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الرئيسية | مجتمع | شوباني يدخل على الخط بين بنكيران ومؤسسة درعة

شوباني يدخل على الخط بين بنكيران ومؤسسة درعة

شوباني يدخل على الخط بين بنكيران ومؤسسة درعة
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 21:18

تفاعلا مع "الخرجة" الأخيرة التي قال فيها بنكيران إن مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين استفادت من دعم من مجلس جهة درعة تافيلالت يقدر بمليون درهم، وحديثه عن نازلة منع التلاميذ المنحدرين من الجهة من استكمال برنامجهم التكويني لدعم التميز، وما أعقبها من توضيح لمؤسسة درعة حول الموضوع؛ دخل شوباني على خط الموضوع، مقرا بأن تصريح بنكيران صحيح، وتوضيح مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين صحيح أيضا.

وفي هذا السياق، خرج رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بتصريح أكد فيه عدة نقاط؛ منها أن ""جمعية القائد الآخر للتميز" هي صاحبة أول وأقدم تجربة جمعوية بجهة درعة تافيلالت، واهتمت بمصاحبة وتأطير التلاميذ المتفوقين الناجحين في امتحانات الباكالوريا، بهدف تسهيل إدماجهم في المدارس العليا والمؤسسات الجامعية".

وهذه الجمعية، حسب الشوباني، "تشكل امتدادا وتطورا لـ"جمعية الأطلسَيْن"، التي بدأ نشاطها في الموسم 2005 /2006، في إطار برنامج أطلقت عليه "برنامج القائد الآخر للتميز"، الموجه لخدمة التفوق الدراسي؛ وقد كان نشاطها منحصرا في حدود إقليم تنغير، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل تلاميذ الأقاليم التي كانت تابعة لجهة سوس ماسة درعة".

وأَضاف شوباني، في التصريح نفسه، أن "مجلس جهة درعة تافيلالت، تثمينا منه لهذا الجهد المبدع في دعم التميز العلمي، صادق على اتفاقية شراكة مع "جمعية القائد الآخر للتميز" سنة 2016، بهدف دعم برنامجها وتعميم استفادة متوازنة وعادلة للتلاميذ بالأقاليم الخمسة للجهة؛ ولهذه الغاية منحها دعما ماليا سنة 2017 بلغ مليون درهم".

وأردف رئيس المجلس بأن ""مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين" تأسست سنة 2016، وحظيت بدعم من الجهة للمساهمة في تحقيق أهدافها النوعية، والتي تتمثل أساسا في تعبئة إمكانيات الأطر والخبراء المنحدرين من الجهة لدعم جهود التنمية الجهوية؛ وقد منحها المجلس 500 ألف درهم كدعم برسم سنة 2017، في إطار دعم برنامج ثلاثي السنوات غني ومتنوع وذي صلة بالأهداف التي من أجلها تأسست".

وأورد التصريح عينه أنه "بالنظر إلى تزايد الطلب على تأطير التلاميذ المتفوقين الذين تزخر بهم الجهة، نجحت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين في تنظيم أول مصاحبة لهؤلاء النجباء سنة 2018، وتمكنت من تحقيق نسبة إدماج عالية لحوالي 380 مستفيدا في المؤسسات والمعاهد العليا المتميزة، وكذا عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات جامعية مكنت من تعبئة حوالي 25 مليون درهم كمنح لفائدة هؤلاء الطلبة والطالبات".

واستطرد شوباني في تصريحه بأنه "بعد ذلك توصل مجلس جهة درعة تافيلالت بتعرض من طرف سلطات الرقابة الولائية السابقة على الشراكة بين الجهة والمؤسسة، لاعتبارات تم الجواب عنها، مع توضيح المعطيات والحيثيات التي تجعل الجهة تعتبرها اتفاقية عادية وسليمة قانونيا كسائر الاتفاقيات التي تربطها بالعشرات من الجمعيات الأخرى ذات الاهتمامات الثقافية والفنية والرياضية".

وبناء عليه، وفق التصريح ذاته، "واصل مجلس الجهة مساعي دعم مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، سواء تعلق الأمر بتنظيم مجموعة من الندوات العلمية الوطنية والدولية، أو تنظيم المعرض الجهوي الأول للطالب بتنغير، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أو بمحاولة دعم النسخة الثانية لبرنامج التميز برسم سنة 2019".

وفي هذا الإطار، يقول شوباني، "يجب توضيح أن تصريح السيد بنكيران صحيح من حيث سعي مجلس الجهة إلى تقديم دعم بمليون درهم لفائدة تنظيم النسخة الثانية لبرنامج التميز 2019، ويكون كذلك توضيح مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين صحيحا من جهة أن هذا الدعم لم يحول للحساب البنكي للمؤسسة، لاعتبارات خارجة عن إرادة الطرفين ومرتبطة بالتعرض المشار إليه أعلاه".

وبهذه المناسبة، يؤكد رئيس الجهة، "حرص المجلس على مواصلة التعاون مع كافة الشركاء لجعل مصاحبة وتأطير التلاميذ المقبلين على مباريات الولوج إلى المعاهد والمؤسسات العليا عملا مسؤولا ومتشبعا بالروح الوطنية، يستحضر حصريا المصلحة العليا للتلاميذ، بعيدا عن أي تشويش أو تنازع يسيء إلى الجهة، ولما يجب أن تكون عليه حقيقة وصورة العلاقات بين مؤسساتها الإدارية والمنتخبة والمدنية".

