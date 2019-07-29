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كُتّاب وآراء
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية
في خطوة مثيرة للجدل، تقدم مستشارون برلمانيون في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتعديل برلماني على مشروع القانون الإطار للتعليم يفرض على المسؤولين المغاربة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية، بدل المدرسة الخصوصية.
وأعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، بحضور الحكومة، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.
وجاء في التعديل البرلماني، المرتقب طرحه قبل يوم الجمعة المقبل، أنه "يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية"، في خطوة تهدف إلى إرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وظهرت الابتسامة لحظة الإعلان عن هذا التعديل، ضمن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على وجوه المستشارين البرلمانيين ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان مرفوقا بكل من كاتبيه في الدولة محمد الصمدي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغراس المكلف بالتكوين المهني، في إشارة إلى أنه يستحيل أن تقبل حكومة العثماني بهذا التعديل.
وأكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.
وتعول الحكومة في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، التي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار.
وتشير المادة 47 إلى أنه "يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية".
لكن المستشار البرلماني حيسان شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسألة تمويل التعليم، مستغربا تنصيص القانون الإطار على صندوق لتمويل منظومة التربية والتكوين في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على تقليص عدد الصناديق المالية في مشروع ميزانية سنة 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
اما فيما يخص التعليم فلهم الحق في تدريس ابنائهم اينما ارادوا العيب فيكم انتم الاحزاب و النقابات انتم من سمح لهم و لانفسكم بالاستحواذ على خيرات البلاد ثم تتحدثون عن التعليم الخاص او العمومي
لنا الله و لكم منا الشكوى اليه عز وجل.
مرضه وجوده في مهمة رسمية خارج الوطن..
1) حدف التعليم الخصوصي
2) اعطاء القيمة للمعلم والاستاد معنويا ومادبا
3)تهيئ الوعاء المدرسي من مباني ولوازم التدريس واحترام ااعدد من التلاميد داخل القسم
4)عدم التسامح مع المخربين من التلاميد والاساتدة الغير ااجدبين.
* أبناء الوزراء صاروا أجداداً ،
و أحفادهم موظفون سامون .
* ممكن تطبيق هذا ( القانون)على أحفاد أحفاد .....أحفادهم ، إن
بقوا يحملون الجنسية المغربية ؟
* لكن المطالبين بالتعديل ، أين يدرس أبناؤهم ؟
*( هُـرْنـي باش نَـضْـحَـك هههههه)
en tant que ex enseignant dans le sup ,mes enfants ont étudié dans les écoles publiques,je n"ai jamais eu l"idée d"opter pour des écoles privées
cessons de martyriser les enfants,continuez à vous battre entre vous pour vos intérêts mais laissez vos enfants hors vos conflits,
assez ,vous êtes devenus insupportables
هناك أيضا بعض التدابير التي تنهجها بعض الدول التي سبقتنا بمراحل مثلا الولايات المتحدة هناك ضريبة يدفعها ملاك العقارات تذهب لصالح التعليم لماذا لا تكن خطوة مماثلة خصوصا على اصحاب الفلل والقصور الفاخرة
هذه ليست ابتسامة بل استهزاء من الفكرة!!! ابدا لن يفعلوا ذلك لانهم متاكدون ان ابناءهم ليسوا كابناء المغاربة و ان مدارس الشعب ليست مدارس بل اماكن لتجميع الاطفال و الشباب حتى لا يشغلون اباءهم و يشغلون الامن ان بقوا في الشارع. ثم من سيرث المناصب العليا و الوظاءف الممتازة و النفوذ ان هم درسوا ابناءهم في مدارس عمومية؟؟؟؟.
لن تستقيم الامور اذا لم يفرض المغاربة التغيير,يجب تحقيق امال المواطنين قسرا,علينا البحث عن طرق قانونية تجبر الحكومات على التغيير بقوة القانون.
مثلا:قبل التصويت يفرض المواطن على المرشحين التوقيع على تنفيذ البرامج التي يعلنون عنها و نفس الشيء مع الحكومة.ثم التوجه الى القضاء في حال عدم الالتزام بالتعاقد.
لتقفل المدارس الخصوصية وتفتح المدارس العمومية لكل المواطنين كما كان سابقا ابن الوزير يجلس بجانب ابن الاسكافي وابن العامل ووو أيام الحسن الثاني .
وكان التعليم العمومي آنذاك مزدهرا .كانت بكالوريا بالمغرب تقبل فورا بالبلدان المتقدمة.لانها كانت على استحقاق بدون نفخ المعدلات.
بدون مقابل
على غرار ذالك لي حاصل البيع الشرا بين الدول والبيع الشرا ديال خيرات الشعوب