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الرئيسية | مجتمع | كادوش: روابط البيعة تجمع مليون يهودي مغربي بالملك محمد السادس

كادوش: روابط البيعة تجمع مليون يهودي مغربي بالملك محمد السادس

كادوش: روابط البيعة تجمع مليون يهودي مغربي بالملك محمد السادس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 01:00

بمناسبة عيد العرش، نظمت الطائفة اليهودية بجهة مراكش-آسفي، أول أمس الأحد بمدينة مراكش، حفلا بحضور والي جهة مراكش-آسفي، ورئيس الجهة، ورئيس المجلس البلدي، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية في جهة مراكش-آسفي، أكد في تصريحات صحافية أن المناسبة فرصة لأفراد الطائفة اليهودية المغربية في الجهة للتعبير عن ارتباطهم الثابت بالعرش العلوي وتعبئتهم المستمرة وراء الملك.

وعبر رئيس الطائفة اليهودية بالجهة عن أحر التهاني والمتمنيات بالسعادة وموفور الصحة والتوفيق للملك محمد السادس في خدمة الشعب المغربي ورفاهية البلد، مشددا على أن "الاحتفال بهذا العيد الوطني، العزيز على جميع المغاربة، يشكل فرصة لتجديد تمسك الشعب المغربي الدائم بملكه، وإبراز الالتحام الكبير بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، وتجديد الروابط القائمة على البيعة".

واعتبر كادوش أن عيد العرش لهذه السنة يأتي في وقت يحقق فيه المغرب ازدهارا على المستوى التنموي بفضل السياسة الملكية، موردا أن المغرب حقق على المستوى الديني إشعاعا كبيرا من خلال خطاب الاعتدال والوسطية ليصبح مثالا يحتذى سواء في أوروبا أو إفريقيا، مضيفا أن المغرب، من خلال إمارة المؤمنين، أضحى مرجعا لاستراتيجيات محاربة الخطاب الراديكالي، مع خبرة وتجربة معترف بها على المستوى الدولي.

وأكد المتحدث أن الطائفة اليهودية المغربية بالخارج تعبر عن تعلقها ببلدها الأصلي "حيث ما تزال تشكل صلة وصل وجسرا وعاملا للانفتاح والحوار من أجل السلم"، مبرزا أن أكثر من مليون يهودي مغربي لم يقطعوا أبدا الصلة مع بلدهم الأصلي، حيث يعودون إليه مع شعور قوي بالافتخار بالهوية".

وقال كادوش: "يمكن للمغرب أن يعتمد على هذا الإخلاص النشط وكفاءات الطائفة اليهودية المغربية في جميع أنحاء العالم"، معربا عن اعتزاز هذه الطائفة برؤية العديد من أبنائها يقررون الاستقرار من أجل الاستثمار في المغرب، وأن 80 ألف سائح يهودي من أصول مغربية يأتون لزيارة المملكة كل سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد عين الشعير الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 01:18
نتمنى من هؤلاء اليهود المغاربة ان يزوروا وطنهم المغرب ويدافع ا عن قضيته الأولى في المحافل الدولية. وان يستثمر ا م الهم هنا ليساعدوا الدولة في التشغيل وجلب العملة الصعبة فمكانهم بيننا.
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2 - مذكوري الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 01:24
ان اليهود المغاربة متشبثين بمغربيتهم وهذا يعد نصرا للمغاربة جميعا
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3 - مجرد راي الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 01:30
لا افهم الاهتمام الزائد من طرف المغرب باليهود علما جميع يهود المغرب عايشين بإسرائيل او دول اخري فئ كتير ناس من جهات المملكة نحتاج الا اهتمام اكتر الا كان هناك مصلحة اقتصادية او سياسية مهم انا لادخلئ في الامر جاتني شوية غريبة هدا الاهتمام الزائد عموما التقدم ولازدهار للشعب المغربي الشقيق كول عام والمغرب فئ امن وامان
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4 - خالد الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 01:40
صراحة لم يسبق ان سمعت بيهودي مغربي يتنكر لبلده او يشتمها فداءما يعتزون بمغربيتهم رغم انهم هاجروا لمدة طويلة و حتى ابناؤهم و احفادهم علموهم الارتباط باصلهم
انا تكلمت عن اليهود من اصل مغربي اما الاخرون فلا يهمونني
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