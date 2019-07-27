24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "السترات الصفراء" تنظّف الشوارع في تونفيت (5.00)

  2. بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف (5.00)

  3. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

  4. مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد (5.00)

  5. وهبي: العماري في مأزق نفسي .. وبنشماش يتسلّق ظهر أخنوش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق سافر للدستور

الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق سافر للدستور

الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق سافر للدستور
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 27 يوليوز 2019 - 09:15

أعربت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين عن رفضها لبعض مواد القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أنها "تمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين، ومبدأ الحق في التعليم الذي ناضل في سبيله المغاربة، ورسخه دستور 2011، وهو ما أكدناه من خلال العريضة الوطنية والمسيرة الوطنية لطلبة الطب".

التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، استنكرت "تمرير هذا القانون المهزلة"، محمّلة "الأحزاب السياسية، التي شاركت في ذلك سواء بالتصويت أو بالصمت، مسؤولية التمكين للمد الفرنكفوني والاستلاب الثقافي وقبول فرنسة التعليم، وترك مسألة المجانية غير واضحة وقابلة لكل تأويل".

وترى التنسيقية عينها أن القانون الإطار نص على "المجانية في التعليم الإلزامي فقط، أي المستويين الابتدائي والإعدادي، وهو ما نحسبه تفويتا لفرصة بناء دولة حرة مستقلة معتزة بهويتها ولغاتها الرسمية، وضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف أبنائها دون أدنى تمييز طبقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.