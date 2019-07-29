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الرئيسية | مجتمع | أوحلي يقود أعضاء الوفد الرسمي المغربي إلى الحج

أوحلي يقود أعضاء الوفد الرسمي المغربي إلى الحج

أوحلي يقود أعضاء الوفد الرسمي المغربي إلى الحج
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 18:46

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بتطوان، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1440 هجرية.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، كلا من محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، والطيب أنجار قاضي رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نائب الرئيس الأول بمحكمة النقض.

كما يضم الوفد محمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل عبد الوهاب لكناوي قائد الفوج الرابع لدعم الذخيرة.

حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

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