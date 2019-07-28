حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

أجساد تتلوى كأنها تسْبح في الفضاء حيث لا توجد الجاذبية، ترافق حركاتها العشوائيةَ صرخات بكلمات مُبهمة. أقدام حافية ترقص على إيقاعات المزامير والطبول الصغيرة، وأخرى تعفس على صبار شائك كأن أصحابها يمشون على زرابي.

هذه المشاهد هي جزء من طقوس الخرجة الحمدوشية التي أثثت اليوم الثاني من مهرجان "فيستي باز" ببني عمار، واستقطبت جمهورا غفيرا انخرطت غالبيته في "جذبة" انطلقت مع العصر ولم تتوقف إلا بعد مغيب الشمس.

ابتدأ عرض الفرقة الحمدوشية بنوع من الهدوء على موسيقى مزماريْ عازفيْن راكبين على حماريْن وإيقاع الطبول، وسرعان ما انسلخ العرض من هدوئه وتحولت الساحة التي اجتمع فيها "الحمادشة" إلى فضاء تتراقص فيه أجساد يظهر وكأن أصحابها فقدوا السيطرة عليها.

في إحدى اللحظات دخل شاب حاملا جذع شجرةِ صبّار وطرحه أرضا وسط الحلقة التي شكّلها رجال الفرقة الحمدوشية، اندفع نحوه شخصان أحدهما شاب والثاني كهل، وأدّيا طقوسا أشبه بالمصارعة دون استعمال اليدين؛ إذ كانا يتدافعان بأكتافهما وهما يحُومان حول جذع شجرة الصبار ذي الأشواك الطويلة والحادة.

بالنسبة لمَن لم يسبق له أن شاهد طقوس "الحمادشة"، ستتملكه الرغبة في أن ينبه الشخصيْن إلى أنهما قد يسقطان على الصبّار الذي يحومان حوله، لكنّ هذا الأمر ليس سوى تحصيل حاصل؛ إذ لم تمض سوى دقائق حتى طرح الكهل المصارع جسده وسلّمه لشوْك الصبّار لينهشه، وسط صخب الموسيقى المنبعثة من المزامير.

بدَا الكهل مستمتعا بصنيعه وكأنه يتمرغ على مُلاءة من ريش النعام أو القطن، ولم يُبال للحظة بأشواك الصبار المنغرزة في مختلف أنحاء جسده، وهو الذي لا يرتدي سوى "گندورة" بيضاء اكتست لون التراب، وسروالا فضفاضا "قندريسيا".

لم ينته المشهد عند هذا الحد، بل إن الكهل الذي بَدا أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية، سرعان ما انخرط في طقس لا يقل ألما، حين أخذ "يلتهم" الصبّار الشائك رغم أن فمه فقد، تقريبا، كل أسنانه الأمامية. كان يفعل ذلك وهو في قمة النشوة والسعادة.

الطقوس التي رافقت الخرجة الحمدوشية في مهرجان بني عمار زرهون لم تقتصر على عفس الصبار والتهامه، بل تخللها طقس "فلق الرأس" بواسطة قناني زجاجية، وأكل الجمر، والتمرغ في التراب، والتهام الخبز، وهي أبرز الطقوس التي تسم استعراضات "الحمادشة".

"هادشي اللي كتشوف دبا را يالله الربع ديال داكشي اللي كانوا كيديرو الحمادشة زمان، بنادم كان كيضرب راسو مع الحيط، ولاّ يفلق راسو بجنوي ويسيل منو الدم"، يقول عضو بالفرقة الحمدوشية ببني عمار، مضيفا: "كانوا الحمادشة إلى تفرجتي فيهم تجيك الخلعة، ما تقدرش تقرب منهم ولاّ تدوز وسطهم ملي كيحضّرو".

وقال شاب آخر من الفرقة سألته هسبريس ما إذا كان يشعر بألم وهو يعفس على أشواك الصبار: "داكشي ماشي أنا اللي كنديرو، شي حاجة لداخل ديالي هي اللي كتديرو"، مشيرا إلى أن الشوك الذي ينكسر في الجسد يمكث يومين تحت الجلد ثم يخرج من تلقاء نفسه.

يتطلب الانخراط في بعض طقوس "الجذبة الحمدوشية" التحلي بصبر لا حدود له، فالرقص أو التمرغ على شوك الصبار مسألة قد لا يصدق المرء أن بمقدور الإنسان أن يقوم بها، لكن الشاب الذي تحدث لهسبريس وهو حامل لطفلته الصغيرة قال إن ذلك ممكن.

وأجاب حين سألناه كيف استطاع أن يتحمّل ألم شوك الصبار أوّل مرة بأن "بنادم كيبقا يحضّر يحضّر كتجي واحد اللحظة كينسا راسو، ويقدر يدير أي حاجة بلا ما يشعر".

من جهة ثانية، شهد اليوم الثاني من مهرجان بني عمار زرهون تنظيم عدة أنشطة ثقافية وفنية، شملت عرض مسرحية "رماد اليقين"، من تقديم فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب، وهي مسرحية استوحيَ نصها من ديوان "رماد اليقين" للشاعر محمد بلمو.

وعلى هامش المهرجان المحتفي بالحمار، الذي تنظمه جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة، استمرت الورشات المخصصة للأطفال، ورسم الجداريات من طرف عدد من الفنانين التشكيليين، فضلا عن معرض للمنتجات المحلية.

واختتم اليوم الثاني من مهرجان "فيستي باز" بسهرة صوفية مع جمعية باب القصبة للفنون والتراث الشعبي والموسيقى الروحية بمكناس، أحياها كل من عازف آلة "لوثار" الفنان محمد نفنيف، والمنشد إدريس الزعروري وفرقته.