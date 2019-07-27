تفادي الشمس والإكثار من الماء .. نصائح ثمينة للحجّاج المغاربة

هسبريس من المدينة المنورة (فيديو: مصطفى بهلول)

دعا الطبّيب كمال زكريتي الحجّاج المغاربة الذين يوجدون حالياً في بيت الله الحرام إلى تفادي عدد من المشاكل الصّحية التي يمكن أن تؤثّر على مقام الحاج المغربي في الديار المقدّسة، خاصة في ظلّ تزامن موسم الحجّ مع موجة الحرّ الذي تشْهدها المملكة العربية السعودية، خلال هذه الأيام.

ولعلَّ من أبرز النّصائح، التي يقدّمها الطبيب المغربي لحجاج بيت الله الحرام للحيلولة دون الوقوع في الأمراض التي قد تعرقل سيرورة تأدية مناسك الحج بالنّسبة لآلاف المغاربة، "شرب الماء بكميات كبيرة من أجل تفادي ضربات الشّمس، خاصة في تأدية المناسك في منى وعرفة؛ لأن درجة الحرارة تكون مرتفعة، ويمكن أن يتعرض الحاج إلى ضربة شمس تتحوّل بفعل غياب المتابعة الصّحية إلى حالة خطيرة".

وأثناء العطس، يوصي الطبيب زكريتي الحجاج المغاربة بعدم استعمال اليد مباشرة، داعياً إلى "ضرورة استعمال المناديل و"الكم" لتفادي خطر انتقال العدوى بين الحجاج. كما دعا إلى تفادي الازدحام، خاصة أثناء الصعود إلى المنى وعرفة؛ لأن قد يؤدي ذلك إلى صدمات واختناق".

أما بالنّسبة إلى مرضى السكري، فقد أوصى الطبيب الحجاج المغاربة بتفادي تناول الوجبات التي تتوفّر على كميات كبيرة من السّعرات الحرارية والوجبات ذات التركيز السكري المرتفع، مع أخذ كميات إضافية من الأدوية؛ لأنه لا توجد مراكز صحية في منى وعرفة من شأنها توفير الأدوية لصالح المرضى".

أما بشأن الحجاج الذين يعانون من الضغط الدّموي، فقد دعاهم الطبيب ذاته إلى "عدم تناول الأغذية التي تتوفر على كميات كبيرة من الملح، من أجل تفادي ارْتفاع الضّغط الدموي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بجلطة دماغية خطيرة".

أما مرضى الرّبو، فهم مطالبون، حسب نصائح الطبيب، بالابتعاد من "المكيفات الهوائية"؛ لأنها تؤدي إلى التهاب على مستوى القصبية الهوائية وقد تتضاعف الحالات إلى مستويات خطيرة تتطلب التنقل إلى المستشفى".

ودعا الطبيب ذاته الصاعدين إلى عرفة من الحجاج المغاربة إلى تفادي أشعة الشمس، التي قد تكون لها أعراض سلبية على صحتهم ومسار استكمال مراحل الحج.

وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أكّد أنّ موسم الحج لهذه السنة يعرف إجراءات جديدة على مستوى التأطير، حيث تمّ رفع عدد المؤطرين من 650 إلى 800، يتعرف عليهم الحجاج مدة قبل السفر ويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع من الحج، موضحا أن "الوزارة خصصت مؤطرا واحدا لكل 50 حاجا".

وأضاف التوفيق أن هناك أيضا تسهيلات فيما يتعلق ببرمجة الرحلات، حيث تم رفع عددها من رحلتين إلى ثلاث رحلات في اليوم، بحيث لن تتعدى مدة إقامة الحجاج في الديار السعودية 30 يوما، معربا عن أمله في أن يتم الحجاج المغاربة مناسكهم في أحسن ظروف.