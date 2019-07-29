الباحث المغربي حسن الرياضي يرحل إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

"فقدت الأخ والصديق قبل الأستاذ..فقدت من علمني كيف أكون طالبة ناجحة مجدة، فقدت من كان يساعدني كلما احتجته، بل كلما رآني بحاجته دون أن أسأله! فقدت من كان لي المنقذ والمحفز، الأستاذ والمؤطر، فقدت من كان يجادلني ويحاسبني إذا أخطأت أو تهاونت، فقدت الصديق الذي كان ينصت وينصح ويساند"..بهذه العبارات المليئة بالحزن والامتنان عبرت هناء موسى، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، عن مدى تأثرها لفراق أستاذها ومؤطرها حسن الرياضي، الذي وافته المنية أول أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، بعد صراع طويل مع المرض.

منذ أن غادر إلى دار البقاء، تهاطلت التعازي على أسرة الفقيد من كافة الأطر والأساتذة الجامعيين، مشيدين بأخلاقه الحميدة وإنجازاته التي لا تحصى في مجال التكوين والبحث العلمي؛ إذ قاده تفانيه في العمل كأستاذ لما يفوق 25 سنة لمادة علم النباتات la floristique إلى تقلد منصب نائب عميد كلية العلوم بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.

اختص حسن الرياضي واستثمر كل وقته خلال مشواره الأكاديمي في دراسة "الطحالب"، وهو اختصاص نادر ومتميز في المغرب؛ كما حصل سنة 2002 على دكتوراه الدولة في "علم الطحالب"Algologie وارتكزت أبحاثه على دراسة أنواعها، تركيباتها وأساليب تكاثرها.

"تلقيت بمزيد من الأسى والألم نبأ وفاة زميلي وصديقي وأخي الدكتور حسن الرياضي، نائب عميد كلية العلوم بتطوان. وقد كان الفقيد العزيز مثالا حيا للرجل الطيب، الخدوم والنزيه"، يقول الأستاذ حسن اللواح، الذي تقاسم معه فضاءات كلية العلوم بتطوان وأشاد بمباشرته مهامه النبيلة طيلة مدة عمله بكل صدق وتفان وجدية.

عن عمر يناهز 62 سنة وبعد صراع مع مرض العضال، رحل الأستاذ والباحث حسن الرياضي تاركا وراءه زخما من الرصيد العلمي والأكاديمي في مجال فريد، يستقطب عددا لا يستهان به من الطلبة المغاربة وطلبة من مختلف الدول بجنوب القارة السمراء.

"رحمك الله أستاذي الغالي حسن الرياضي، كنت القدوة، الأب والأخ الكبير، سنفتقدك كثيرا، ستبقى دائما جزءا من حياتنا وقطعة من قلبنا، موتك جاءنا كالفاجعة التي أدمعت قلبنا وهزت روحنا، ولكن أمام قدرة الله وقدره لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.."، تدون هناء الزباخ على "فيسبوك" في حق الأستاذ حسن الرياضي.