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الرئيسية | مجتمع | تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية

تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية

تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:00

في خطوة مثيرة للجدل، تقدم مستشارون برلمانيون في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتعديل برلماني على مشروع القانون الإطار للتعليم يفرض على المسؤولين المغاربة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية، بدل المدرسة الخصوصية.

وأعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، بحضور الحكومة، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.

وجاء في التعديل البرلماني، المرتقب طرحه قبل يوم الجمعة المقبل، أنه "يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية"، في خطوة تهدف إلى إرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وظهرت الابتسامة لحظة الإعلان عن هذا التعديل، ضمن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على وجوه المستشارين البرلمانيين ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان مرفوقا بكل من كاتبيه في الدولة محمد الصمدي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغراس المكلف بالتكوين المهني، في إشارة إلى أنه يستحيل أن تقبل حكومة العثماني بهذا التعديل.

وأكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.

وتعول الحكومة في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، التي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار.

وتشير المادة 47 إلى أنه "يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية".

لكن المستشار البرلماني حيسان شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسألة تمويل التعليم، مستغربا تنصيص القانون الإطار على صندوق لتمويل منظومة التربية والتكوين في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على تقليص عدد الصناديق المالية في مشروع ميزانية سنة 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:18
يجب على المستشار صاحب الإقتراح ان يأخذ المبادرة. بأن ينقل أبناؤه في المدارس العمومية.
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43
2 - Souhail الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:19
هذا في الدول الديموقراطية، لكن في المغرب أبناء السياسيين في البعثات الأجنبية بالمملكة و الخارج، لكن كلنا سواسية عند الله يوم الحساب لا فرق بين غني و فقير فقط أعمالنا ستشهد لنا
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57
3 - aratif الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:21
هههه لا حولة قوة الى ب الله عندما يدرس المسؤول ابنه في المدرسة العمومية سوف يصلح التعليم من تلقاء نفسه ... اقسم بالله حتا كضحكو المشكل ماشي ف المسؤولين في شعب لي ممسوقش مكبنتخب مكيسول شنو واقع المغربي يفلح في شي٩ واحد هو نقد ...مما اعطى الفرصة لمجموعة من المكلخين بتسيير شان الوطن .
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20
4 - Karim الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:24
هههه ويستحيل ان يصدق الشعب مثل هذه الخزعبلات
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24
5 - abouama الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:25
نعم للاقتراح لكن هل تظنون أن أصحاب اللحي المنافقين سيقبلون هذا الكلام. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على المستضعفين. شكرا على انتباهكم.
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26
6 - عبد الحفيظ الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:25
لازالت النقابات تضحك علينا و كانها تعيش في كوكب بعيد عنا ما هذه السخرية كيف يعقل ان تفرض على هؤلاء القوم تدريس ابنائهم بالتعليم العمومي اذا كنت ترغب في تعديل صحيح فغير ببيتك اولا و تصدى لكل مشروع يضر بالحياة الاجتماعية كملف التقاعد و تقاعد الوزراء و البرلمانيين و اجورهم و رحلاتهم و صفقاتهم و اين لكم هذا
اما فيما يخص التعليم فلهم الحق في تدريس ابنائهم اينما ارادوا العيب فيكم انتم الاحزاب و النقابات انتم من سمح لهم و لانفسكم بالاستحواذ على خيرات البلاد ثم تتحدثون عن التعليم الخاص او العمومي
لنا الله و لكم منا الشكوى اليه عز وجل.
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17
7 - عامر الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:27
وهل ابن الأموي وابن لعلو وابن اليازغي وابن اليعقوبي يدرسون في العمومي؟في المغرب؟
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20
8 - aziz الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:27
هههههه ولا في الاحلام ولاد الوزراء في المدارس العمومية على من تضحكو
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19
