الملكية لتتبنى وحدك انقاذ المغرب من الافلاس اكبر خطا كان عليك ان تقول كما يقول سابقوك بفضل تبصر الملك وحنكة pjd لم يصيبنا الافلاس انت سياسي متهور ولازلت متهورا.
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5
14 - محمد المانيا السبت 27 يوليوز 2019 - 00:14
الله يعطينا وجوهكم. قل اغرق البلاد في جميع انواع المشاكل. بالحق المثل يقول ( لعروسة تشكرها أمها و الحزارة ديال مرات باها ) وهدا المثل يواتيكم. انتم الوحدين يبان ليكم المغرب هي سويسرا.
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5
15 - كريم السبت 27 يوليوز 2019 - 00:14
سؤال بسيط من اعطى الموافقة لخلق الجامعات الخاصة ككلية الطب مشاكل الطلبة من سببها وقفة احتجاجية مع شركة دانون وهلم جرى
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6
16 - hassouna السبت 27 يوليوز 2019 - 00:15
يلاه ثاني ملي تجربوا فولادنا تجربة فرنسة المواد العلمية اجي نتا من بعد قول ليهم لي ماقراش الانجليزية امشي احفر قبرو
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4
17 - taika gharmad السبت 27 يوليوز 2019 - 00:15
Waw !!! Comment prétendre faire quoique ce soit en tant que comparse alors que tous les marocains savent ceux qui décident effectivement et la majorité des ministres du gouvernement fantoche ne font que gérer les affaires courantes et attendent les instructions de ceux qui contrôlent le pays !!
On continue à prendre des citoyens pour des imbéciles !!
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3
18 - شافة حفرة السبت 27 يوليوز 2019 - 00:15
المغرب اقترب من حافة الإفلاس ... و دابا زاد خطوة لݣدّام بفضلكم !
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3
19 - Mostafa السبت 27 يوليوز 2019 - 00:16
من اراد معرفة الحالة المالية التي كان عليها المغرب فليرجع الى مداخلة لمحمد الوافا باليوتيوب.
شرح و ملح
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20 - Sabil السبت 27 يوليوز 2019 - 00:16
فالتذهبوا الى مزبلة التاريخ انتم وانجازاتكم لقد خنتم الامانة ويوما ما سيحاسبكم الشعب المغربي كونا على يقين
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6
21 - Tarik السبت 27 يوليوز 2019 - 00:16
سير كوون تحشم تحاولون بشتى الخرجات الاعلامية كشطحات الديك المدبوح لن تدوخونا مرة أخرى
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6
22 - ضحية البيجيدي السبت 27 يوليوز 2019 - 00:18
"لبيجيدي أنقذ المغرب من الإفلاس" يبقى السؤال عن المقصود بالمغرب. أما ما عاشه المغاربة في ظل حكومة البيجيدي وحلفائها هي أنهم عرضوا الشعب للإفلاس وهل هناك إفلاس أكثر من حرمان الناس من مكتسبات يتمتعون بها منذ عهد الاستعمار وهي الوظيفة العمومية والتقاعد والتعليم المجاني...؟
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6
23 - Adam السبت 27 يوليوز 2019 - 00:19
انه انفصام في شخصية الباجدة . فعلا فقد كنتم مفلسون قبل ان تتدوقوا حلاوة الكراسي ونعيم الريع السياسي ..اما اليوم فقد اصبحتم من اصحاب النفوذ والجاه ...تبا لسياستكم ولاسترزاقكم
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5
24 - دباج حسن السبت 27 يوليوز 2019 - 00:20
هل 100 مليون دولار.بالنسبة للمغرب يا سي الداودي. يعتبر مبلغا مهما الى هده الدرجة. مجرد نقل مبارة في كرة القدم تكلف 10مليون دولار.
هدا هو ما يعرف عند عامة الناس ب(الطنز العكري) ام انك تستبلد امة باكملها.
عدرك هو انك تخطب في جموع مريديكم (الشبخ والمريد) الدين لايعرفون سوى ترديد(على الراس والعين) كل ما يقوله '(الشيخ) صحيح.المخزن لايكدب.
انضر سيدي الى ما الت اليه الاوضاع في عهدكم.
مشاكل بالجملة (العرام والترام).كليات الطب.التعاقد في التعليم.المبصاريون.التهاب اسعار الوقود.الاغتناء غير المشروع لجل اطركم المستوزرة.مقالع.توظيفات.فضلئح اخلاقية......
