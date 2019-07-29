24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختتام سينما الشاطئ
- دراسة: سمات جينية موروثة وراء الإصابة بالتوحد
- هجوم أسراب الجراد يستهدف مدينة لاس فيغاس عاصمة القمار العالمية
- نصائح ذهبية للحماية من الحروق الشمسية خلال فصل الصيف
- يهم أصحاب حواسيب "ويندوز7" .. ما العمل بعد انتهاء دعم "مايكروسوفت"؟
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)
- تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (82)
- تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار - (53)
- 20 سنة من حكم الملك محمد السادس .. المغرب على سكّة الحداثة - (49)
- 20 سنة من حكم محمد السادس .. التنمية تصطدم بالفوارق الاجتماعية - (48)
- غياب عروض أنديّة عالميّة كبيرة يُبقي زياش في أياكس أمستردام - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوحلي يقود أعضاء الوفد الرسمي المغربي إلى الحج
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بتطوان، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1440 هجرية.
ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، كلا من محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، والطيب أنجار قاضي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نائب الرئيس الأول بمحكمة النقض.
كما يضم الوفد محمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل عبد الوهاب لكناوي قائد الفوج الرابع لدعم الذخيرة.
حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.