9 - شمالي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:27
مطلب جميل لكن لن يسمح به بائعوا الوهم يتواجد هذا بأوروبا فقط بلد الديمقراطية
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15
10 - ها المعقول الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:28
ولدي اقتراح ءاخر ارجو من فريق ءاخر كفيدراية اليسار مثلا ان يقدمه للمناقشة..المقترح يتعلق بمنع الاستشفاء خراج المغرب عن كل مسؤول كبير( برلماني اوزير او مديرمؤسسة عمومية وجميع الاطر العليا في الدولة)ولو كان يحمل جنسية مزدوجة الا ادا صادف
مرضه وجوده في مهمة رسمية خارج الوطن..
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11 - hero الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:28
فكرة جيدة ربما ستختبر وطنية وغيرة مسؤولين ومسييرين الشأن العام
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7
12 - houssain الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:29
ان اردتم ان تعطوا للمدرسة العمومية قيمتها ووزنها كما كان في الستينات والسبعينات يجب على الدولة ان تطبق المبادئ التالية،:
1) حدف التعليم الخصوصي
2) اعطاء القيمة للمعلم والاستاد معنويا ومادبا
3)تهيئ الوعاء المدرسي من مباني ولوازم التدريس واحترام ااعدد من التلاميد داخل القسم
4)عدم التسامح مع المخربين من التلاميد والاساتدة الغير ااجدبين.
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8
13 - الواقعي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:29
على اساس غادي يوافقو و على اساس الا ايلا وافقو غادي يديو ولادهم لمدرسة عمومية كباقي المدارس.راه يديرو مدرسة عمومية و يوفرو ليها كل ما يجعلها افضل من الخصوصية و يجيبو وللدهم يقريوهم على حساب الشعب و الدولة . غير خليهم فالخصوصي. خليو ولادكم فالخصوصي
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2
14 - عبد الرحمان الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:29
في الحقيقة هاد ليس حل لان المدارس الخاصة او العمومية ليسوا الا حجرات بل المشكل هم المسيرين للادارات في التعليم لمادا يفضلون المدارس الخاصية على العمومية لان الخواص يقفون على مدرستهم كما يقول المتل المغربي ( المال السايب ,,,,,,,,؟) اما المدارس العمومية بالنسبة للمدرسين تسلية؟؟؟
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1
15 - HDA الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:29
رغم ان تحقيق هذا المقترح يبقى بعيد المنال نظرا لعدة اعتبارات ألا انه يبقى في محله، خاصة وأنه ألقى بحجر في مياه آسنة...
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8
16 - دغــــدغــة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:29
دغــــدغــة
* أبناء الوزراء صاروا أجداداً ،
و أحفادهم موظفون سامون .
* ممكن تطبيق هذا ( القانون)على أحفاد أحفاد .....أحفادهم ، إن
بقوا يحملون الجنسية المغربية ؟
* لكن المطالبين بالتعديل ، أين يدرس أبناؤهم ؟
*( هُـرْنـي باش نَـضْـحَـك هههههه)
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6
17 - Les héritiers الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:33
ابناء المدافعين عن تعريب التعليم يدرسون في البعثتات الفرنسية ليخلفو اباءهم في الوزارة والبرلمان ومناصب الهمزات وتقاعد 9 مليون ومتكي في الصالون .
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5
18 - bas niveau الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:33
quelle position ,ridicule,mêmes les enfants innocents sont visés par la politique de bas niveau et si un jour le haut responsable est mis dehors alors cette loi de folie lui colle toute sa vie,
en tant que ex enseignant dans le sup ,mes enfants ont étudié dans les écoles publiques,je n"ai jamais eu l"idée d"opter pour des écoles privées
cessons de martyriser les enfants,continuez à vous battre entre vous pour vos intérêts mais laissez vos enfants hors vos conflits,
assez ,vous êtes devenus insupportables
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0
19 - Hassan temara الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:34
والله فكرة رائعة جدا ومطلب مشروع تتساوى فيه شرائح المجتمع المدني ليستوي ابن الوزير وابن الاسكافي والعاطل.... ألسنا في دولة القانون والحق؟؟ فلماذا يجبرون أبناء الفقراء والمغلوب على أمرهم على الدراسة في المدرسة العمومية حيث حقول التجارب كالفئران بينما أبناءهم لا يمرون حتى بجانب المدارس العمومية.... سنرى في قادم الايام أن هذا المشروع سيدفن لانهم لن يرضون بتواجد أبناء الفقراء جنبا إلى جنب مع أبناء من يأكلون ميزانيات الدولة سحتا وبهتانا كالمنشار طالع واكل نازل واكل.... حسبنا الله ونعم الوكيل ...
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3
