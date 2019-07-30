الديالمي يحذر من مخاطر "التيه الأخلاقي" في عالم "الإسلام الرقمي"

هسبريس - وائل بورشاشن

يرى عبد الصمد الديالمي، عالم اجتماع مغربي، أنّ هناك "إسلاما رقميّا عالميّا جديدا" يعلِّمُ المسلمَ العاديّ دينَه، وينتج علماء جددا، عن طريق تبسيط المتن الإسلامي على الإنترنت وتقديمه في حدّه الأدنى بتعليم الصلاة والصيام..وتقديم فتاوى رقمية، ومواقع لزواج المسلمين والمسلمات؛ وهو ما مكّن من انتشار "هذا الإسلام المبسَّط الأوّليّ"، ومكّن من ظهور فقهاء جُدد وأناس مجهولين يتحوّلون بين يوم وآخر إلى علماء يفتون ويقولون للآخرين كيف ينبغي أن يمارسوا الإسلام، دون كفاءة أو شهادة.

هذا "الإسلام في حدّه الأدنى"، حسب تعبير الديالمي في ندوة ضمن المهرجان المتوسّطيّ للثقافة الأمازيغية "ثويزا"، فجَّر معطى تعليم العلماء عبر وسيطَي الجامعة والعالِم، وأنتج "إسلاما معياريا" يبيّن ما ينبغي القيام به بالاكتفاء ببعض الآيات والأحاديث، ما مكّنه من عولمته، نظرا لمخاطبَتِه أيّ مسلم باختلاف الثقافات والمجتمعات والأماكن والأزمنة، وتلبيته حاجة عند المسلم في الدول الإسلامية والغربية.

هذه الحاجة الملبّاة، وفق عالم الاجتماع المغربي، هي "البحث عن الأمّة والشعور بالانتماء إليها"، بفعل إحساس "المسلم البسيط" أنّ السّلطات "لا تطبِّق الإسلام"، ما يدفعه إلى السياحة في الإنترنت بحثا عن "أُمَّة"، ليحقّق رغباته كمسلم ويشعرَ بالانتماء إلى الأمة والإسلام، ما خلق "أُمَّة افتراضية خياليّة تعوِّض عدمَ وجودِ الإسلام في الواقع أو نقصه فيه"، ما يمكن هذا "المسلم البسيط" من الانسلاخ عن مجتمعه والقطيعة معه، والعيش فوق التاريخ والمجتمع مستقلا عن كل مجال ووطن، فتصير المعتقدات هي الوطن، ويصبح الإسلامُ المرقمن وطنا يحمله في الحاسوب والهاتف ولا يفارقه.

بالتالي، يستنتج الديالمي، أن الإنترنت أصبح ضربا من ضروب ممارسة الإسلام، ونوعا آخر من التدَيّنِ والتّأسلم، فهو: مثل عكاز يستعمله المؤمن الشاب في تنظيم حياته الدينية اليومية، وهو نوعٌ من التفرّد لأنّ الفردَ يحسّ معه بأنّه أمتلك الإسلام، دون أن يكون مبدعا لأنّه سجين "الإسلام الأصولي المبسّط" في تملّك فردي يقودُ إلى نوعٍ من التشدد مع الذات ومع الآخرين ومع السلطات، ويؤدي إلى محاسبة للذّات والجميع، انطلاقا من ثقافة دينية بسيطة تتجاهل كلَّ المعطيات الثقافية السياقيَّة المحيطة.

ويمكّن هذا "الإسلام الرقمي"، وفق المتحدّث، من الصلاة جماعة مع مكة من المنزل، ويتيح للمعاق تأدية صلواته مع مسجد آخر دون الخروج من البيت؛ بل وقد يمكّن من الوصول إلى "حجّ رقميّ"، بعدما نتجت عنه ممارسات أخرى للدين، من قبيل: "الجهاد الرقمي"؛ وقدّم مثالا عَلى ذلك بموقع "إسلام أونلاين" الذي خلقه يوسف القرضاوي، وهو الموقع الذي "يجاهد بتوصيل المعلومة الصحيحة للمسلمين"، وفيه "نوع من مدح الإسلام".