عن اي انجاز يا صاحب السعادة تتكلم..
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6
25 - youssef السبت 27 يوليوز 2019 - 00:21
ماذا يقول هذا الرجل السوبيرمان أنقذوا البلاد من الافلاس و أين هي المؤسسة الملكية ههههه أغرقتم البلاد بالديون و اشتريتم الفيلات و انت لم تقدر ختى على مافيات البترول تتخبط يمين و يسار من أجل خفض اسعار النفط ز لم تستطع أو قمت أنت و حكومتك بتوافقات غدارة.
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26 - Karima السبت 27 يوليوز 2019 - 00:21
أية حكومة كانت ستنقذ البلاد من الافلاس ان اعتمدت على جيوب الفقراء كما فعلتم أنت، كان من الواجب القطع مع الفساد وتقليل امتيازات المسؤولين والتي بالعكس في فترتكم ازدادت اكثر فأكثر وازدادت معها المناصب واصبح الغني اكثر غنى والفقير ازداد فقر
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27 - aziz السبت 27 يوليوز 2019 - 00:23
كأنك في سبات عميق يا داودي
إنا لله وإنا إايه راجعون
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28 - kopiko السبت 27 يوليوز 2019 - 00:23
البجيدي جاب لها الضربة القاضية.الله ياخد فيكم الحق
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6
29 - من الجنوب السبت 27 يوليوز 2019 - 00:24
اكبر كارثة تسببتم فيها هي عدم استرجاع الاموال المنهوبة من الصناديق والضمان الاجتماعي وغيرها تحت بند : عفا الله عما سلف .
والكارثة الثانية السماح لكارتيلات الوقود بارباخ طائلة بذريعة تحرير الأسعار. مما زاد في فقر المغاربة .
والكارثة الثالتة : قبولكم بمبدأ المحاصصة الحزبية حتى تشكلت من أطياف متناقضة ومن تشكيلات عاقيها الشعب انتخابيا .من أجل حلم قيادة الحكومة صوريا ... والنتيجة المديونية الكبيرة والبطالة وتردي الوضع الصحي .
ماذا سننتظر من حزب تنقصه الكفاءات و يختفي خلف التدين ...
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30 - ولد حميدو السبت 27 يوليوز 2019 - 00:24
بل البيجيدي كان قد فقد الامل و بعد ان دخول الحكومة تغيرت لهجته
المهم بالصحة و الراحة
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31 - idriss السبت 27 يوليوز 2019 - 00:26
من نهار شديتو هاد الحكومة والمغرب غادي غير اللور اللور هلكتو الشعب لا صحة لا تعليم لا خدمة زينة كولشي زيرو وجهكوم قاصح
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32 - عباس السبت 27 يوليوز 2019 - 00:26
ما يمكن أن يشهد لكم به هو نظافة اليد...ولكن بالمقابل أنتم جبناء لم تستطيعو وقف الفساد وماقدرتوش تحميونا من الشفارة ومن لوبيات العقار والمحروقات وكل اللوبيات الأخرى لم تطورا الإدارة وكل "الإصلاحات" قمتم بها من جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة
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33 - Moquerie السبت 27 يوليوز 2019 - 00:27
Permettez-vous de vous moquer des marocains.....
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34 - زرادشت السبت 27 يوليوز 2019 - 00:27
كم يحاول استبلادنا هؤلاء الذين يسمون انفسهم سياسيين. فاحيانا يعلنون أن المغرب كان على وشك السكتة القلبية لولا تدخل طبيب القلوب الاتحاد الاشتراكي الذي انقذنا من الهلاك. وهذا يصرح بان المغرب كان على عتبة الافلاس لولا أولياء الله الصالحون للعدالة والتنمية فانقذوا وارتقوا بالبلاد الى ما يطمح اليه العباد.( حقا لقد تم تحسين اوضاع ساستنا الكرام )
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35 - أيمن ابرباطي السبت 27 يوليوز 2019 - 00:28
السلام عليكم
لم تنقدوا سوى أنفسكم وأتباعكم . وكبيركم يتبرع بتقاعد سمين ومريح دون وجه حق .لكم من الله ماتستحقون.