20 - الاستهتار الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:34
ماشاء الله التخلف بعينه، الضحك على المواطنين، وإذا إنتهت مدة الوزارة فأين سيتعلم أبنائه..
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21 - عادل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:35
هنا سيتم خوصصة مدرسة عمومية ابتدائية إعدادية و ثانوية خاصة بأبناء المسؤولين بعيدة المنال من باقي فئات الشعب
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1
22 - زكي عنب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:36
ههههه.. شر البلية ما يضحك !!؟؟ هذا اولا تدخل سافر في الحرية الشخصية .. ثانيا هو حزب لم يجد ما يفعله فأراد أن يثير اسمه في رؤوس المغاربة الذين لا يعرفون أصلا هذا الحزب المغمور .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. فليدرسوا أبناءهم أينما شاءوا وهذا حقهم .. فقط مطالب اي مسؤول وزيرا أو برلماني أو مسؤول النعفف عن مال الشعب .. كفى من الاختلاس المالي وسوء التدبير في المال العام .. شكرا هسبريس ..
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-1
23 - مستغرب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:37
مقترح لن يفيد في شيء كما ان تدريس الأبناء يبقى مسألة شخصية لماذا لا تقترحون إلغاء معاشات الوزراء والنواب مادامت الدولة تبحث عن تمويل لقطاع التعليم
هناك أيضا بعض التدابير التي تنهجها بعض الدول التي سبقتنا بمراحل مثلا الولايات المتحدة هناك ضريبة يدفعها ملاك العقارات تذهب لصالح التعليم لماذا لا تكن خطوة مماثلة خصوصا على اصحاب الفلل والقصور الفاخرة
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24 - الملاحظ الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:39
وظهرت الابتسامة لحظة الاعلان عن هذا التعديل.
هذه ليست ابتسامة بل استهزاء من الفكرة!!! ابدا لن يفعلوا ذلك لانهم متاكدون ان ابناءهم ليسوا كابناء المغاربة و ان مدارس الشعب ليست مدارس بل اماكن لتجميع الاطفال و الشباب حتى لا يشغلون اباءهم و يشغلون الامن ان بقوا في الشارع. ثم من سيرث المناصب العليا و الوظاءف الممتازة و النفوذ ان هم درسوا ابناءهم في مدارس عمومية؟؟؟؟.
لن تستقيم الامور اذا لم يفرض المغاربة التغيير,يجب تحقيق امال المواطنين قسرا,علينا البحث عن طرق قانونية تجبر الحكومات على التغيير بقوة القانون.
مثلا:قبل التصويت يفرض المواطن على المرشحين التوقيع على تنفيذ البرامج التي يعلنون عنها و نفس الشيء مع الحكومة.ثم التوجه الى القضاء في حال عدم الالتزام بالتعاقد.
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25 - ماريا الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:39
كيف يعقل ان يدرسوا ابناءهم المدارس العمومية وهم مستهدفوها .هم من جعلها تحتضر.
لتقفل المدارس الخصوصية وتفتح المدارس العمومية لكل المواطنين كما كان سابقا ابن الوزير يجلس بجانب ابن الاسكافي وابن العامل ووو أيام الحسن الثاني .
وكان التعليم العمومي آنذاك مزدهرا .كانت بكالوريا بالمغرب تقبل فورا بالبلدان المتقدمة.لانها كانت على استحقاق بدون نفخ المعدلات.
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26 - المندر الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:41
هذه الترهات و الخزعبلات ضحك على الدقون ودر الرماد في العيون وكلمة حق يراد منها باطل ولعب على الاوثار الحساسة لكسب شعبية مفقودة لا يمكن ولا يعقل أن يدرس الوزراء والمسؤولون السامون أبناءهم بالمدارس العمومية لأنهم لن يستفيدوا شيءا تعليم هابط فاشل ساقط اساتدة ساخطون في اغلب الاحيان غاءبون دعوا الفقراء والكادحون يعانون وحدهم وابناءهم في صمت ...؟
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27 - Azur. الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:41
عوض إصلاح المنظومة التعليمية من جذورها وخاصة في شقها العمومي نستغرب من هذا التعديل الذي يمکن تفسيره بالعجز عن إيجاد حلول منطقية و جوهرية لمشاکل التعليم المتراکمة.
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28 - عباس الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:42
نتمنى ذلك فلا يمكن أن ننتظر إصلاحا من أشخاص لا يدرسون أبنائهم في المدرسة العمومية (مدرسة الفقراء). لن يتطور الوطن إن لم تعليم الفقراء وأبناء الطبقة الكادحة مشابها لنظيره في البعثات والمدارس الخاصة. فأغلب المعضلات التي يعيشها الوطن والمواطن كان يمكن تفاديها ل تلقى المواطنون تعليم جيد.
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29 - miloud الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:42
هذا حل جيد جدا وتطبيقه يعني القطيعة مع العنصرية الطبقية الموجودة بين مختلف طبقات الشعب
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30 - القطاع العام (ثلاث مرات) الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:44
