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- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (63)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (53)
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كُتّاب وآراء
الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد
قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن حزب العدالة والتنمية جاء لإنقاذ البلاد وليس بحثاً عن إعجاب الناس.
وأشار الداودي، في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة حول: "الاقتصاد المغربي وأسئلة الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، إلى أن البلاد "كانت على حافة الإفلاس عند قدوم حزب العدالة والتنمية لأول مرة إلى رئاسة الحكومة".
وأدت حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، حسب الداودي، سنة 2012 مبالغ مالية ضخمة لإنقاذ مؤسسات مهمة كانت على حافة الإفلاس؛ من بينها المكتب الوطني للماء والكهرباء باستفادتها من 18 مليار درهم، كما تم صرف 9 مليارات درهم لفائدة الشركات التي تكلفت ببناء المدارس وصندوق المقاصة بـ56 مليار درهم.
وأكد الوزير قائلاً: "لو كان المغرب شركة لأفلس"، مشيراً إلى أن المالية العمومية كانت ضعيفة في السنوات التي تلت سنة 2012، وباتت الثقة في المغرب دولياً متدنية؛ وهو ما دفع الدولة إلى طلب ضمان من لدن صندوق النقد الدولي.
وذكر الداودي ما اعتبره إنجازات لحكومتي العدالة والتنمية من 2012 إلى 2019؛ من بينها رفع ميزانية الطلبة من 700 مليون درهم إلى ملياريْ درهم. كما أشار إلى أن المغرب سجل، لأول مرة في تاريخه، تراجع نسبة المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام خلال الفترة نفسها.
وزاد الوزير قائلاً: "ليس لدينا مشكل في المديونية في المستقبل، لأن 75 في المائة منها لها فائدة قارة غير متغيرة، و80 في المائة منها على المدى الطويل؛ لكن لا يجب أن نرهن الأجيال المقبلة بأداء هذه الديون، يجب أن نضمن استقلالية البلاد".
وفي حديثه عن الناتج الداخلي الخام، قارن الداودي بين سويسرا والمغرب لتبيان ضُعف ما تنتج في البلاد، وزاد موضحاً: "الدخل السنوي في سويسرا يبلغ 7000 مليار درهم سنوياً، وعدد سكانها 8 ملايين نسمة ما يعني 7 ملايين سنتيم لكل مواطن شهرياً". أما في المغرب، فيبلغ ما نُنتج، حسب الوزير الداودي، 1100 مليار درهم سنوياً، وإذا ما قُسمت على 35 مليون نسمة و12 شهراً تكون النتيجة 52 ألف سنتيم شهرياً لكل مغربي، وقال إن "هذا المستوى يبقى دون الطموح".
وأوضح الداودي قائلاً: "في المغرب لدينا صاحب الـ99 نعجة الذي يريد إكمال المائة"، في إشارة إلى أصحاب المصالح والأغنياء الكبار، وأكد أن "هدف الصراع السياسي الموجود حالياً في البلاد هو منح الذين يتوفرون على القليل بعضاً مما تنتجه البلاد وإلا فإن الآخرين سيأخذون كل شيء".
وأقر الداودي بأن ما تم إحداثه من مناصب شُغل في السنوات الأخيرة يبقى جيداً؛ لكنه غير كاف لامتصاص البطالة، لأن عدد المناصب أقل من الشباب العاطل، وأكد على الاستثمار الخاص يجب أن يساهم في الصدد ودعا إلى تشجيع المغاربة على المغامرة في الاستثمار إسوة بالأجانب.
وعلاقةً بالجدل الدائر حول اللغات في التعليم، جدد الوزير دفاعه عن اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة المستقبل، وخاطب أعضاء شبيبة حزبه قائلاً: "من لا يعرف الإنجليزية من الشباب يمشي يحفر القبر ديالو وينعس تما لأن العالم كله متجه إلى الإنجليزية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
عجبا له والله.
