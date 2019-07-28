البعثة الصحية تسهر على سلامة الحجاج المغاربة بالمدينة المنورة

حارث بنوالي من السعودية (صور: مصطفى بهلول)

على بعد أيام من انطلاق موسم الحج يزور الحجاج المغاربة مدينة الرسول محمد ﷺ، حيث يحرصون على أداء الصلوات في الحرم المدني وزيارة قبر النبيّ الكريم.

وتزامنا مع توافد الحجاج المغاربة على المدينة المنورة، جهزت البعثة المغربية المكلفة بشؤون الحج، بتنسيق مع وزارة الصحة، خدمات قريبة من الحجاج المغاربة، حيث توجد البعثة الصحية بمكان إقامة الحجاج في الفنادق، وتنقسم إلى بعثة مدنية وأخرى عسكرية.

ويتوفر المغرب على بعثة صحية موزعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي عبارة عن سبعة مراكز صحية بالمدينة المنورة على أن يتم تكثيفها مع بداية موسم الحج في منا ومكة المكرمة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس قال أحمد أديش، رئيس البعثة الصحية بالمدينة المنورة، إن عدد طاقم البعثة الصحية يناهز 100 من الأطباء والممرضين، مزودين بمعدات صحية وكمية مهمة من الأدوية بلغت قيمتها المالية مليون درهم.

وأوضح أديش أن البعثة الصحية جلها بالمدينة المنورة في انتظار تكثيفها مع بداية موسم الحج بمكة المكرمة. وتشتغل المراكز الصحية بطريقة المداومة، وتضم في كل مركز طبيبين وممرضين رهن خدمة الحجاج المغاربة.

وأضاف رئيس البعثة الصحية أن الحالات المسجلة تظل عادية، تتوزع بين ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو وأمراض القلب، مشيرا إلى وجود حالة وحيدة للفشل الكلوي موجودة تحت العناية الصحية. وأكد على توفر الأدوية الخاصة بهذه الأمراض.

واستحسن الحجاج المغاربة، الذين التقت بهم هسبريس، جودة الخدمات وتطورها مقارنة بالمواسم الماضية في مجالي السكن وترحيل الحجاج إلى مكة المكرمة، إضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة إلى الحجاج.