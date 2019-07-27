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كُتّاب وآراء
المكفوفون: عازمون على مغادرة الوطن بشتى الطرق
قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب إن المحاولة الأخيرة الرامية إلى دخول التراب الإسباني "ستكون انطلاقة لمغادرة أرض هذا الوطن بشتى الطرق، بعد التيقن من عدم جدوى البقاء وعدم رغبة المؤسسات في منح المكفوفين حقهم في كل شيء وأول هذه الحقوق الحياة بكرامة وإنسانية وعمل يضمن لقمة العيش".
وأضافت التنسيقية، في بيان لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن حرس الحدود استعمل، خلال وجودهم بالمعبر وقربهم من الوصول إلى الجانب الإسباني، القوة المعروفة؛ فقد ضربوا وركلوا وهددوا باستعمال الرصاص باعتبار المكفوفين مقتحمين للحدود.
واشتكى المصدر ذاته اعتقال 9 من أعضاء التنسيقية، وإصابة العديد منهم بعد نجاح عملية تطويقهم وإرغامهم على الرجوع خارج المنطقة القريبة من الحدود، واقتيادهم في حافلة صوب العاصمة الرباط.