في هذه الحالة تصبح الشبكة، وفقَ قراءة عالم الاجتماع المغربي، مثل خزانةِ عرضٍ للإسلام الذي يصيرُ سلعة يمكن أن نقتنيها، ويبيح الشّرعُ، فيها القرصنة للدفاع عن الإسلام، والتبشيرَ عن طريق الرقمنة، وتكفير النّاس بالجملة والهجوم على المخالفين في الملّة، والاستقطاب والتوظيف الرقمي. بالتالي، يرى الديالمي، أن "الإسلام المرقمن الذي تقدّمه الواجهة السائدة رقميا للإسلام" تحرّكه "نزعة أصولية إسلاموية تنتج الإسلام للآخرين غيرِ الحذرين، بوصفه دينَ عنف وسيف لا يقبل الاختلاف"، واستشهد في هذا السياق بفيديوهات "داعش" الأكثر مشاهدة، التي تقدّم الإسلام بوصفه ترهيبا لغير المسلم، وترهيبا للمسلم حتى يستقيم.

ويؤكّد كاتب "المدينة الإسلامية والأصولية والإرهاب: مقاربة جنسية" أن كل مواقع "الإسلام الرقميّ" تُطبِّع مع العنف وكراهية المرأة، ويضيف: "من بين سمات الإسلام الرقمي أن اللامساواة بين الرجل والمرأة واللامساواة الجَندَريّة "أخلاقٌ"، والمناداة بالمساواة "خروج عن الأخلاق"، بل وصار معها المسلِمُ المرقمَنُ مربّيا، يذكّر المرأةَ بأنها مجرّد أنثى في الفضاء العام، ويؤكد رقميّا رجولته وامتيازاته واحتكاره للفضاء العام.. بطرق من بينها تصوير مشاهد العنف والاغتصاب واستعمالها سلاحا ترهيبيا يشهره في وجهها، ليقول لها إن ليس لها حقّ الوجود بالشّارع العام إلا بشروط".

ويصوِّر الديالمي الاستقامة والأخلاق في ظلّ "الإسلام الرقمي"، بوصفهما تطبيقا حرفيا للطقوس من صلاة وصيام وترهيبٍ للنساء، بأنهما "فقدان للأخلاق الإسلامية"، بتسامحها الأفقي، وتساميها العمودي، واتّجاهها نحو الأسمى والأفضل في التصوّف مثلا، لأن "الإسلام الرقمي" يتنكّر لهذه "القيم الإسلامية الحقيقية"، دون ارتقاء نحو "أخلاق مدنية"، فيؤدي، بالتالي، إلى "تيه أخلاقي".

ويقابل الإقبال على مواقع "الإسلام الرقمي" حضور ضعيف لـ"مواقع إسلامية لطيفة" مثل "أُمَّتي"، حسب عبد الصمد الديالمي، وهو ما يقع في ظلّ "بعدِنا عن إنتاج البرامج لأننا مستهلكون"، ما يقتضي ممارسة "تربية رقمية بسيطة" عن طريق تنبيه الشابِّ المغربي إلى خطورة "المواقع الإسلامية" لأنها تخون الإسلام وتنتج صورة سلبية عنه، وعبر تسليحه أوّلا بقناعات الحرية والمساواة قبل ذهابه إلى الإنترنت. وهو أمر ضروري لكنّه غير كافٍ لـ"إنتاج إسلام رقميّ غير عنيف"، وفق المتحدّث، ما يقتضي "الذهاب إلى الواقع وعدم البقاء في الافتراضي"، لأن "الإسلام العنيف الإرهابي مرتبط بالسياق الدولي غير العادل الذي تنبغي معالجته في الواقع، مع تمكينِ المسلمِ من عدم الشعور بالحاجة إلى الوقوع في التطرّف، لا في الواقع ولا في الإنترنت".