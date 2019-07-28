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الرئيسية | مجتمع | موخاريق يدافع عن حق الطبقة العمالية في الإضراب

موخاريق يدافع عن حق الطبقة العمالية في الإضراب

موخاريق يدافع عن حق الطبقة العمالية في الإضراب
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 28 يوليوز 2019 - 14:45

قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن موقف مركزيته العمالية من مشروع قانون الإضراب "يبقى ثابتا، ولن يتراجع الاتحاد عن الدفاع عن حق الطبقة العاملة في حماية مكتسباتها والدفاع عن مطالبها المشروعة".

وأضاف موخاريق، ضمن كلمته في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لدورة يوليوز 2019، أن "الإضراب حق من حقوق الإنسان، انتزعته الطبقة العاملة بعد تضحيات جسيمة خلال فترة الاستعمار الفرنسي، التي شكل نضالها من أجل الحرية والاستقلال النواة الأولى لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، ليصبح مكونا من مكونات حركة التحرير الوطني".

وتابع المصدر عينه، من خلال بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، هي مكتسبات ضمنتها كل دساتير المملكة المغربية للطبقة العاملة منذ سنة 1962"، مبرزا أن "هذه المكتسبات جاءت إثر الإضراب العام الذي خاضته الطبقة العاملة المغربية يوم 8 دجنبر من العام 1952، تضامنا مع الشهيد النقابي التونسي فرحات حشاد الذي تم اغتياله، ودفاعا عن حق الشعب المغربي في الاستقلال والانعتاق من براثن المستعمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوجادي الأحد 28 يوليوز 2019 - 15:35
لو كانوا حقا يدافعون على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، لما باعوا الماتش في ملف التقاعد المشؤوم...
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2
2 - غريب في بلادي الأحد 28 يوليوز 2019 - 15:45
وانت لك الحق فى خداع الطبقة الشغيلة ... باركا من النفاق كلكم مصلحيين ماذا فعلتم للموظف و الشغيلة تحايلتم عليهم ومررتم كل القوانين المجحفة وبتواطؤ مع الحكومة و..... وتطلون علينا بالترترة للتنويم مغناطيسي
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3 - أملاح الأحد 28 يوليوز 2019 - 15:46
اتقوا الله في انفسكم وأفعالكم ...عجبا لمن تعدى سنه الستين وتجده متماديا في النفاق والخداع..في ظاهرهم مع العمال وحقوقهم وفي باطنهم يسايرون تسلط الدولة وتجبرها واجهادها على مطالب الشغيلة..والكل لاخظ ان هذه النقابة حكومية بامتياز ودائما في صفها فتكون السباقة في التوقيع على القرارات الضاربة لجيوب المواطنين كالاقتطاعات من الأجور لانقاد صندوق التقاعد ..وتكون آخر من يرفض قانون الاضراب تجنبا للإحراج والتبعية العمياء للحكومة...وهي كذلك منذ الاستقلال..
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