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كُتّاب وآراء
حملة طبية تستهدف مستخدمين بميناء الداخلة
نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوادي الذهب، بشراكة مع الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد، وجمعية الوحدة لمهنيي وبحارة الصيد البحري، حملة تحسيسية لفائدة عمال ومستخدمي ميناء الداخلة حول مخاطر داء فقدان المناعة المكتسبة وطرق الوقاية منه.
وسجلت الحملة الطبية، التي استمرت طيلة يومي 25 و26 يوليوز الجاري، وأشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص، استفادة أزيد من 130 شخصا، خضعوا لتحاليل مخبرية وكشوفات مجانية تتسم بالسرية.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت حبيبة الماوي، مسؤولة خلية الأمراض والأوبئة بإقليم وادي الذهب، إن "هذه الحملة تستهدف بالخصوص قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب والساكنة التي تجد صعوبة في الولوج إلى الخدمات الطبية بسبب البعد عن المراكز الصحية أو المستشفى الجهوي"، مشيرة إلى أن العملية ستستمر إلى غاية نهاية شتنبر القادم".
وكشفت الماوي أن "أنشطة طبية مماثلة ستعرفها قرى الصيد "لاساركا"، "نتيرفت"، "إيموطلان" و"عين بيضاء" في الفترة الممتدة من 02 غشت إلى 20 شتنبر 2019"، مضيفة أن "مندوبية الصحة بإقليم وادي الذهب دأبت منذ سنوات طويلة على تنظيم حملات طبية لفائدة ساكنة المنطقة في مختلف التخصصات، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة ارتأينا تعزيز هذه الحملات بالكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة والتحسيس والتوعية به".