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36 - اذا أسندت الامور لغير اهلها السبت 27 يوليوز 2019 - 00:29
ما أضعف وسيُفْلِس المغرب هو التبذير وسوء التسيير والمهرجانات التي يصرف عليها مليارات بدون عائد يستفاد منه وكرة القدم التي تلتهم هي ايضا الملايين ولا فائدة منها وقرصنة المال العام من الفاسدين المفسدين والمليارات التي تصرف اجرا للمسؤولين في حالهم وترحالهم وكثير من مثل هذه الامور المغرب قريييب جداً من الثقب الاسود غِير الله يلطف . البلاد سيشفطها ثقب الافلاس والتماسيح والعفاريت يزدادون غنا وثراء . امر غريب .
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37 - عباس السبت 27 يوليوز 2019 - 00:29
المغرب دولة عريقة و تاريخه منذ عشرات القرون..وجيتي نتا عتقتيه من الافلاس ..كون تحشم ايها المفلس فكريا...و اتقي الله فهذوك الشباب الي كتطنز عليهم..
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38 - ايكس مسلم السبت 27 يوليوز 2019 - 00:30
وانا نحن اقتربنا من أزمة قلبية حادة...هل من منقد...
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39 - ذ.عبدالقاهربناني السبت 27 يوليوز 2019 - 00:30
تصريحات أقل ما يقال عنها أنها تخدش مشاعر المغاربة. بالطبع بمجيء العدالة والتنمية راهن الناخبين على إفلاس المغرب وليس ما يصرح به السيد الداودي. لكن بعد كسر شوكتكم سيولي الله مغربنا من يحسن تدبير شأن البلاد والعباد.
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40 - Abdou40 السبت 27 يوليوز 2019 - 00:30
ارجوا أن تتوقف السيد الوزير عن مقارنة المغرب مع سويسرا و السويد، لن تقنعنا أن المغرب تطور و أصبح قاب قوسين أو أدنى من الدول المتقدمة بفضل حزب العدالة و التنمية المنقذ، ما دام أغلبية الشعب لا يستطيع ضمان العيش الكريم و السكن اللائق و التطبيب الضروري و التعليم المتقدم المجاني. ما يبدو لي أن خيالكم أنت و العثماني و بقية المحيطين بكم واسع جدا، تتخيلون المغرب أحسن من فرنسا و السويد و سويسرا مثل الذي يكذب و يصدق كذبته. مللنا من ترهاتكم، كفاكم كلاما و اعملوا بجد و تقربوا من هموم الشعب إن كنتم صادقين.
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41 - غبدو السبت 27 يوليوز 2019 - 00:31
و الله لقد اغرقتم البلاد و العباد
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42 - مواطن السبت 27 يوليوز 2019 - 00:34
لست ادري اهم يعيشون في كوكب غير كوكب الارض ام ماذا؟ اتم انقاد فرنسا ام تم اغراق المغرب ؟ اين وصلت المديونية؟ اين المشاريع التي تبدا ولا تكمل؟ال يتم اغراق قطاعي الصحة والتعليم في الوحل؟ البلد اصبح مقبرة للفساد والإدمان والاغتصاب والقتل والفقر والجهل والتهميش ...........حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من لا يخاف من الله ويستحضر رقابته .الناس وصلا ت ليهم لمخ ديال العظم..
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43 - محارب سابق السبت 27 يوليوز 2019 - 00:35
صحيح ما قاله السيد عالي الوزير و لكن في الجزء الأول من الجملة ان المغرب على حافة الإفلاس و هو الواقع ألذ تعيشه البلاد حاليا باغراق حوكمتكم للبلاد في الديون الخارجية و نهجكم الحالي لخوصصة أو باصح العبارة بيع بعض ما تبقى للدولة في بعض القطاعات كاتصلات المغرب و فندق المامونية لمراكش الذي صرح في شأنه احد مستشاري مجلس مراكش واصفا اياه بالمرفق الذي يبيض ذهب. لم تحاربوا الفساد كما وعدنا حزبكم. بل استشرى أكثر في عهدكم. اضعفتم المؤسسات الصحية اخرجتم الكل إلى الشارع للاحتجاج موظفون أطباء ممرضون عاطلون طلاب الطب تلاميذ أصبح الكل يحتج على سياستكم الفاشلة لتدبير امر البلاد و العباد.
راجع حساباتك با معالى وزير ما يسمى بالحكامة.
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44 - عدنان السبت 27 يوليوز 2019 - 00:35
ماذا عساي ان اقول سوى حسبنا الله و نعم الوكيل فيك
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45 - سفيان السبت 27 يوليوز 2019 - 00:37
المغرب كان على حافة الافلاس و تم انقاده ولكن على حساب صاحب النعجة الواحدة بدل صاحب ال 99 نعجة.
