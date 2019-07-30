"خطاب العرش" يعتمد خارطة طريق جديدة للحد من الفواق الطبقية

هسبريس من الرباط

أقر الملك محمد السادس بأن البلاد لم تحقق كل ما يطمح إليه؛ لكن الجميع اليوم عازم على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة، مشيرا إلى أن البنيات التحتية، والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها، ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي".

وأَضاف الملك، في خطابه مساء الاثنين، بمناسبة ذكرى عيد العرش، أن بعض المواطنين قد لا يلمسون الإجراءات مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة".

وجدد الجالس على عرش المملكة تشديده على أهمية برامج التنمية البشرية، والنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة، مسجلا أنه لن يهدأ له بال، "حتى تعالج المعيقات، وتوجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية".

وفي السياق، قال هشام معتضد، الأستاذ الجامعي المقيم بكندا، إن "خطاب العرش لهذه السنة جسّد مفهوما جديدا للملكية الوطنية والمواطنة من خلال بلورة رؤية تحتفظ بإيجابيات المنظور التنموي القائم والاستعداد لوضع لبنات جديدة لمشروع تنموي يتماشى وتحديات المرحلة الراهنة والمقبلة من أجل تثبيت الخيار الديمقراطي المجتمعي وتطوير البنية التنموية لتجاوز بعض الاختلالات التي ميّزت منظومة الإصلاح الذي ثم اعتماده في السابق".

وأضاف معتضد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملك، من خلال خطابه لهذه السنة، وقف على الكثير من التجاوزات والأهداف التي لم يتم تحقيقها في إطار المشروع التنموي الحالي؛ وهو ما كرّس الفوارق الطبقية وعدم تجاوز المشاكل التي تعاني منها الطبقات الهشة والمتوسطة، وخاصة تلك المرتبطة بالتعليم والصحة".

"فمن خلال تشخيصه للوضع القائم وربطه بالرؤية التنموية المعتمدة، قرر الملك خلال خطابه لهذه السنة إعادة قراءة واقعية للنموذج التنموي الحالي وتطوير آلياته من خلال التقدم بمقترحات جديدة معززة بآليات ستواكب التحديات التي يواجهها المجتمع من أجل الوصول إلى اعتماد خارطة طريق تنموية جديدة تسعى إلى الحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية لضمان الاستفادة العادلة وإنزال مفهوم العدالة الاجتماعية لتحصين وحدة الأمة المغربية"، يسجل معتضد.

وأوضح الباحث المغربي أن "التغلب على العجز الحاصل في القطاعات الأساسية مرتبط بإشكالية تنزيل المخططات الإستراتيجية والسياسات الاجتماعية.. لذلك، فإن الملك محمدا السادس شدد في خطابه لهذه السنة على ربط بلورة الرؤية التنموية الجديدة بإيجاد كفاءات شبابية جديرة بتحمل المسؤولية لمرافقة التحديات المجتمعية الراهنة والخروج من الأساليب والمناهج التقليدية والكلاسيكية في إنزال المشاريع التنموية للدولة".