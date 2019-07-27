الطلبة المهندسون: "القانون الإطار" خرق سافر للدستور

هسبريس من الدار البيضاء

أعربت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين عن رفضها لبعض مواد القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أنها "تمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين، ومبدأ الحق في التعليم الذي ناضل في سبيله المغاربة، ورسخه دستور 2011، وهو ما أكدناه من خلال العريضة الوطنية والمسيرة الوطنية لطلبة الطب".

التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، استنكرت "تمرير هذا القانون المهزلة"، محمّلة "الأحزاب السياسية، التي شاركت في ذلك سواء بالتصويت أو بالصمت، مسؤولية التمكين للمد الفرنكفوني والاستلاب الثقافي وقبول فرنسة التعليم، وترك مسألة المجانية غير واضحة وقابلة لكل تأويل".

وترى التنسيقية عينها أن القانون الإطار نص على "المجانية في التعليم الإلزامي فقط، أي المستويين الابتدائي والإعدادي، وهو ما نحسبه تفويتا لفرصة بناء دولة حرة مستقلة معتزة بهويتها ولغاتها الرسمية، وضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف أبنائها دون أدنى تمييز طبقي".