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46 - Agadir السبت 27 يوليوز 2019 - 00:39
هاد السيد تايجيني بحال الفنان الكوميدي السكور غير السكتور تايضحك الناس أهاد السيد تايضحك علينا
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47 - sami السبت 27 يوليوز 2019 - 00:39
عاد باقي عندكم الوجه باش تهضروا الله يلعن لي ما يحشم او ودعوا السلطة حيت الانتخابات الجاية غدي دفعوا الثمن مزيان
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48 - joe السبت 27 يوليوز 2019 - 00:40
وكان البيجيدي هو صاحب الحل و العقد في هذا البلد. القاصي و الداني يعرف بان المنقد هو بعد نظر عاهل البلاد. اما قدوم بنكيران و حوارييه فقد فرمل وتيرة التنمية و الاستتمار . نتمنى ان يتصالح المغاربة مع الصناديق حتى يزيح هؤلاء عن مشهدنا السياسي
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49 - لاحول و لاقوة الا بالله. السبت 27 يوليوز 2019 - 00:40
قبل الانتخابات تقدمون الاحلام الوردية للبؤساء وعندما تنجحون تمتصون الدماء.فاين الوعود التي قدمتم .وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. : آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. فماذا ستقولون يوم لاينفع مال ولابنون. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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50 - صابر عبد الصبور السبت 27 يوليوز 2019 - 00:42
المغرب تقدم نحو الهاوية،وهو الان قريب من السقوط لا قدر الله وذلك بفضل سياسة البيجيدي ،وعليه فقد نال كبيركم بنكيران على علاوة التقاعد الاستثنائي،والان حزبكم يعيش على شفير الانقسام لان كبيركم خرج يسب ويشتم وكأنه يحن لموقع الأمانة العامة ورئاسة الحكومة،ليدفع البلاد لتسقط في الهاوية .
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51 - العجب المتعجب السبت 27 يوليوز 2019 - 00:43
إذن لمذا كل هذا الاستثمار في افريقيا و نحن على عتبة الافلاس الأولى الاستثمار في البلد ، أو أنكم لاتصرفون قرشا في القارة ، كذلك السؤال يبقى مطروحا أين الثروة ؟
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52 - Fox السبت 27 يوليوز 2019 - 00:44
انقذتم سنطرال من الافلاس لانكم اصهار الفرنسيس.ماكاتحشمش وشحال فيك كذوب.اغتنيتم باموال اليتامى وجوعتم المغاربة.تبا لكم
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53 - المعلم السبت 27 يوليوز 2019 - 00:45
ياسبحان الله ؛الاتحاد الاشتراكي انقد المغرب من السكتة الديماغية . والبيجيدي من الافلاس !!!.
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54 - Majid Rifi السبت 27 يوليوز 2019 - 00:45
الداودي كان يدرس لنا مادة الاقتصاد العربي السنة أولى اقتصاد سنة 1994 كانت مادته ممل وهو كذلك ممل ولا يجيد إلا الطنز.فهو مازال وفيا لعادته.الفرق هو أنه كان (يطنز)على 400طالب أما اليوم فهو ( يطنز)على 40 مليون مغربي.والله ما كيحشموا هاد القنادل.
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55 - Jojo السبت 27 يوليوز 2019 - 00:45
اقل ما يمكن قوله، ان هذا السيد يكذب على ذقون المغاربة، ويعتبرهم مكلخين.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
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56 - فكيكي السبت 27 يوليوز 2019 - 00:46
يبدو وكأن هؤلاء وجدوا الحلول لجميع مشاكل العالم لما دخلوا الحكومة 2011 كانوا لا يعرفون حتى المشي في ممرات بنايات الحكومة ويدعون في 2012 نقدوا المغرب من الإفلاس يكذبون ولا يخافون الله كما يتظاهرون ان مرجعيتهم هي الإسلام انكم بعيدون عن ديننا الحنيف كما تبعد السماء عن الأرض.لولا وزراء الأحرار الذين شاركوا مكان الإستقلاليين في الحكومة لكانت الكارثة باعتراف بنكيران آن ذاك الذي قال اعترف أن الأحرار هم رجال أعمال ناجحين.
