24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وهبي: "البام" بريء من "أحداث الحسيمة" .. وبنكيران صار "حاقدا"
- "فشل سانشيز" يُدخل إسبانيا في مرحلة جديدة من الشك السياسي
- عِقدان من حكم الملك محمد السادس .. هذه رسائل "العهد الجدِيد"
- جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز
- صناعة البنادق التقليدية
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
- حمادشة يحيون طقوس أكل الشوك و"فلْق الرؤوس" بمهرجان بني عمار - (87)
- عصيد ينتقد "الجهل المقدّس" .. ومنتصر يرفض محاورة الإسلاميين - (86)
- الصمدي يرصد 5 أعطاب تُعيق منظومة التربية والتكوين بالمغرب - (57)
- الفرنسي هيرفي رونار يتولى تدريب المنتخب السعودي - (50)
- أحكام "شمهروش" و"لاكريم" تعيد جدل عقوبة الإعدام إلى الواجهة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موخاريق يدافع عن حق الطبقة العمالية في الإضراب
قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن موقف مركزيته العمالية من مشروع قانون الإضراب "يبقى ثابتا، ولن يتراجع الاتحاد عن الدفاع عن حق الطبقة العاملة في حماية مكتسباتها والدفاع عن مطالبها المشروعة".
وأضاف موخاريق، ضمن كلمته في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لدورة يوليوز 2019، أن "الإضراب حق من حقوق الإنسان، انتزعته الطبقة العاملة بعد تضحيات جسيمة خلال فترة الاستعمار الفرنسي، التي شكل نضالها من أجل الحرية والاستقلال النواة الأولى لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، ليصبح مكونا من مكونات حركة التحرير الوطني".
وتابع المصدر عينه، من خلال بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، هي مكتسبات ضمنتها كل دساتير المملكة المغربية للطبقة العاملة منذ سنة 1962"، مبرزا أن "هذه المكتسبات جاءت إثر الإضراب العام الذي خاضته الطبقة العاملة المغربية يوم 8 دجنبر من العام 1952، تضامنا مع الشهيد النقابي التونسي فرحات حشاد الذي تم اغتياله، ودفاعا عن حق الشعب المغربي في الاستقلال والانعتاق من براثن المستعمر".