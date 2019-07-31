فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات

أمال العتاق*

تفاعل حكومي "بارد" ذلك الذي أعقب الحادث المأساوي الكبير الذي شهده إقليم الحوز، إذ لقي ما يفوق 15 شخصا مصرعهم، بعدما جرفت مياه أحد الأودية بالطريق الرابطة بين جماعة إيجوكاك وأسني سيارة للنقل المُزدوج كانت في طريقها من مراكش إلى جماعة تلوين بإقليم تارودانت.

وعلى الرّغم من استمرار جهود الإنقاذ وتمكين سيارات الإسعاف من الوصول إلى انتشال المفقودين، فإن الاستياء يعمّ بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التعاطي الحكومي مع هذه الفاجعة. كما أنّه أثار انتقادات لاذعة من قبل الحقوقيين الذين اعتبروا أنّ "هناك مشكلة حقيقية في تواصل الحكومة خلال الأزمات".

وفي هذا السياق، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إنّ "تعاطي الحكومة مع الفاجعة لا يرقى إلى المستوى المطلوب؛ لأنه يُبين عن التمييز في التعامل مع المواطنين من جنسيات مختلفة، خصوصا إن تعلّق الأمر بالجنسيات الأوروبية والأنجلو-ساكسونية مقارنة بالمغاربة"، موردا أنّ هذا الأمر "يكرّس مزيد من الاحتقان الشديد من تجاوب الحكومة، سواء على المستوى الميداني أو على مستوى تزويدها بالمعلومات الكافية بخصوص الحادث ".

أكّد بنعيسى، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "المغاربة أمام كارثة حقيقية، كما أنّ مسؤولية الحكومة واضحة؛ لأنّها غير قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق، من خلال إقامة طرق تستجيب للمعايير اللازمة لتوفيّر شروط السلامة الكافية للمواطنين".

وشدّد المُتحدّث على أنّ "هناك مشكلة على مستوى تواصل الحكومة المغربية، وهذا ما يبين عن ازدواجيتها في التعامل مع القضايا التي تهم المواطن المغربي، فيحين يتم التفاعل مع القضايا الدّولية بشكل سريع".

من جهته، اعتبر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ "الحكومة في موقف ضعف؛ فعمق الإشكال يتجلّى أساسا في أن الحكومة لا تزال عاجزة على اتخاذ القرار، وتنتظر الضوء الأخضر من جهات معيّنة لمباشرة أعمالها".

وأضاف غالي، ضمن تصريح لهسبريس، أنّه "لا وجود لمبررّ يفسّر عدم انتقال أي مسؤول حكومي إلى الحوز؛ مثل وزير النقل أو وزير الصحة،" وزاد: "لا يُمكن بناء دولة سليمة بمؤسسات ضعيفة بهذا الشكل، فإن كانت غير قادرة على اتخاذ بادرة من أجل التحرّك، كيف لها أن تسطّر برامج تنموية كبرى؟".