"فوسبوكراع" تحتفي بالمستفيدين من منح التميز الدراسي

هسبريس من الدار البيضاء

نظمت مؤسسة "فوسبوكراع"، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، السبت، حفلا خصص للاحتفاء بـ 11 طالباً من الأقاليم الجنوبية للمملكة تم قبولهم في مدارس مرموقة في دول أجنبية عدة من أجل متابعة دراستهم العليا في مجموعة من التخصصات المتنوعة، وسيستفيدون على إثرها من منح دراسية خاصة ببرنامج التميز، وذلك بشراكة مع المؤسسة المغربية للطالب.

الطلبة المقبولون في ماستر دولي، بحسب بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، سيتابعون دراستهم العليا بدءًا من موسم 2019-2020، وسيتحصّلون على دعم من المؤسسة طوال سنتين من الدراسة، علما أن برنامج منح التميز الدراسي لمؤسسة "فوسبوكراع" يمنح فرصة متابعة الدراسات العليا في الخارج لأول مرة.

هذا التوجه الجديد، بحسب المؤسسة التي نظمت حفل الاحتفاء بالمتوجين في مركز العيون التعليمي، يأتي في ظل "اقتناعها بأهمية التنقل الدولي وتأثيره على المسارات الجامعية للطلاب، ومن ثمة دعمنا هؤلاء الطلبة المستحقين للمنحة، بعدما أعربوا عن رغبتهم في استكمال دراساتهم في الخارج".

ويستفيد من برنامج منح التميز الدراسي، الذي أطلقته مؤسسة "فوسبوكراع" في 2014، المخصص لطلبة المناطق الجنوبية الثلاث للمملكة، 157 طالباً، 75 في المائة منهم يتابعون دراساتهم في مؤسسات عمومية متميزة، وتشمل العديد من التخصصات المعرفية، من بينها الطب والهندسة والتدبير الإداري والعلوم الاجتماعية والقانون، وغيرها.

وقد احتفت مؤسسة "فوسبوكراع"، خلال شتنبر 2018، بالدفعتين الأولين لبرنامج منح التميز الدراسي، (2016/2017 و2017/2018)، ليتم الاحتفاء في يوليوز الحالي بالفوج الثالث من المتوجين (2018-2019). ويتشكل الفوج الحالي من 16 خريجاً و11 طالبا سيغادرون التراب الوطني لاستكمال دراساتهم العليا على أساس التفوق الأكاديمي والعلمي.

وسيتابع سبعة من الطلبة المستفيدين من البرنامج دراستهم في مدارس مرموقة بفرنسا، من بينها مدرسة المعادن، إلى جانب ثلاث مستفيدات تم قبولهن في مؤسسات جامعية شهيرة بكندا، منها على سبيل المثال المدرسة متعددة التخصصات بمونتريال وجامعة لافال.

كما أكدت المؤسسة أنها مستمرة في تقديم الدعم للطلبة لمدة سنتين إضافيتين، أي إلى غاية 2022، وذلك بشراكة مع المؤسسة المغربية للطالب والمديرية الجهوية لوزارة التربية الوطنية.