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57 - متقاعد السبت 27 يوليوز 2019 - 00:46
الله يهديك علينا اسي الداودي!!! هل انت تعيش في المغرب اوفي المريخ!!! انت لاتصرح بكل شىء!!! منذ 2011والمغرب بقيادتكم حطمت اغلبية الطبقات من غلاء المعيشة واجورقليلة جدا والبطالة استفحلت اما المتقاعدين فحدث ولا حرج .قارن نفسك عندما كنت في المعارظة وكانت الوقت انذاك احسن بمءات المرات عندما دخلتم .لقد اغتنيتم واصبحتم اصحاب فيلات واحسن طراز من المرسديسات وتركتم الشعب يعيش على الفتات!!! تعال وعش ولوعشرة ايام في بيت فقير وستحكم واذا كانت في قلبك ذرة عطف فربما ستستقيل!!! ولكن ياللاسف انت تعرف ماسى الشعب اللفقير وتتغاظى عن كل شيء وكان العام زين!!! حسبي الله ونعم الوكيل فيكم!!!!
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58 - KADA السبت 27 يوليوز 2019 - 00:48
أنتم الذين أغرقتم الدولة في الديون الله ياخذ فبكم الحق
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59 - مفكر السبت 27 يوليوز 2019 - 00:49
السي الداودي لدي ثلاث ملاحضات
اولا سويسرا ليس لديها فلاحة هاءلة وليس لديها مناجم الزمرد والياقوت والمرجان وليس لديها اشجار برتفال وزيتون وزيت الاركان ليس لديها مساحة شاسعة من الدلاح ومن النعناع والقسبور والماعدنوس ومساحة شاسعة من البحار ومساحة شاسعة للسياح وليس لديها طبيعة خلابة البحر والجبال والصحراء وليس لديها اناس دراوش ومفكرين واساتذة عضام وليس لديها الكثير من الموانيء والمطارات وليس لديها...
سويسرا لديها فقط انها تصنع الساعات
ثانيا:اذا كان للفرد الواحد لايتجاوز 52 الف درهم شهريا فكبف لك ولكبيركم ابن كيران ان يكون لكم تقاعد يتجاوز هذا المبلغ ؟
ثالثا: ودعوة إلى تشجيع المغاربة على المغامرة في الاستثمار إسوة بالأجانب.
الدولة المحترم تخلق وكالة وطنية لتخطيط المعامل والمصانع تكون لديها فروع في كل المدن وتساير المواطنين من نقطة دراسة الجدوى الى انتهاء بناء المصنع فهي تتصل بالصين واليابان وامريكا والمانيا وفرنسا لجلب التجهيزات الاولية للمصانع والمعامل ولا تطالب المواطنين بالمغامرة.
لك كل احتراماتي سيدي الوزير
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60 - ayman السبت 27 يوليوز 2019 - 00:50
انقدوا المغرب من الافلاس برفع الدعم عن المواد الغذائية وتحرير اسعار المحروقات الأغلى في العالم وتهميش الشباب و الارتجال في فرض القرارات(زيادة التوقيت ) .من يتحدث. ؟؟أهي بداية الحملة الانتخابية؟؟؟؟
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61 - يوسف السبت 27 يوليوز 2019 - 00:52
قلب ليك أعلى شي حانوت ديال تعطارت اما انتخابات والله لا عاود نجحوا اللهم اذا كانت ايادي خفية
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62 - Mogador السبت 27 يوليوز 2019 - 00:55
هههههه صراحة أشفق على أولئك الذين يحملون ما آلت إليه أوضاع المغرب للعدالة و التنمية، فهناك من يحاول تأليب الرأي العام على هذا الحزب و يستثني الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة لغرض في نفس يعقوب.
ستردون علي بأنني أدافع عن هذا الحزب، على العكس أحمل كامل المسؤولية لحزب العدالة و التنمية لكن أضيف حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الحركة الشعبية حزب التقدم و الإشتراكية حزب الإتحاد الإشتراكي و حزب الإتحاد الدستوري.
إن محاولة بعض الجهات تغليط الرأي العام و إبعاد الأحزاب الأخرى من تحمل المسؤولية و أخص بالذكر حزب التجمع لهي مناورة الهدف منها تلميع صورة هذا الحزب و تعبيد طريقه للإنتخابات القادمة.
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63 - karim السبت 27 يوليوز 2019 - 00:56
Mais par le sacrifice de la classe démunie de la société..... Sirou ya les arnaqueurs
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