كتبقا اذل وابشع فترة دازت فيها حكومة شعارها الإسلام وهدفها موازن وشطيح واموت ليبغا يموت مزال من نسيت نهار متو نساء على دقيق مزال من نسيت ريف شقيق مزال ماشفت استاد ديالي كي ياكل لعصا نها كنت عندو لهيبة........ لك الله ياوطني
ان لم تستحيي فقل ماشءت..
On continue à prendre des citoyens pour des imbéciles !!
شرح و ملح
هدا هو ما يعرف عند عامة الناس ب(الطنز العكري) ام انك تستبلد امة باكملها.
عدرك هو انك تخطب في جموع مريديكم (الشبخ والمريد) الدين لايعرفون سوى ترديد(على الراس والعين) كل ما يقوله '(الشيخ) صحيح.المخزن لايكدب.
انضر سيدي الى ما الت اليه الاوضاع في عهدكم.
مشاكل بالجملة (العرام والترام).كليات الطب.التعاقد في التعليم.المبصاريون.التهاب اسعار الوقود.الاغتناء غير المشروع لجل اطركم المستوزرة.مقالع.توظيفات.فضلئح اخلاقية......
عن اي انجاز يا صاحب السعادة تتكلم..
إنا لله وإنا إايه راجعون
والكارثة الثانية السماح لكارتيلات الوقود بارباخ طائلة بذريعة تحرير الأسعار. مما زاد في فقر المغاربة .
والكارثة الثالتة : قبولكم بمبدأ المحاصصة الحزبية حتى تشكلت من أطياف متناقضة ومن تشكيلات عاقيها الشعب انتخابيا .من أجل حلم قيادة الحكومة صوريا ... والنتيجة المديونية الكبيرة والبطالة وتردي الوضع الصحي .
ماذا سننتظر من حزب تنقصه الكفاءات و يختفي خلف التدين ...
المهم بالصحة و الراحة
لم تنقدوا سوى أنفسكم وأتباعكم . وكبيركم يتبرع بتقاعد سمين ومريح دون وجه حق .لكم من الله ماتستحقون.
راجع حساباتك با معالى وزير ما يسمى بالحكامة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
اولا سويسرا ليس لديها فلاحة هاءلة وليس لديها مناجم الزمرد والياقوت والمرجان وليس لديها اشجار برتفال وزيتون وزيت الاركان ليس لديها مساحة شاسعة من الدلاح ومن النعناع والقسبور والماعدنوس ومساحة شاسعة من البحار ومساحة شاسعة للسياح وليس لديها طبيعة خلابة البحر والجبال والصحراء وليس لديها اناس دراوش ومفكرين واساتذة عضام وليس لديها الكثير من الموانيء والمطارات وليس لديها...
سويسرا لديها فقط انها تصنع الساعات
ثانيا:اذا كان للفرد الواحد لايتجاوز 52 الف درهم شهريا فكبف لك ولكبيركم ابن كيران ان يكون لكم تقاعد يتجاوز هذا المبلغ ؟
ثالثا: ودعوة إلى تشجيع المغاربة على المغامرة في الاستثمار إسوة بالأجانب.
الدولة المحترم تخلق وكالة وطنية لتخطيط المعامل والمصانع تكون لديها فروع في كل المدن وتساير المواطنين من نقطة دراسة الجدوى الى انتهاء بناء المصنع فهي تتصل بالصين واليابان وامريكا والمانيا وفرنسا لجلب التجهيزات الاولية للمصانع والمعامل ولا تطالب المواطنين بالمغامرة.
لك كل احتراماتي سيدي الوزير
ستردون علي بأنني أدافع عن هذا الحزب، على العكس أحمل كامل المسؤولية لحزب العدالة و التنمية لكن أضيف حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الحركة الشعبية حزب التقدم و الإشتراكية حزب الإتحاد الإشتراكي و حزب الإتحاد الدستوري.
إن محاولة بعض الجهات تغليط الرأي العام و إبعاد الأحزاب الأخرى من تحمل المسؤولية و أخص بالذكر حزب التجمع لهي مناورة الهدف منها تلميع صورة هذا الحزب و تعبيد طريقه للإنتخابات القادمة.