القطاع العام أو الدولة هي مثل الأم التي نحن على أولادها أما القطاع الخاص فهو يشبه الأب الذي لا يرحم ولا يحن لهذا القطاع العام ثم القطاع العام ثم القطاع العام
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31 - مرتن بري دو كيس الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:44
كان من الأفضل أن يكون هذا التعديل الذي يطال أبناء الوزراء الذين اقسم بالله لن يدخلوا مدرسة عمومية حتى ولو بقيت لوحدها.. لان هناك عوامل شتى لا تسمح لعائلات وعيالات(نساء) الوزراء بالسماح لابناءهن بالتوجه مع أبناء الشعب الضعيف .لمدرسة نصفها يكاد يهدم..وطاولات من خشب السكر اكل عليها الدهر وشرب وبصورة كلها كسور .فالكبر سيكون هو أول المعيقات....فلما كان ولبد من خلق قانون للوزراء كان الأجدر أن يكون في التخلي لهؤلاء الوزراء عن تقاعدهم الريعي ...لأجل المدرسة العمومية حتى يتسنى لأبناء الشعب المقهور أن يدرس في جو دراسي ومدارس بمعنى الكلمة...وهم الله يعاونهم. يقريوا اولادهم حتى فالمريخ. شغلهم هذاك....
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32 - زورو الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:44
زيدوا مع هاذ مشروع القانون انه عاى الوزراء والبرلمانيين ياكلو الهندية والببوش فالزناقي ويداويو فسبيطار الحومة ويدوزو العطلة ديالهم فديورهم ويتنقلو على البسكليطة ووو وهذا ما يسمى بتهراس الكركاع الخاوي
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33 - تعديل ساخر الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:45
كفى استحمار عقول المغاربة يا معشر النوام، كيف للمسؤولين أن يدرسوا أبنائهم بالمدارس العمومية، ومن سيتقلد المناصب العليا مستقبلا ؟ عامة الشعب ؟ قنبلة سياسية بدون بارود، أو سلوقية عرجاء ...!!!
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34 - hamza الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:45
''في إشارة إلى أنه يستحيل أن تقبل حكومة العثماني بهذا التعديل''
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35 - Dalamouni الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:46
سبحان الله اليوم. عاد فاقوا والله حرام ان تطلبوا من اصحاب الجاه.والنبلاء ان يدرسوا ابناءهم في المدارس العمومية متى. كان المسؤول. المغربي. ولو بدرجة قاءد. ان يدرس ابناءه. في مدارس المواطن المغري من اادرجة الثانية. أو الأخيرة. ابناءهم. بدرسون في الخارج في أحسن المدارس والجامعات مجانا على. حساب دافعي الضرائب. المغاربة المستضعفين. وهل يستوي اليل والنهار. انا مقيم في فرنسا واعرف الكثير من ابناء. الوزراء. والشخصيات العسكرية. والمدنية يدرسون. في اوروبا على. حساب الدولة. فلا تطلبوا. منهم المستحيل وسيعلموا اللذين ظلموا. اي منقلب ينقلبون)
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36 - راي شخصي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:50
لكل الحرية في تدريس أبناءه في المؤسسة التي يريد ....ليس من المنطق ان تفرض على وزير ان يدرس أبناءه في المؤسسة العمومية بينما ابناء الشعب يدرسون ابناءهم في المؤسسات الخاصة
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37 - الخميس الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:54
مقترح في الصميم نتمنى أن يجد آذاننا صاغية من لدن البرلمانيين أنفسهم وفي بادرة أخرى يجب فرض على الدولة اقتناء السيارات المنتجة في المغرب لتشجيع المنتوج المحلي.
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38 - حجيب الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:56
مابقاش المشكل غير فالمدارس الخصوصية، ابناء الوزراء والمسؤولين يستفيدون من منح للدراسة بدون حق، في حين انه هناك كفاءات كان من الواجب دعمها بمثل هذه المنح ولكن حقها خداه ولد الوزير
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39 - عابر سبيل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:58
يجب ان يكون العمل الرلماني والنقابي والحزبي والسياسي وإدارة شؤون البلاد دون مقابل او مردود مادي هدا الأصل وماكنا نسمعه عنه بالنضال الحقيقي
بدون مقابل
على غرار ذالك لي حاصل البيع الشرا بين الدول والبيع الشرا ديال خيرات الشعوب
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40 - مواطن الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:58
يبدو هذا القانون منطقي و أتمنى أن تتم المصادقة عليه . لأن تسجيل الوزراء و البرلمانيون أبناءهم في العمومي سيدفع هؤلاء إلى تحسين جودة المدرسة العمومية . و إلا من العدل أن يكتوي أبناء الوزراء و البرلمانيين بالنار التي اكتوى بها أبناء الفقراء إن كانوا وطنيين . فالوطني يسترخص حتى حياته من أجل الوطن و مابالك بالتسجيل في المدرسة العمومية . يعجبني هذا القانون . و لو تم تطبيقه ستكون له انعكاسات إيجابية على سمعة السياسيين و الديمقراطنية و الوطنية في بلادنا .
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