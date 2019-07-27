24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المداخيل الجبائية للدولة تبلغ 108 مليارات درهم
- حجاج مغاربة بالمدينة المنورة
- حادثة تؤخر محاكمة مدوّن "فايسبوكيّ" بامنتانوت
- علماء يطورون بطاريات "ميكرو مسطحة" عالية السلامة
- برشلونة يعرض كوتينيو للبيع بـ120 مليون يورو
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
وهبي: العماري في مأزق نفسي .. وبنشماش يتسلّق ظهر أخنوش (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (106)
- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (97)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (93)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (65)
- 20 سنة من الحكم تجسّد الرؤية الملكية لمواجهة الهشاشة والفقر - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق سافر للدستور
أعربت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين عن رفضها لبعض مواد القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أنها "تمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين، ومبدأ الحق في التعليم الذي ناضل في سبيله المغاربة، ورسخه دستور 2011، وهو ما أكدناه من خلال العريضة الوطنية والمسيرة الوطنية لطلبة الطب".
التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، استنكرت "تمرير هذا القانون المهزلة"، محمّلة "الأحزاب السياسية، التي شاركت في ذلك سواء بالتصويت أو بالصمت، مسؤولية التمكين للمد الفرنكفوني والاستلاب الثقافي وقبول فرنسة التعليم، وترك مسألة المجانية غير واضحة وقابلة لكل تأويل".
وترى التنسيقية عينها أن القانون الإطار نص على "المجانية في التعليم الإلزامي فقط، أي المستويين الابتدائي والإعدادي، وهو ما نحسبه تفويتا لفرصة بناء دولة حرة مستقلة معتزة بهويتها ولغاتها الرسمية، وضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف أبنائها دون أدنى تمييز طبقي".