كما أكد رئيس الجهة على "اعتبار قرار الحكومة- في إطار التفاعل مع هذه النازلة- فتح الأحياء الجامعية حالا واستقبالا في وجه التلاميذ القادمين من مختلف الجهات النائية عن المدن الجامعية، خطوة في الاتجاه الصحيح لتجاوز وطي هذه الصفحة".

إلى ذلك، دعا رئيس الجهة إلى "التعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة والمتخصصة في هذا الإطار، لتسهيل مهامها في القيام بمجهود التأطير والمصاحبة العلمية والنفسية للتلاميذ، باعتباره مجهودا نبيلا يستحق التشجيع، وسلوكا مواطِنا يستوجب الدعم، خدمة للشباب والتفوق والعلم والتنمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حميد السبت 27 يوليوز 2019 - 21:25
العدالة والتنمية يستعمل جميع الوسائل الخبيثة لاستمالة الناس وجعلهم أصوات انتخابية لصالحه. لكن هيهات ....
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4
2 - عاطي السبت 27 يوليوز 2019 - 21:31
ما كاين هي الملايين تتشير وديما تيقولو جهة فقيرة ومهمشة ومنسية ولي عطاكم يعطينا حنا لي تنخلصو جميع انواع الضرائب وتنخلصو كلشي في حياتنا
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1
3 - شوباني عوتني السبت 27 يوليوز 2019 - 21:39
وا سي الشوباني انكم دائما مع نصرة اخيكم ظالما أو مظلوما عند الباجدة .
جميع الطرق تؤدي إلى روما
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4
4 - شمالي السبت 27 يوليوز 2019 - 21:40
بنكيران اصبح كالعجائز الذين يهوون المشادات الكلامية و خلق الحدث
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7
5 - أحمد السبت 27 يوليوز 2019 - 21:43
شي يكوي وشي يبخ ويعيط الشافي هو الله دوختونا قهرتونا.
كيف يعقل ان زعيم مثل بنكيران لا يكون على علم بعدم توصل الجمعية بمبلغ كبير ؟
هناك رغبة في تضخيم"المنجزات"كشفت بشكل واضح
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2
6 - م المصطفى السبت 27 يوليوز 2019 - 21:55
بصفتي مواطن مقيم بفرنسا، لم ألاحظ أي تحول إيجابي يذكر في مدينة الرشيدية عاصمة جهة درعة تافيلالت.
لست عدميا ابدا ، لكنها الحقيقة.
فمجلس درعة تافيلالت الذي يتحدث عنه الشوباني لا يزال مدبدبا إلى حد كبير. اجواء مشحونة بين الأغلبية والمعارضة، والمتابعة للجلسات التي نظمها مجلس الجهة كفيلة بما تم ذكره.
ففي ما يخص المصاريف المالية التي وظفت في المشروع الذي تحدث عنه الشوباني، لم يسبق لي أن سمعت عنه شيئا، رغم أن لي اصدقاء مثقفين يهتمون بالشان الثقافي والتعليمي للرشيدية.
فيا ريت لو تمكن المجلس من إخبار الجمهور بالمشاريع والمنجزات والتحركات التي يقوم بها بأسلوب علمي خال من الإطناب والتلميع، عن طريق جريدة شهرية او فصلية.
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7 - ذ.عبدالقاهربناني السبت 27 يوليوز 2019 - 21:59
لا وألف لا كلام السيد بنكيران صوب مدفعيته صوب جمعية درعة وإعتبار دعم مليون درهما قد أهدر. ما كان للسيد الشوباني إعطاء الحق للسيد بنكيران فيما يقوله لأنه بذلك قصف كذلك رآسة جهته عوض عدم التساؤل عن لمذا لم تصرف الإعتمادات لجمعية درعة ما هو مصدرها بل ولم يتوقف على الأهداف الجليلة التي تصبو الجمعية تحقيقها للرفع من القدرات التربوية والتكوينية لأبناء الأقاليم النائية وبهذا يسعى السيد الشوباني الركوب على الحدث سياسيا وتحميل جهات أخرى عرقلة الأهداف المسطرة والله ولي التوفيق.
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8 - كمال السبت 27 يوليوز 2019 - 22:01
أفقر جهة في المغرب من جميع النواحي وسي شوباني اغني واحد في الجهة اش ظهرليكم سيارات الرباعية الدفع بكثرة وسيارة إسعاف معندش القريات الصغار بنية تحتية تعاني كما تعاني معاه المنطقة. الحرارة وقلة الشء وتناقض الجهة تنعم بالمكيفات و كل شيء مريح موجود غير في مقر الجهة اما في الواقع يتضح انك تعيش في قرن 17 .
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3
9 - عابر سبيل السبت 27 يوليوز 2019 - 22:07
إن السيد غير داوي خاوي
كان من المفروض أن يكون على علم بالعرض فلا يكذب بقوله أن الجمعية توصلت ب 500 ألف الثانية عوض أن يؤكد أن الدعم بلغ مليون وكأن الجمعية توصلت به فعلا
أما من يريد تزويق الكذبة بكذبة أخرى وهي أن كلام بنكيران صحيح لتلك هي الطامة الكبرى
كيف ترجون الإصلاح ممن لا يتجرأ على تكذيب رئيسه حتى وإن كان فعلا قد كذب
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